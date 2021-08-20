21:53 20.08.2021 (обновлено: 21:54 20.08.2021)
Эксперты оценили переговоры Путина и Меркель
Политолог Мартынов: Путин и Меркель зафиксировали повестку для ее преемника, но без больших перемен
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Результатом встречи лидеров РФ и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель стала "фиксация" двусторонней повестки для преемника немецкого лидера, однако никаких радикальных изменений в отношениях между странами не предвидится, причём сама Меркель вряд ли по окончании полномочий останется в стороне от политики, считают опрошенные РИА Новости политологи.
"Меркель - это же не диктаторский руководитель страны. За ней стоит огромная партийная элита, за ней стоит огромная промышленная элита и, соответственно, преемственность будет в любом случае обеспечена... После ее ухода между странами останутся прагматичные отношения. Такими они были и до этого. Будут и разногласия по многим вопросам, как это сегодня было по Крыму или по ситуации с Навальным. Я думаю, что в итоге какие-то донастройки будут, но не принципиального характера", - сказал РИА Новости политолог Марат Баширов.
Так, по его словам, Меркель еще долгое время останется в немецкой политике и будет "моральным лидером" Германии.
Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов также считает, что в результате переговоров наблюдалось как расхождение во взглядах, так сотрудничество обеих стран. При этом, по его словам, новый канцлер будет двигаться в той повестке, которую для него заложила Меркель.
"Это прежде всего - прощание. На самом деле, это просто проговаривание той повестки, которая и украшала, и расстраивала российско-германские отношения последние годы. У Меркель был такой визит, скорее, действительно прощальный, а не прорывной. Обозначены старые проблемы, но при этом обозначено, что никто ссориться не собирается, собираются дальше продолжать работать", - добавил Кузнецов.
Политолог Алексей Мартынов также отметил, что встреча лидеров прошла в конструктивно-деловой обстановке, и "прощальная гастроль фрау Меркель" закончилась фиксацией двусторонней повестки и наследства, которое Меркель оставляет преемнику. Однако политолог также считает, что канцлер по окончании полномочий не останется в стороне от политической жизни.
"За чуть больше 16 лет, которые канцлер Меркель занимала пост главы немецкого правительства, у них с Путиным сложились если не дружеские, то доверительные отношения. Как и ожидалось, все благожелательно. В том числе и такие важные не только для Меркель лично, но и для Европы проекты, такие как "Северные потоки", урегулирование конфликта на территории Украины, Нормандский формат, Минские договоренности... я не уверен, что она уйдет спокойно на пенсию и будет помидоры выращивать. Конечно, она активный человек и знаковый политик для Европы. Думаю, ее можно будет увидеть в другой роли, в каких-либо организациях", - подчеркнул Мартынов.
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