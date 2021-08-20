https://ria.ru/20210820/eksperty-1746633113.html

Эксперты оценили переговоры Путина и Меркель

Эксперты оценили переговоры Путина и Меркель - РИА Новости, 20.08.2021

Эксперты оценили переговоры Путина и Меркель

Результатом встречи лидеров РФ и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель стала "фиксация" двусторонней повестки для преемника немецкого лидера, однако... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T21:53

2021-08-20T21:53

2021-08-20T21:54

в мире

киев

москва

владимир путин

ангела меркель

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746588222_285:0:2544:1271_1920x0_80_0_0_70fbd05d75d811d9707dc215f00264a3.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Результатом встречи лидеров РФ и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель стала "фиксация" двусторонней повестки для преемника немецкого лидера, однако никаких радикальных изменений в отношениях между странами не предвидится, причём сама Меркель вряд ли по окончании полномочий останется в стороне от политики, считают опрошенные РИА Новости политологи.Канцлер ФРГ Ангела Меркель приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе. Меркель в пятницу встретилась с Путиным, а 22 августа посетит Киев."Меркель - это же не диктаторский руководитель страны. За ней стоит огромная партийная элита, за ней стоит огромная промышленная элита и, соответственно, преемственность будет в любом случае обеспечена... После ее ухода между странами останутся прагматичные отношения. Такими они были и до этого. Будут и разногласия по многим вопросам, как это сегодня было по Крыму или по ситуации с Навальным. Я думаю, что в итоге какие-то донастройки будут, но не принципиального характера", - сказал РИА Новости политолог Марат Баширов.Так, по его словам, Меркель еще долгое время останется в немецкой политике и будет "моральным лидером" Германии.Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов также считает, что в результате переговоров наблюдалось как расхождение во взглядах, так сотрудничество обеих стран. При этом, по его словам, новый канцлер будет двигаться в той повестке, которую для него заложила Меркель."Это прежде всего - прощание. На самом деле, это просто проговаривание той повестки, которая и украшала, и расстраивала российско-германские отношения последние годы. У Меркель был такой визит, скорее, действительно прощальный, а не прорывной. Обозначены старые проблемы, но при этом обозначено, что никто ссориться не собирается, собираются дальше продолжать работать", - добавил Кузнецов.Политолог Алексей Мартынов также отметил, что встреча лидеров прошла в конструктивно-деловой обстановке, и "прощальная гастроль фрау Меркель" закончилась фиксацией двусторонней повестки и наследства, которое Меркель оставляет преемнику. Однако политолог также считает, что канцлер по окончании полномочий не останется в стороне от политической жизни."За чуть больше 16 лет, которые канцлер Меркель занимала пост главы немецкого правительства, у них с Путиным сложились если не дружеские, то доверительные отношения. Как и ожидалось, все благожелательно. В том числе и такие важные не только для Меркель лично, но и для Европы проекты, такие как "Северные потоки", урегулирование конфликта на территории Украины, Нормандский формат, Минские договоренности... я не уверен, что она уйдет спокойно на пенсию и будет помидоры выращивать. Конечно, она активный человек и знаковый политик для Европы. Думаю, ее можно будет увидеть в другой роли, в каких-либо организациях", - подчеркнул Мартынов.

https://ria.ru/20210820/merkel-1746620990.html

https://ria.ru/20210820/merkel-1746561615.html

https://ria.ru/20210819/merkel-1746296373.html

киев

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, москва, владимир путин, ангела меркель, россия