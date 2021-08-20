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Новое оружие России
https://ria.ru/20210820/grom-1746485778.html
"Кронштадт" начал эскизное проектирование тяжелого ударного БПЛА "Гром"
"Кронштадт" начал эскизное проектирование тяжелого ударного БПЛА "Гром" - РИА Новости, 20.08.2021
"Кронштадт" начал эскизное проектирование тяжелого ударного БПЛА "Гром"
Российская компания "Кронштадт" начала эскизное проектирование тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Гром", сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T07:18
2021-08-20T11:15
новое оружие россии
безопасность
армия
москва
форум "армия"
кронштадт
россия
сергей богатиков
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российская компания "Кронштадт" начала эскизное проектирование тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Гром", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Сергей Богатиков в преддверии форума "Армия-2021".Говоря о возможности выполнения "Громом" боевых задач в паре с пилотируемым самолетом, генеральный директор сообщил, что "прорабатываются различные варианты исполнения ("Грома")".Концепт беспилотника "Гром" был впервые представлен в рамках форума "Армия-2020". Тогда отмечалось, что масса аппарата должна составить 7 тонн, вес боевой нагрузки - 2 тонны. Также заявлялось, что БПЛА сможет нести авиационные средства поражения различного класса, например, авиационные управляемые ракеты Х-38МЛ или корректируемые бомбы КАБ-500С. Максимальная скорость будущего аппарата была указана на уровне 1000 км/ч.Читайте полный текст интервью Сергея Богатикова &gt;&gt;
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безопасность, армия, москва, форум "армия", кронштадт, россия, сергей богатиков
07:18 20.08.2021 (обновлено: 11:15 20.08.2021)
 
"Кронштадт" начал эскизное проектирование тяжелого ударного БПЛА "Гром"

Компания "Кронштадт" начала эскизное проектирование тяжелого ударного беспилотника "Гром"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат "Гром"
Беспилотный летательный аппарат Гром - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российская компания "Кронштадт" начала эскизное проектирование тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Гром", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Сергей Богатиков в преддверии форума "Армия-2021".
"Гром" находится на этапе эскизного проекта, идет его проработка", - сказал Богатиков, отвечая на вопрос об этапе работы над аппаратом.
Говоря о возможности выполнения "Громом" боевых задач в паре с пилотируемым самолетом, генеральный директор сообщил, что "прорабатываются различные варианты исполнения ("Грома")".
Концепт беспилотника "Гром" был впервые представлен в рамках форума "Армия-2020". Тогда отмечалось, что масса аппарата должна составить 7 тонн, вес боевой нагрузки - 2 тонны. Также заявлялось, что БПЛА сможет нести авиационные средства поражения различного класса, например, авиационные управляемые ракеты Х-38МЛ или корректируемые бомбы КАБ-500С. Максимальная скорость будущего аппарата была указана на уровне 1000 км/ч.
Читайте полный текст интервью Сергея Богатикова >>
Демонстрационный показ беспилотных летательных аппаратов - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
03:45Новое оружие России
Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
 
Новое оружие РоссииБезопасностьАрмияМоскваФорум "Армия"КронштадтРоссияСергей Богатиков
 
 
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