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Эксперты оценили переговоры Путина и Меркель
Эксперты оценили переговоры Путина и Меркель - РИА Новости, 20.08.2021
Эксперты оценили переговоры Путина и Меркель
Результатом встречи лидеров РФ и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель стала "фиксация" двусторонней повестки для преемника немецкого лидера, однако... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T21:53
2021-08-20T21:54
в мире
киев
москва
владимир путин
ангела меркель
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Результатом встречи лидеров РФ и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель стала "фиксация" двусторонней повестки для преемника немецкого лидера, однако никаких радикальных изменений в отношениях между странами не предвидится, причём сама Меркель вряд ли по окончании полномочий останется в стороне от политики, считают опрошенные РИА Новости политологи.Канцлер ФРГ Ангела Меркель приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе. Меркель в пятницу встретилась с Путиным, а 22 августа посетит Киев."Меркель - это же не диктаторский руководитель страны. За ней стоит огромная партийная элита, за ней стоит огромная промышленная элита и, соответственно, преемственность будет в любом случае обеспечена... После ее ухода между странами останутся прагматичные отношения. Такими они были и до этого. Будут и разногласия по многим вопросам, как это сегодня было по Крыму или по ситуации с Навальным. Я думаю, что в итоге какие-то донастройки будут, но не принципиального характера", - сказал РИА Новости политолог Марат Баширов.Так, по его словам, Меркель еще долгое время останется в немецкой политике и будет "моральным лидером" Германии.Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов также считает, что в результате переговоров наблюдалось как расхождение во взглядах, так сотрудничество обеих стран. При этом, по его словам, новый канцлер будет двигаться в той повестке, которую для него заложила Меркель."Это прежде всего - прощание. На самом деле, это просто проговаривание той повестки, которая и украшала, и расстраивала российско-германские отношения последние годы. У Меркель был такой визит, скорее, действительно прощальный, а не прорывной. Обозначены старые проблемы, но при этом обозначено, что никто ссориться не собирается, собираются дальше продолжать работать", - добавил Кузнецов.Политолог Алексей Мартынов также отметил, что встреча лидеров прошла в конструктивно-деловой обстановке, и "прощальная гастроль фрау Меркель" закончилась фиксацией двусторонней повестки и наследства, которое Меркель оставляет преемнику. Однако политолог также считает, что канцлер по окончании полномочий не останется в стороне от политической жизни."За чуть больше 16 лет, которые канцлер Меркель занимала пост главы немецкого правительства, у них с Путиным сложились если не дружеские, то доверительные отношения. Как и ожидалось, все благожелательно. В том числе и такие важные не только для Меркель лично, но и для Европы проекты, такие как "Северные потоки", урегулирование конфликта на территории Украины, Нормандский формат, Минские договоренности... я не уверен, что она уйдет спокойно на пенсию и будет помидоры выращивать. Конечно, она активный человек и знаковый политик для Европы. Думаю, ее можно будет увидеть в другой роли, в каких-либо организациях", - подчеркнул Мартынов.
https://ria.ru/20210820/merkel-1746620990.html
https://ria.ru/20210820/merkel-1746561615.html
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в мире, киев, москва, владимир путин, ангела меркель, россия
21:53 20.08.2021 (обновлено: 21:54 20.08.2021)
 
Эксперты оценили переговоры Путина и Меркель

Политолог Мартынов: Путин и Меркель зафиксировали повестку для ее преемника, но без больших перемен

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Результатом встречи лидеров РФ и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель стала "фиксация" двусторонней повестки для преемника немецкого лидера, однако никаких радикальных изменений в отношениях между странами не предвидится, причём сама Меркель вряд ли по окончании полномочий останется в стороне от политики, считают опрошенные РИА Новости политологи.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе. Меркель в пятницу встретилась с Путиным, а 22 августа посетит Киев.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 21:04
Последнее дело. Что будет с Меркель после визита к Путину
"Меркель - это же не диктаторский руководитель страны. За ней стоит огромная партийная элита, за ней стоит огромная промышленная элита и, соответственно, преемственность будет в любом случае обеспечена... После ее ухода между странами останутся прагматичные отношения. Такими они были и до этого. Будут и разногласия по многим вопросам, как это сегодня было по Крыму или по ситуации с Навальным. Я думаю, что в итоге какие-то донастройки будут, но не принципиального характера", - сказал РИА Новости политолог Марат Баширов.
Так, по его словам, Меркель еще долгое время останется в немецкой политике и будет "моральным лидером" Германии.
Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов также считает, что в результате переговоров наблюдалось как расхождение во взглядах, так сотрудничество обеих стран. При этом, по его словам, новый канцлер будет двигаться в той повестке, которую для него заложила Меркель.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 16:50
Визит не только прощальный, но и деловой: Меркель в Москве
"Это прежде всего - прощание. На самом деле, это просто проговаривание той повестки, которая и украшала, и расстраивала российско-германские отношения последние годы. У Меркель был такой визит, скорее, действительно прощальный, а не прорывной. Обозначены старые проблемы, но при этом обозначено, что никто ссориться не собирается, собираются дальше продолжать работать", - добавил Кузнецов.
Политолог Алексей Мартынов также отметил, что встреча лидеров прошла в конструктивно-деловой обстановке, и "прощальная гастроль фрау Меркель" закончилась фиксацией двусторонней повестки и наследства, которое Меркель оставляет преемнику. Однако политолог также считает, что канцлер по окончании полномочий не останется в стороне от политической жизни.
"За чуть больше 16 лет, которые канцлер Меркель занимала пост главы немецкого правительства, у них с Путиным сложились если не дружеские, то доверительные отношения. Как и ожидалось, все благожелательно. В том числе и такие важные не только для Меркель лично, но и для Европы проекты, такие как "Северные потоки", урегулирование конфликта на территории Украины, Нормандский формат, Минские договоренности... я не уверен, что она уйдет спокойно на пенсию и будет помидоры выращивать. Конечно, она активный человек и знаковый политик для Европы. Думаю, ее можно будет увидеть в другой роли, в каких-либо организациях", - подчеркнул Мартынов.
Канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 03:30
Киевский экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину
 
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