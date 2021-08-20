https://ria.ru/20210820/grom-1746485778.html

"Кронштадт" начал эскизное проектирование тяжелого ударного БПЛА "Гром"

"Кронштадт" начал эскизное проектирование тяжелого ударного БПЛА "Гром" - РИА Новости, 20.08.2021

"Кронштадт" начал эскизное проектирование тяжелого ударного БПЛА "Гром"

Российская компания "Кронштадт" начала эскизное проектирование тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Гром", сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T07:18

2021-08-20T07:18

2021-08-20T11:15

новое оружие россии

безопасность

армия

москва

форум "армия"

кронштадт

россия

сергей богатиков

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российская компания "Кронштадт" начала эскизное проектирование тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Гром", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Сергей Богатиков в преддверии форума "Армия-2021".Говоря о возможности выполнения "Громом" боевых задач в паре с пилотируемым самолетом, генеральный директор сообщил, что "прорабатываются различные варианты исполнения ("Грома")".Концепт беспилотника "Гром" был впервые представлен в рамках форума "Армия-2020". Тогда отмечалось, что масса аппарата должна составить 7 тонн, вес боевой нагрузки - 2 тонны. Также заявлялось, что БПЛА сможет нести авиационные средства поражения различного класса, например, авиационные управляемые ракеты Х-38МЛ или корректируемые бомбы КАБ-500С. Максимальная скорость будущего аппарата была указана на уровне 1000 км/ч.Читайте полный текст интервью Сергея Богатикова >>

https://ria.ru/20210820/drony-1746482067.html

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