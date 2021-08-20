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В штате Гоа погибли две россиянки
В штате Гоа погибли две россиянки - РИА Новости, 20.08.2021
В штате Гоа погибли две россиянки
Две россиянки погибли в Гоа, генеральное консульство России в Мумбае принимает все необходимые меры для получения официальной информации от гоанских... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T15:41
2021-08-20T16:19
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 авг — РИА Новости. Две россиянки погибли в Гоа, генеральное консульство России в Мумбае принимает все необходимые меры для получения официальной информации от гоанских правоохранительных органов, сообщил российским журналистам атташе Олег Калеущенко."Генеральное консульство России в Мумбае получило информацию об этих двух трагических случаях от российской волонтерской организации "Гоа Хелп", действующей в этом индийском штате. На нас также вышла мать одной из погибших. В настоящее время генконсульство принимает все необходимые меры для получения официальной информации от гоанских правоохранительных органов. В этих целях также задействовали нашего почетного консула в Гоа", — сообщил атташе.Он добавил, что генконсульство намерено оказать необходимую помощь родственникам в выяснении обстоятельств гибели и оформлении соответствующих документов.Ранее полиция Гоа сообщила о смерти двух россиянок в двух отдельных инцидентах в деревне Сиолим. По предварительным данным полиции, 24-летняя женщина совершила самоубийство, а 34-летняя женщина была найдена мертвой в своей гостиной, причину ее смерти предстоит установить.
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в мире, мумбаи, гоа, россия
15:41 20.08.2021 (обновлено: 16:19 20.08.2021)
 
В штате Гоа погибли две россиянки

Полиция Гоа сообщила о смерти двух россиянок в отдельных инцидентах в деревне Сиолим

© РИА Новости / Мария Косарева Пляж Мандрем на севере штата ГОА, Индия
Пляж Мандрем на севере штата ГОА, Индия - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Мария Косарева
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 авг — РИА Новости. Две россиянки погибли в Гоа, генеральное консульство России в Мумбае принимает все необходимые меры для получения официальной информации от гоанских правоохранительных органов, сообщил российским журналистам атташе Олег Калеущенко.
"Генеральное консульство России в Мумбае получило информацию об этих двух трагических случаях от российской волонтерской организации "Гоа Хелп", действующей в этом индийском штате. На нас также вышла мать одной из погибших. В настоящее время генконсульство принимает все необходимые меры для получения официальной информации от гоанских правоохранительных органов. В этих целях также задействовали нашего почетного консула в Гоа", — сообщил атташе.
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Он добавил, что генконсульство намерено оказать необходимую помощь родственникам в выяснении обстоятельств гибели и оформлении соответствующих документов.
Ранее полиция Гоа сообщила о смерти двух россиянок в двух отдельных инцидентах в деревне Сиолим. По предварительным данным полиции, 24-летняя женщина совершила самоубийство, а 34-летняя женщина была найдена мертвой в своей гостиной, причину ее смерти предстоит установить.
 
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