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https://ria.ru/20210820/grivach-1746639666.html
Эксперт назвал новые санкции США по "Северному потоку—2" формальностью
Эксперт назвал новые санкции США по "Северному потоку—2" формальностью - РИА Новости, 20.08.2021
Эксперт назвал новые санкции США по "Северному потоку—2" формальностью
Новые санкции США в отношении строящегося газопровода "Северный поток—2" – лишь формальность, трубопровод все равно будет достроен в ближайшие две недели,... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T23:25
2021-08-20T23:25
сша
алексей гривач
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Новые санкции США в отношении строящегося газопровода "Северный поток—2" – лишь формальность, трубопровод все равно будет достроен в ближайшие две недели, считает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.По его словам, на строительстве газопровода новый пакет санкций никак не отразится. "Оно будет полностью завершено в ближайшие пару недель", - сказал РИА Новости Гривач."Думаю, это некоторая формальность со стороны администрации Байдена. Каждые три месяца они должны предоставлять в конгресс доклад о введении санкций против участников строительства. Вот они порционно их вводят. В феврале, мае и теперь", - добавил Гривач.В пятницу Штаты ввели новые санкции в отношении строящегося газопровода "Северный поток—2", они затрагивают страховую фирму "Константа", компанию "Нобилити". В санкционный список также попали суда снабжения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко".С учетом новых фигурантов списка общее число физических и юридических лиц, попавших под американские санкции из-за причастности к проекту, достигло 23. Среди них по-прежнему нет оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и ее генерального директора Маттиаса Варнига, от санкций против них администрация США отказалась еще в мае."Северный поток—2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить укладку трубопровода в конце августа.
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сша, алексей гривач, северный поток — 2, россия
23:25 20.08.2021
 
Эксперт назвал новые санкции США по "Северному потоку—2" формальностью

Политолог Гривач: новые санкции США не повлияют на строительство "Северного потока—2"

© Фото : @NordStream2/TwitterСтроительство газопровода "Северный поток - 2"
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Фото : @NordStream2/Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Новые санкции США в отношении строящегося газопровода "Северный поток—2" – лишь формальность, трубопровод все равно будет достроен в ближайшие две недели, считает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
По его словам, на строительстве газопровода новый пакет санкций никак не отразится. "Оно будет полностью завершено в ближайшие пару недель", - сказал РИА Новости Гривач.
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В Госдуме назвали санкции США против "Северного потока—2" шантажом
"Думаю, это некоторая формальность со стороны администрации Байдена. Каждые три месяца они должны предоставлять в конгресс доклад о введении санкций против участников строительства. Вот они порционно их вводят. В феврале, мае и теперь", - добавил Гривач.
В пятницу Штаты ввели новые санкции в отношении строящегося газопровода "Северный поток—2", они затрагивают страховую фирму "Константа", компанию "Нобилити". В санкционный список также попали суда снабжения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко".
С учетом новых фигурантов списка общее число физических и юридических лиц, попавших под американские санкции из-за причастности к проекту, достигло 23. Среди них по-прежнему нет оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и ее генерального директора Маттиаса Варнига, от санкций против них администрация США отказалась еще в мае.
"Северный поток—2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить укладку трубопровода в конце августа.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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СШААлексей ГривачСеверный поток — 2Россия
 
 
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