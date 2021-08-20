https://ria.ru/20210820/gaz-1746605582.html

Цена газа в Европе замедлила рост после слов Путина о "Северном потоке — 2"

Цена газа в Европе замедлила рост после слов Путина о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 20.08.2021

Цена газа в Европе замедлила рост после слов Путина о "Северном потоке — 2"

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы замедлила рост на заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что осталось достроить всего 15 километров газопровода... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T18:38

2021-08-20T18:38

2021-08-20T18:46

экономика

европа

владимир путин

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743173366_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d73e81f80d7a0a96b2aa89544e3ca9ef.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Цена на газ на фьючерсном рынке Европы замедлила рост на заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что осталось достроить всего 15 километров газопровода "Северный поток — 2", однако пока удерживается выше отметки в 500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.Путин по итогам российско-германских переговоров ранее в пятницу заявил, что до завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров.Согласно информации лондонской биржи ICE, после заявления президента РФ цена сентябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, опустилась примерно с 515 долларов за тысячу кубометров до 502 долларов. По сравнению со значением торговой сессии четверга рост индекса замедлился с 5,6% до чуть более 3%."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить укладку трубопровода в конце августа.

https://ria.ru/20210820/tranzit-1746596273.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, европа, владимир путин, северный поток — 2