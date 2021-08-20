Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210820/gaz-1746605582.html
Цена газа в Европе замедлила рост после слов Путина о "Северном потоке — 2"
Цена газа в Европе замедлила рост после слов Путина о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 20.08.2021
Цена газа в Европе замедлила рост после слов Путина о "Северном потоке — 2"
Цена на газ на фьючерсном рынке Европы замедлила рост на заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что осталось достроить всего 15 километров газопровода... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:38
2021-08-20T18:46
экономика
европа
владимир путин
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743173366_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d73e81f80d7a0a96b2aa89544e3ca9ef.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Цена на газ на фьючерсном рынке Европы замедлила рост на заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что осталось достроить всего 15 километров газопровода "Северный поток — 2", однако пока удерживается выше отметки в 500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.Путин по итогам российско-германских переговоров ранее в пятницу заявил, что до завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров.Согласно информации лондонской биржи ICE, после заявления президента РФ цена сентябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, опустилась примерно с 515 долларов за тысячу кубометров до 502 долларов. По сравнению со значением торговой сессии четверга рост индекса замедлился с 5,6% до чуть более 3%."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить укладку трубопровода в конце августа.
https://ria.ru/20210820/tranzit-1746596273.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743173366_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_987fd7ea5f6e03fee67ce4fdae2deb1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, европа, владимир путин, северный поток — 2
18:38 20.08.2021 (обновлено: 18:46 20.08.2021)
 
Цена газа в Европе замедлила рост после слов Путина о "Северном потоке — 2"

Цена газа в Европе замедлила рост после слов Путина о скором завершении "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкПорт Мукран - логистический центр "Северного потока-2"
Порт Мукран - логистический центр Северного потока-2 - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Цена на газ на фьючерсном рынке Европы замедлила рост на заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что осталось достроить всего 15 километров газопровода "Северный поток — 2", однако пока удерживается выше отметки в 500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.
Путин по итогам российско-германских переговоров ранее в пятницу заявил, что до завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров.
Согласно информации лондонской биржи ICE, после заявления президента РФ цена сентябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, опустилась примерно с 515 долларов за тысячу кубометров до 502 долларов. По сравнению со значением торговой сессии четверга рост индекса замедлился с 5,6% до чуть более 3%.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить укладку трубопровода в конце августа.
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 18:03
Путин пообещал, что Россия выполнит контракт с Украиной на транзит газа
 
ЭкономикаЕвропаВладимир ПутинСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
04:44В Конгресс США внесли проект резолюции об импичменте Байдену
04:10Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
04:06Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией
03:37Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"
03:35СМИ: в Афганистане талибы избили британца и его жену
03:25В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19
03:13Кинолог рассказал, что нельзя делать при виде бродячей собаки
03:13Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак
02:55В Словакии заявили, что президент страны не поедет на "Крымскую платформу"
02:41Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
02:12Россиянам напомнили о "скрытых" налогах
02:10Биолог рассказал, когда смертность от COVID-19 пойдет вниз
01:41Полицейского, застрелившего ветерана ВВС в Капитолии, оправдали
01:24Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО
01:11Эксперт предупредил о "вредных" условиях кредитного договора
00:50В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
00:36Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb
00:28В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу
00:24В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку
Лента новостейМолния