https://ria.ru/20210820/gazoprovod-1746594792.html

Путин рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"

Путин рассказал, когда достроят "Северный поток — 2" - РИА Новости, 20.08.2021

Путин рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"

До завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен, сказал президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:58

2021-08-20T17:58

2021-08-20T18:25

в мире

владимир путин

ангела меркель

северный поток — 2

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. До завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен, сказал президент РФ Владимир Путин."Все, можно считать, что это близится к завершению", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.Глава государства отметил, что газопровод не является политическим проектом." Он на две тысячи километров короче, чем украинский транзит, и это современная, экологически чистая система. Это не пустые слова", - объяснил он. Новое оборудование, подчеркнул Путин, значительно уменьшает количество выбросов углеводорода в атмосферу.

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2021

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-08-20T17:58 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, владимир путин, ангела меркель, северный поток — 2