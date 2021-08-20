https://ria.ru/20210820/kater-1746552167.html
В Крыму затонул катер во время шторма
В Крыму затонул катер во время шторма - РИА Новости, 20.08.2021
В Крыму затонул катер во время шторма
СК начал проверку после ЧП в Севастопольской бухте, где затонул катер, находившихся на борту людей спасли, сообщила пресс-служба крымского управления ведомства. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T15:06
2021-08-20T15:06
2021-08-20T15:12
происшествия
севастополь
республика крым
следственный комитет россии (ск рф)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. СК начал проверку после ЧП в Севастопольской бухте, где затонул катер, находившихся на борту людей спасли, сообщила пресс-служба крымского управления ведомства.Следователями установлено, что катер с пассажирами на борту вышел в шторм в открытое море в район Севастопольской бухты, в последующем перевернулся и затонул."Четверо пассажиров и капитан были спасены оперативными службами, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - подчеркнули в следственном управлении.Подъем судна отложен в связи с неблагоприятными погодными условиями.
https://ria.ru/20210815/kater-1745788685.html
севастополь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6381e0abc63d5f874343df88552f14be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм
15:06 20.08.2021 (обновлено: 15:12 20.08.2021)
В Крыму затонул катер во время шторма
СК начал проверку после того, как катер затонул в Севастопольской бухте во время шторма