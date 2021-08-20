https://ria.ru/20210820/festival-1746579614.html

Пианисты Крамер и Гроховский устроят в Коктебеле музыкальную дуэль

Пианисты Крамер и Гроховский устроят в Коктебеле музыкальную дуэль - РИА Новости, 20.08.2021

Пианисты Крамер и Гроховский устроят в Коктебеле музыкальную дуэль

Музыкальный поединок в исполнении пианистов Даниила Крамера и Валерия Гроховского состоится на сцене джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в пятницу, об этом... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:02

2021-08-20T17:02

2021-08-20T17:09

культура

джаз

коктебель

даниил крамер

koktebel jazz party — 2021

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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 20 авг - РИА Новости. Музыкальный поединок в исполнении пианистов Даниила Крамера и Валерия Гроховского состоится на сцене джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в пятницу, об этом музыканты рассказали на пресс-конференции в Коктебеле."Нам не столь важно, кто победит (в дуэли – ред.). На мой взгляд, в музыке не нужно стремиться к победе, нужно стремиться к процессу… Для меня удовольствие от процесса намного больше победы. Когда я был молодой, я побеждал на конкурсах, и сейчас, оценивая это, я понимаю, что был молодой и тщеславный – хотел карьеры, денег, контрактов… Но процесс дуэльного разговора с партнером, который играет и мыслит не как ты, чувствует не как ты… И каждый раз, когда мы играем с Валерой, мы что-то находим", - сказал Крамер."Что касается самой дуэли, тут очень важно, чтобы публика оценила доброжелательную конкурентную среду. По поводу разноплановости игры (на инструменте – ред.) – она вместе сходится, есть какая-то дополняющая энергетика. Происходит какой-то интересный магический момент", - сказал Гроховский.Пианисты рассказали о том, как познакомились, отметив, что дружат очень давно. Свой дуэт музыканты в шутку называют "Холерик и Валерик". Музыканты отметили, что в их концертной программе также прозвучат классические джазовые композиции, сохранив их названия в секрете. "Это станет сюрпризом", – отметили они.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".

https://ria.ru/20210820/festival-1746537209.html

https://ria.ru/20210820/koktebeljazzparty-1746268812.html

коктебель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Подготовка к открытию международного фестиваля Koktebel Jazz Party Последние приготовления к открытию международного фестиваля Koktebel Jazz Party (20-22 августа) идут в Крыму. Гостям потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку об антителах, либо сертификат о вакцинации. Концерты для основной части любителей джаза пройдут в новом формате: будут организованы онлайн-трансляции на сайте фестиваля и в соцсетях. 2021-08-20T17:02 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джаз, коктебель, даниил крамер, koktebel jazz party — 2021