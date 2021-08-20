https://ria.ru/20210820/egipet-1746539146.html
Египет гарантирует полную безопасность российских туристов, заявил посол
Египет гарантирует полную безопасность российских туристов, заявил посол - РИА Новости, 20.08.2021
Египет гарантирует полную безопасность российских туристов, заявил посол
Египет может гарантировать полную безопасность российских туристов, как в аэропортах, так и в районах их проживания, заявил египетский посол в Москве Ихаб Наср. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T14:00
2021-08-20T14:00
2021-08-20T14:00
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Египет может гарантировать полную безопасность российских туристов, как в аэропортах, так и в районах их проживания, заявил египетский посол в Москве Ихаб Наср."Мы фиксируем сейчас полную безопасность, стабильность. Можем гарантировать, что российские туристы, их безопасность будет обеспечена не только в аэропортах, но и в гостиницах, и вообще в районах их проживания", - сказал Наср в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он также отметил, что уровень обеспечения безопасности в аэропортах Египта соответствует международным стандартам и во многом превосходит уровень безопасности во многих аэропортах других стран.Посол Египта выразил надежду, что возвращение российских туристов на египетские курорты станет важным фактором развития отношений между Каиром и Москвой.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
https://ria.ru/20210729/egipet-1743466957.html
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общество, египет, новости - туризм, ихаб талаат наср, россия
Египет гарантирует полную безопасность российских туристов, заявил посол
Посол Египта в Москве Наср: можем гарантировать безопасность российских туристов