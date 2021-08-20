https://ria.ru/20210820/kater-1746552167.html

В Крыму затонул катер во время шторма

В Крыму затонул катер во время шторма - РИА Новости, 20.08.2021

В Крыму затонул катер во время шторма

СК начал проверку после ЧП в Севастопольской бухте, где затонул катер, находившихся на борту людей спасли, сообщила пресс-служба крымского управления ведомства. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T15:06

2021-08-20T15:06

2021-08-20T15:12

происшествия

севастополь

республика крым

следственный комитет россии (ск рф)

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. СК начал проверку после ЧП в Севастопольской бухте, где затонул катер, находившихся на борту людей спасли, сообщила пресс-служба крымского управления ведомства.Следователями установлено, что катер с пассажирами на борту вышел в шторм в открытое море в район Севастопольской бухты, в последующем перевернулся и затонул."Четверо пассажиров и капитан были спасены оперативными службами, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - подчеркнули в следственном управлении.Подъем судна отложен в связи с неблагоприятными погодными условиями.

https://ria.ru/20210815/kater-1745788685.html

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, севастополь, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм