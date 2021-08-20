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Первый день фестиваля Koktebel Jazz Party — 2021. Прямая трансляция
Первый день фестиваля Koktebel Jazz Party — 2021. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.08.2021
Первый день фестиваля Koktebel Jazz Party — 2021. Прямая трансляция
В Крыму стартует музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party — 2021. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T19:00
2021-08-20T19:00
2021-08-20T19:02
фестиваль koktebel jazz party
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В Крыму стартует музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party — 2021.Концерты пройдут в новом формате телевизионной съемки. Гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, полученную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Те же требования распространяются на артистов, персонал и журналистов.
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LIVE: Первый день Koktebel Jazz Party – 2021
LIVE: Первый день Koktebel Jazz Party – 2021
2021-08-20T19:00
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PT1S
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фестиваль koktebel jazz party, видео
В Крыму стартует музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party — 2021.
Концерты пройдут в новом формате телевизионной съемки.
Гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, полученную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Те же требования распространяются на артистов, персонал и журналистов.