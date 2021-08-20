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На Украине рухнул флагшток с гербом, построенный к 30-летию независимости

На Украине рухнул флагшток с гербом, построенный к 30-летию независимости - РИА Новости, 20.08.2021

На Украине рухнул флагшток с гербом, построенный к 30-летию независимости

В Херсоне во время установки упал семидесятиметровый флагшток, построенный специально к Дню независимости Украины. Об этом пишет интернет-портал "Любимый... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T13:05

2021-08-20T13:05

2021-08-20T13:51

в мире

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херсон

день независимости украины

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Херсоне во время установки упал семидесятиметровый флагшток, построенный специально к Дню независимости Украины. Об этом пишет интернет-портал "Любимый Херсон".Конструкция раздавила стоявший рядом автомобиль, пострадавших нет.По словам замглавы Херсонской областной госадминистрации Эдуарда Науменко, установка проходила с учетом всех строительных норм и технических требований. Обрушение произошло из-за обрыва стропы."Сейчас проблема устраняется, на место выехали представители областной государственной администрации для разъяснения причин инцидента. Отмечу, что благодаря соблюдению всех норм и правил безопасности никто не пострадал. Отдельно хочу отметить, что средства из любых бюджетов на флагшток не выделялись и не предусматривались!" — написал чиновник в Facebook.Украина официально стала независимой 24 августа 1991 года. В этом году страна празднует 30-ю годовщину получения суверенитета.

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2021

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