https://ria.ru/20210820/ispaniya-1746632482.html

В Испании женщина умерла от лихорадки Западного Нила

В Испании женщина умерла от лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 20.08.2021

В Испании женщина умерла от лихорадки Западного Нила

Женщина, заразившаяся лихорадкой Западного Нила, скончалась в Испании, сообщило агентство Efe. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T21:46

2021-08-20T21:46

2021-08-20T21:55

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МАДРИД, 20 авг - РИА Новости. Женщина, заразившаяся лихорадкой Западного Нила, скончалась в Испании, сообщило агентство Efe.Это первый смертельный случай в результате этого заболевания в текущем году. Погибшей – 73 года, она жила в провинции Севилья.Как сообщило правительство Андалусии, женщина страдала хроническими заболеваниями.В этом году в Испании были зафиксированы три случая заболевания лихорадкой Западного Нила, все в Андалусии, в прошлом - несколько десятков случаев, несколько человек скончались от менингоэнцефалита.

https://ria.ru/20210806/gvineya-1744781063.html

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в мире, испания, севилья, андалусия