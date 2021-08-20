https://ria.ru/20210820/gosduma-1746557936.html
ЦИК исключил Пимашкова из списка "Единой России" на выборы в Госдуму
ЦИК исключил Пимашкова из списка "Единой России" на выборы в Госдуму - РИА Новости, 20.08.2021
ЦИК исключил Пимашкова из списка "Единой России" на выборы в Госдуму
Центризбирком РФ на заседании в пятницу принял постановление об исключении скончавшегося 12 августа на 74-м году жизни кандидата от партии "Единая Россия",... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T15:35
2021-08-20T15:35
2021-08-20T15:35
политика
республика хакасия
красноярский край
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Центризбирком РФ на заседании в пятницу принял постановление об исключении скончавшегося 12 августа на 74-м году жизни кандидата от партии "Единая Россия", бывшего мэра Красноярска Петра Пимашкова из федерального списка для участия в выборах депутатов Госдумы.Пимашков выдвигался на выборы в Госдуму от партии "Единая Россия" по региональной группе №5 (Республика Тыва, Республика Хакасия, Красноярский край)."Исключить из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Единая Россия", кандидата Пимашкова Петра Ивановича", - говорится в постановлении.
https://ria.ru/20210820/kandidat-1746509190.html
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политика, республика хакасия, красноярский край, единая россия, госдума рф, россия
ЦИК исключил Пимашкова из списка "Единой России" на выборы в Госдуму
ЦИК исключил бывшего мэра Красноярска Пимашкова из списка "Единой России" на выборы в Госдуму