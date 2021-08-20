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Путин рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"
Путин рассказал, когда достроят "Северный поток — 2" - РИА Новости, 20.08.2021
Путин рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"
До завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен, сказал президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:58
2021-08-20T18:25
в мире
владимир путин
ангела меркель
северный поток — 2
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. До завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен, сказал президент РФ Владимир Путин."Все, можно считать, что это близится к завершению", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.Глава государства отметил, что газопровод не является политическим проектом." Он на две тысячи километров короче, чем украинский транзит, и это современная, экологически чистая система. Это не пустые слова", - объяснил он. Новое оборудование, подчеркнул Путин, значительно уменьшает количество выбросов углеводорода в атмосферу.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, владимир путин, ангела меркель, северный поток — 2
17:58 20.08.2021 (обновлено: 18:25 20.08.2021)
 
Путин рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"

Путин: до завершения "Северного потока — 2" осталось 15 километров морской части

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкНа территории немецкого порта Мукран на острове Рюген
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. До завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Все, можно считать, что это близится к завершению", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.
Глава государства отметил, что газопровод не является политическим проектом.
" Он на две тысячи километров короче, чем украинский транзит, и это современная, экологически чистая система. Это не пустые слова", - объяснил он.
Новое оборудование, подчеркнул Путин, значительно уменьшает количество выбросов углеводорода в атмосферу.
 
В миреВладимир ПутинАнгела МеркельСеверный поток — 2
 
 
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