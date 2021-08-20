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СМИ: "Газпром" перенаправил часть конденсата после аварии в Уренгое
СМИ: "Газпром" перенаправил часть конденсата после аварии в Уренгое - РИА Новости, 20.08.2021
СМИ: "Газпром" перенаправил часть конденсата после аварии в Уренгое
"Газпром" после аварии на Уренгойском заводе договорился о перенаправлении 85 тысяч тонн газового конденсата на Пуровский завод "Новатэка", пишет в пятницу... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T08:04
2021-08-20T08:04
экономика
новый уренгой
москва
газпром
спбмтсб
запсибнефтехим
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. "Газпром" после аварии на Уренгойском заводе договорился о перенаправлении 85 тысяч тонн газового конденсата на Пуровский завод "Новатэка", пишет в пятницу газета "Коммерсант".По словам собеседника газеты, завод "Новатэка" сможет принимать у "Газпрома" около 85 тысяч тонн сырья в месяц до ноября включительно, а в дальнейшем - 40 тысяч тонн в месяц до мая 2022 года. Источники также уверяют, что поставки по этому маршруту уже начались.В "Новатэке" изданию подтвердили, что "Газпром" осуществил врезку в систему транспортировки нестабильного газового конденсата в районе Юрхаровского месторождения: конденсат затем будет транспортироваться на Пуровский ЗПК. В компании пояснили, что выделенный из конденсата СУГ будут подавать с Пуровского ЗПК по существующему ШФЛУ-трубопроводу на "Запсибнефтехим", стабильный конденсат железнодорожным транспортом - потребителям "Газпрома". При этом в "Газпроме" от комментариев отказались.В "Сибуре" отметили, что доппоставка сырья от "Новатэка", а также внеплановая закупка ШФЛУ с Астраханского ГПЗ "Газпрома" позволили избежать разгрузки собственных нефтехимических производств, обеспечить поставки изобутана потребителям и поддержать запланированные продажи СУГ на бирже в период повышенного спроса. В компании ожидают, что решение, найденное специалистами "Новатэка" и "Газпрома", и оперативное переключение сырьевых потоков "поможет балансировке рынка и стабилизирует обеспечение предприятий российской нефтегазохимической отрасли". Кроме того, по данным источников газеты, объем недопоставки ШФЛУ на газофракционирующие мощности "Сибура", ТАИФ и других потребителей в августе составил более 100 тысяч тонн. Всего поставки СУГ на российский рынок сократились примерно на 200 тысяч тонн, что вызвало резкий рост цен на это сырье на СПбМТСБ.В ночь на 5 августа в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту. К утру пятницы пожар был полностью ликвидирован. Из-за пожара прокачка через газопровод Ямал-Европа снизилась вдвое. Отмечается, что "Газпром" был вынужден сократить добычу газа. До аварии Уренгойский завод перерабатывал около 1 миллиона тонн нестабильного конденсата в месяц, после аварии производство упало вчетверо. Таким образом, перенаправление нестабильного конденсата на Пуровский ЗПК компенсирует "Газпрому" лишь около 9% от уровня переработки до аварии.
https://ria.ru/20210819/gazoprovod-1746338298.html
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экономика, новый уренгой, москва, газпром, спбмтсб, запсибнефтехим
08:04 20.08.2021
 
СМИ: "Газпром" перенаправил часть конденсата после аварии в Уренгое

"Коммерсант": "Газпром" после аварии в Уренгое перенаправил часть конденсата на завод "Новатэка"

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкУзлы учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Узлы учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. "Газпром" после аварии на Уренгойском заводе договорился о перенаправлении 85 тысяч тонн газового конденсата на Пуровский завод "Новатэка", пишет в пятницу газета "Коммерсант".
"Газпром" в срочном порядке вывел из консервации продуктопровод Уренгой-Пуровск, который изначально использовался для поставки конденсата с месторождений "Новатэка" на Уренгой. Теперь трубу развернули в реверсном режиме, что позволит перенаправлять часть объемов нестабильного конденсата на Пуровский завод по переработке конденсата (ЗПК) "Новатэка", - сообщает издание.
По словам собеседника газеты, завод "Новатэка" сможет принимать у "Газпрома" около 85 тысяч тонн сырья в месяц до ноября включительно, а в дальнейшем - 40 тысяч тонн в месяц до мая 2022 года. Источники также уверяют, что поставки по этому маршруту уже начались.
В "Новатэке" изданию подтвердили, что "Газпром" осуществил врезку в систему транспортировки нестабильного газового конденсата в районе Юрхаровского месторождения: конденсат затем будет транспортироваться на Пуровский ЗПК. В компании пояснили, что выделенный из конденсата СУГ будут подавать с Пуровского ЗПК по существующему ШФЛУ-трубопроводу на "Запсибнефтехим", стабильный конденсат железнодорожным транспортом - потребителям "Газпрома". При этом в "Газпроме" от комментариев отказались.
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В "Сибуре" отметили, что доппоставка сырья от "Новатэка", а также внеплановая закупка ШФЛУ с Астраханского ГПЗ "Газпрома" позволили избежать разгрузки собственных нефтехимических производств, обеспечить поставки изобутана потребителям и поддержать запланированные продажи СУГ на бирже в период повышенного спроса. В компании ожидают, что решение, найденное специалистами "Новатэка" и "Газпрома", и оперативное переключение сырьевых потоков "поможет балансировке рынка и стабилизирует обеспечение предприятий российской нефтегазохимической отрасли". Кроме того, по данным источников газеты, объем недопоставки ШФЛУ на газофракционирующие мощности "Сибура", ТАИФ и других потребителей в августе составил более 100 тысяч тонн. Всего поставки СУГ на российский рынок сократились примерно на 200 тысяч тонн, что вызвало резкий рост цен на это сырье на СПбМТСБ.
В ночь на 5 августа в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту. К утру пятницы пожар был полностью ликвидирован. Из-за пожара прокачка через газопровод Ямал-Европа снизилась вдвое. Отмечается, что "Газпром" был вынужден сократить добычу газа. До аварии Уренгойский завод перерабатывал около 1 миллиона тонн нестабильного конденсата в месяц, после аварии производство упало вчетверо. Таким образом, перенаправление нестабильного конденсата на Пуровский ЗПК компенсирует "Газпрому" лишь около 9% от уровня переработки до аварии.
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