https://ria.ru/20210820/festival-1746476846.html

В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party

В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 20.08.2021

В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party

Международный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет с 20 по 22 августа в артистическом поселке Коктебель в Крыму, для гостей мероприятия и местных жителей... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T00:21

2021-08-20T00:21

2021-08-20T13:15

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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 20 авг — РИА Новости. Международный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет с 20 по 22 августа в артистическом поселке Коктебель в Крыму, для гостей мероприятия и местных жителей выступят российские и зарубежные исполнители.В первый день в 19:00 (мск) на главной сцене выступит один из старейших ансамблей традиционного джаза на постсоветском пространстве "Уральский диксиленд". В этот же вечер гостей ждет "Музыкальная дуэль" джазовых пианистов Даниила Крамера и Валерия Гроховского, а также программа квинтета барабанщика Павла Тимофеева со специальным гостем.Второй день фестиваля на главной сцене (с 19:00 мск) откроет краснодарский "Биг-бенд Георгия Гараняна" при участии заслуженного артиста Кубани Ильи Филиппова. Специальные гости вечера: американский саксофонист Бобби Мартинес и латиноамериканский исполнитель Рамон Гонсалес.В этот же вечер гостей ждут выступления российской джазовой вокалистки Ольги Синяевой и ее коллектива AllSee Band, International Jazz Ensemble пианиста Якова Окуня (Россия — США), а также певицы Мариам Мерабовой и проекта Армена Мерабова Miraif.Заключительный день фестиваля начнется (с 19:00 мск) с программы трио джазовых вокалисток Ирины Родилес, Виктории Кауновой и Валерии Шургалиной Jazz Ladies and Gentlemen. В этот вечер гостей также порадует российский музыкант и композитор Сергей Головня и его ансамбль Electro Machine, джазовая певица Aset (Асет Самраилова) и российская группа Чиж & Co.Как отмечали организаторы Koktebel Jazz Party, фестиваль посетят и зарубежные исполнители, но по традиции их имена назовут в день открытия.Гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, полученную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Те же требования распространяются на артистов, персонал и журналистов.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате телевизионной съемки. Трансляции можно увидеть на сайте фестиваля и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".

https://ria.ru/20210819/festival-1746372260.html

https://ria.ru/20210813/festival-1745594145.html

https://ria.ru/20210811/festival-1745306364.html

коктебель

республика крым

россия

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Подготовка к открытию международного фестиваля Koktebel Jazz Party Последние приготовления к открытию международного фестиваля Koktebel Jazz Party (20-22 августа) идут в Крыму. Гостям потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку об антителах, либо сертификат о вакцинации. Концерты для основной части любителей джаза пройдут в новом формате: будут организованы онлайн-трансляции на сайте фестиваля и в соцсетях. 2021-08-20T00:21 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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