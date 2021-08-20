https://ria.ru/20210820/erevan-1746506535.html

В Ереване задержали вооруженного мужчину, захватившего букмекерскую контору

В Ереване задержали вооруженного мужчину, захватившего букмекерскую контору - РИА Новости, 20.08.2021

В Ереване задержали вооруженного мужчину, захватившего букмекерскую контору

Вооруженный гранатами мужчина ворвался в пятницу в букмекерскую контору на окраине Еревана, после переговоров он сдался правоохранителям, сообщили в... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:14

2021-08-20T11:14

2021-08-20T11:15

в мире

происшествия

армения

ереван

полиция армении

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ЕРЕВАН, 20 авг – РИА Новости. Вооруженный гранатами мужчина ворвался в пятницу в букмекерскую контору на окраине Еревана, после переговоров он сдался правоохранителям, сообщили в пресс-службе полиции."Двадцатого августа в 9.10 (8.10 мск) в отделение полиции ереванского района Малатиа поступило сообщение, что вооруженный гранатами мужчина проник в одну из букмекерских контор на улице Бабаджаняна", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.На место выехали представители руководства полиции и оперативные группы. "В результате переговоров вооруженный мужчина покинул здание букмекерской компании и был доставлен в полицейское отделение. Установлена его личность. Это 34-летний житель дома на улице Бабаджаняна", - заявили в полиции.Обстоятельства инцидента выясняются. Информации о пострадавших нет.

https://ria.ru/20210312/delo-1600879988.html

https://ria.ru/20210707/sberbank-1740203304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, армения, ереван, полиция армении