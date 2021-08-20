https://ria.ru/20210820/ispaniya-1746632482.html
В Испании женщина умерла от лихорадки Западного Нила
В Испании женщина умерла от лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 20.08.2021
В Испании женщина умерла от лихорадки Западного Нила
Женщина, заразившаяся лихорадкой Западного Нила, скончалась в Испании, сообщило агентство Efe. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T21:46
2021-08-20T21:46
2021-08-20T21:55
в мире
испания
севилья
андалусия
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МАДРИД, 20 авг - РИА Новости. Женщина, заразившаяся лихорадкой Западного Нила, скончалась в Испании, сообщило агентство Efe.Это первый смертельный случай в результате этого заболевания в текущем году. Погибшей – 73 года, она жила в провинции Севилья.Как сообщило правительство Андалусии, женщина страдала хроническими заболеваниями.В этом году в Испании были зафиксированы три случая заболевания лихорадкой Западного Нила, все в Андалусии, в прошлом - несколько десятков случаев, несколько человек скончались от менингоэнцефалита.
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в мире, испания, севилья, андалусия
21:46 20.08.2021 (обновлено: 21:55 20.08.2021)
В Испании женщина умерла от лихорадки Западного Нила
Efe: женщина, заразившаяся лихорадкой Западного Нила, умерла в Испании