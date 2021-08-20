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Первый день фестиваля Koktebel Jazz Party — 2021. Прямая трансляция

Первый день фестиваля Koktebel Jazz Party — 2021. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.08.2021

Первый день фестиваля Koktebel Jazz Party — 2021. Прямая трансляция

В Крыму стартует музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party — 2021. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T19:00

2021-08-20T19:00

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фестиваль koktebel jazz party

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В Крыму стартует музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party — 2021.Концерты пройдут в новом формате телевизионной съемки. Гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, полученную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Те же требования распространяются на артистов, персонал и журналистов.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фестиваль koktebel jazz party, видео