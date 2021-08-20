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Цена газа в Европе замедлила рост после слов Путина о "Северном потоке — 2"
Цена газа в Европе замедлила рост после слов Путина о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 20.08.2021
Цена газа в Европе замедлила рост после слов Путина о "Северном потоке — 2"
Цена на газ на фьючерсном рынке Европы замедлила рост на заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что осталось достроить всего 15 километров газопровода... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:38
2021-08-20T18:38
2021-08-20T18:46
экономика
европа
владимир путин
северный поток — 2
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Цена на газ на фьючерсном рынке Европы замедлила рост на заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что осталось достроить всего 15 километров газопровода "Северный поток — 2", однако пока удерживается выше отметки в 500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.Путин по итогам российско-германских переговоров ранее в пятницу заявил, что до завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров.Согласно информации лондонской биржи ICE, после заявления президента РФ цена сентябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, опустилась примерно с 515 долларов за тысячу кубометров до 502 долларов. По сравнению со значением торговой сессии четверга рост индекса замедлился с 5,6% до чуть более 3%."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить укладку трубопровода в конце августа.
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экономика, европа, владимир путин, северный поток — 2
18:38 20.08.2021 (обновлено: 18:46 20.08.2021)
Цена газа в Европе замедлила рост после слов Путина о "Северном потоке — 2"
Цена газа в Европе замедлила рост после слов Путина о скором завершении "Северного потока — 2"