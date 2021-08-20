https://ria.ru/20210820/gladkov-1746627438.html

Глава Белгородской области рассказал жителям региона о повышении зарплат

Глава Белгородской области рассказал жителям региона о повышении зарплат - РИА Новости, 20.08.2021

Глава Белгородской области рассказал жителям региона о повышении зарплат

Информацию о повышении зарплат бюджетникам и соцвыплат в Белгородской области донесут до каждого жителя региона, заявил врио губернатора Вячеслав Гладков в ходе РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T21:05

2021-08-20T21:05

2021-08-20T21:05

общество

белгородская область

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 20 авг – РИА Новости. Информацию о повышении зарплат бюджетникам и соцвыплат в Белгородской области донесут до каждого жителя региона, заявил врио губернатора Вячеслав Гладков в ходе прямой линии.Президент России Владимир Путин по итогам своей прямой линии 30 июня рекомендовал губернаторам не реже раза в год проводить прямое общение с жителями. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области проводит прямую линию с жителями региона.В ходе общения с гражданами несколько раз поднималась тема повышения зарплат бюджетникам. Еще в июле на своей пресс-конференции Гладков сообщил журналистам об увеличении заработной платы на 20% наименее обеспеченным работникам бюджетной сферы. Изменения в бюджет внесут на рассмотрение областной думы на одном из ближайших заседаний. На повышение по поручению главы региона направят 3 миллиарда рублей. Ежемесячно больше станут получать порядка 55 тысяч человек."Мы повышаем фонд оплаты труда. Даем на 20% больше каждому учреждению. Уже в августе бухгалтерские службы, сотрудники кадров должны проговорить с людьми, донести до каждого человека информацию о повышении. Слухов много. Хочу, чтобы за полтора месяца до повышения все понимали, насколько будет увеличены заработные платы", – рассказал Гладков.С 1 января 2022 года заплата этих категорий бюджетников вырастет еще на 4%.Также на 20% будут проиндексированы пособия и соцвыплаты для поддержки нуждающихся граждан – ветеранов труда, тружеников тыла, детей войны, репрессированных и реабилитированных, а также многодетных семей.

https://ria.ru/20210818/festival-1746198612.html

https://ria.ru/20210807/belgorod-1744833364.html

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общество, белгородская область, россия, вячеслав гладков