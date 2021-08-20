https://ria.ru/20210820/il-1746614522.html
ОАК приостановила испытательные полеты Ил-114 из-за трагедии в Подмосковье
ОАК приостановила испытательные полеты Ил-114 из-за трагедии в Подмосковье - РИА Новости, 20.08.2021
ОАК приостановила испытательные полеты Ил-114 из-за трагедии в Подмосковье
Испытательные полеты пассажирского лайнера Ил-114-300 приостановлены в связи с катастрофой Ил-112В, так как самолеты оборудованы схожими двигателями, сообщили... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T19:27
2021-08-20T19:27
2021-08-20T19:50
крушение ил-112в в подмосковье
московская область (подмосковье)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ил-114
ил-112
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Испытательные полеты пассажирского лайнера Ил-114-300 приостановлены в связи с катастрофой Ил-112В, так как самолеты оборудованы схожими двигателями, сообщили журналистам в пресс службе ОАК.Там добавили, что "комиссия по расследованию происшествия только приступила к работе, и делать выводы пока слишком рано".
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крушение ил-112в в подмосковье, московская область (подмосковье), объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-114, ил-112, россия
19:27 20.08.2021 (обновлено: 19:50 20.08.2021)
ОАК приостановила испытательные полеты Ил-114 из-за трагедии в Подмосковье
ОАК: испытательные полеты Ил-114-300 приостановлены в связи с катастрофой в Подмосковье