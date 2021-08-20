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Минприроды предложило запретить в России 28 видов одноразовых товаров
Минприроды предложило запретить в России 28 видов одноразовых товаров - РИА Новости, 20.08.2021
Минприроды предложило запретить в России 28 видов одноразовых товаров
Минприроды направило в Минпромторг предложения по запрету использования 28 видов одноразовых товаров и упаковки, которые невозможно переработать, сообщил глава... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:17
2021-08-20T13:40
экономика
экология
александр козлов (глава минприроды)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
российский экологический оператор
россия
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Минприроды направило в Минпромторг предложения по запрету использования 28 видов одноразовых товаров и упаковки, которые невозможно переработать, сообщил глава ведомства Александр Козлов в эфире телеканала "Россия 24".Среди них, в частности: пластиковые непрозрачные и цветные пэт-бутылки, тарелки, трубочки, столовые приборы. Вводить запрет предполагается постепенно, начиная с 2024 года.По словам министра, к 2030 году количество перерабатываемой упаковки должно увеличиться до 85 процентов. Козлов также напомнил, что пока не существует технологий переработки цветного пластика, и призвал отказываться от него в пользу прозрачного."А можно ведь сейчас на уровне маркетинга сказать: "Коллеги, нам не нужна такая бутылка. Мы потерпим напитки в бутылке, которая перерабатывается", — сказал министр.Он отметил, что пластиковые бутылки должны перерабатываться, но нужно договариваться с отраслями об использовании вторичных материалов на производстве. "Что мешает нам вторично этот пластик переработать? Пластик по шесть-семь раз перерабатывается", — добавил глава Минприроды.Как уточнял Российский экологический оператор, пока в России отправляется на переработку не более десяти процентов товаров. Относительно упаковки точных данных компания не приводила, но отмечала, что переработке подлежат не более 15 процентов видов пластика, который используется для этих целей.
https://ria.ru/20210711/plastik-1740658716.html
https://ria.ru/20210628/markushin-1738606490.html
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экономика, экология, александр козлов (глава минприроды), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), российский экологический оператор, россия
13:17 20.08.2021 (обновлено: 13:40 20.08.2021)
 
Минприроды предложило запретить в России 28 видов одноразовых товаров

Минприроды предложило запретить в России использование 28 видов одноразовых товаров и упаковки

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПластиковая посуда
Пластиковая посуда - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Минприроды направило в Минпромторг предложения по запрету использования 28 видов одноразовых товаров и упаковки, которые невозможно переработать, сообщил глава ведомства Александр Козлов в эфире телеканала "Россия 24".
Среди них, в частности: пластиковые непрозрачные и цветные пэт-бутылки, тарелки, трубочки, столовые приборы. Вводить запрет предполагается постепенно, начиная с 2024 года.
По словам министра, к 2030 году количество перерабатываемой упаковки должно увеличиться до 85 процентов.
Козлов также напомнил, что пока не существует технологий переработки цветного пластика, и призвал отказываться от него в пользу прозрачного.
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"А можно ведь сейчас на уровне маркетинга сказать: "Коллеги, нам не нужна такая бутылка. Мы потерпим напитки в бутылке, которая перерабатывается", — сказал министр.
Он отметил, что пластиковые бутылки должны перерабатываться, но нужно договариваться с отраслями об использовании вторичных материалов на производстве.
"Что мешает нам вторично этот пластик переработать? Пластик по шесть-семь раз перерабатывается", — добавил глава Минприроды.
Как уточнял Российский экологический оператор, пока в России отправляется на переработку не более десяти процентов товаров. Относительно упаковки точных данных компания не приводила, но отмечала, что переработке подлежат не более 15 процентов видов пластика, который используется для этих целей.
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ЭкономикаЭкологияАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Российский экологический операторРоссия
 
 
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