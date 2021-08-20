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Туризм
https://ria.ru/20210820/egipet-1746535373.html
Посол Египта рассказал об увеличении числа рейсов из России
Посол Египта рассказал об увеличении числа рейсов из России - РИА Новости, 20.08.2021
Посол Египта рассказал об увеличении числа рейсов из России
Из России в египетские города Хургада и Шарм-эш-Шейх с 27 августа будет совершаться суммарно 60 рейсов - по 30 в каждый из городов, сказал посол Египта в Москве РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:40
2021-08-20T13:40
туризм
в мире
египет
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
синайский полуостров
красное море
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Из России в египетские города Хургада и Шарм-эш-Шейх с 27 августа будет совершаться суммарно 60 рейсов - по 30 в каждый из городов, сказал посол Египта в Москве Ихаб Наср.Россия с 27 августа увеличит число регулярных авиарейсов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан, сообщили журналистам ранее в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Как уточняли ранее в штабе, речь, в частности, идёт об увеличении до 15 рейсов в неделю с пяти на маршрутах Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх; появятся рейсы и из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в те же Хургаду и Шарм-эш-Шейх с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.Как отметил дипломат, возобновление регулярного авиасообщения между двумя странами будет служить развитию отношений Каира и Москвы а также важно для экономик обеих стран, потому что туризм создает новые рабочие места. По его словам, после возобновления авиасообщение между странами будет ежедневным.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
https://ria.ru/20210809/egipet-1744713644.html
египет
шарм-эш-шейх
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в мире, египет, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, синайский полуостров, красное море, туризм, ихаб талаат наср, россия, коронавирус covid-19
13:40 20.08.2021
 
Посол Египта рассказал об увеличении числа рейсов из России

Посол Египта в Москве Наср: из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с 27 августа будет 60 рейсов в неделю

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСамолеты на летном поле международного аэропорта в Шарм эш Шейх
Самолеты на летном поле международного аэропорта в Шарм эш Шейх - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Из России в египетские города Хургада и Шарм-эш-Шейх с 27 августа будет совершаться суммарно 60 рейсов - по 30 в каждый из городов, сказал посол Египта в Москве Ихаб Наср.
Россия с 27 августа увеличит число регулярных авиарейсов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан, сообщили журналистам ранее в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Как уточняли ранее в штабе, речь, в частности, идёт об увеличении до 15 рейсов в неделю с пяти на маршрутах Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх; появятся рейсы и из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в те же Хургаду и Шарм-эш-Шейх с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.
"Мы в Египте очень горячо приветствуем возвращение российских туристов и в Хургаду, и в Шарм-эш-Шейх. И это очень важно и для жителей, и для организаторов бизнеса, для всех, и для торговли. Мы готовимся к тому, что 27 августа начнется следующий этап. С 27 числа будет 30 рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх, и 30 рейсов в Хургаду, по 30 рейсов", - сказал Наср в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Как отметил дипломат, возобновление регулярного авиасообщения между двумя странами будет служить развитию отношений Каира и Москвы а также важно для экономик обеих стран, потому что туризм создает новые рабочие места. По его словам, после возобновления авиасообщение между странами будет ежедневным.
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
Отдыхающие на пляже в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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