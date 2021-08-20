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В Крыму затонул катер во время шторма
В Крыму затонул катер во время шторма - РИА Новости, 20.08.2021
В Крыму затонул катер во время шторма
СК начал проверку после ЧП в Севастопольской бухте, где затонул катер, находившихся на борту людей спасли, сообщила пресс-служба крымского управления ведомства. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T15:06
2021-08-20T15:12
происшествия
севастополь
республика крым
следственный комитет россии (ск рф)
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. СК начал проверку после ЧП в Севастопольской бухте, где затонул катер, находившихся на борту людей спасли, сообщила пресс-служба крымского управления ведомства.Следователями установлено, что катер с пассажирами на борту вышел в шторм в открытое море в район Севастопольской бухты, в последующем перевернулся и затонул."Четверо пассажиров и капитан были спасены оперативными службами, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - подчеркнули в следственном управлении.Подъем судна отложен в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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севастополь
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происшествия, севастополь, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм
15:06 20.08.2021 (обновлено: 15:12 20.08.2021)
 
В Крыму затонул катер во время шторма

СК начал проверку после того, как катер затонул в Севастопольской бухте во время шторма

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. СК начал проверку после ЧП в Севастопольской бухте, где затонул катер, находившихся на борту людей спасли, сообщила пресс-служба крымского управления ведомства.
"Проводится процессуальная проверка по факту происшествия с катером СМБ-40 "Виктория", который затонул в районе Севастопольской бухты", - говорится в сообщении.
Следователями установлено, что катер с пассажирами на борту вышел в шторм в открытое море в район Севастопольской бухты, в последующем перевернулся и затонул.
"Четверо пассажиров и капитан были спасены оперативными службами, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - подчеркнули в следственном управлении.
Подъем судна отложен в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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ПроисшествияСевастопольРеспублика КрымСледственный комитет России (СК РФ)Новости - Туризм
 
 
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