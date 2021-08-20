https://ria.ru/20210820/egipet-1746535373.html

Посол Египта рассказал об увеличении числа рейсов из России

Посол Египта рассказал об увеличении числа рейсов из России - РИА Новости, 20.08.2021

Посол Египта рассказал об увеличении числа рейсов из России

Из России в египетские города Хургада и Шарм-эш-Шейх с 27 августа будет совершаться суммарно 60 рейсов - по 30 в каждый из городов, сказал посол Египта в Москве РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T13:40

2021-08-20T13:40

2021-08-20T13:40

туризм

в мире

египет

шарм-эш-шейх

хургада

новости - туризм

синайский полуостров

красное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147384/58/1473845866_451:666:2900:2043_1920x0_80_0_0_878f9dd8485cedc29df7910c0fecab0e.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Из России в египетские города Хургада и Шарм-эш-Шейх с 27 августа будет совершаться суммарно 60 рейсов - по 30 в каждый из городов, сказал посол Египта в Москве Ихаб Наср.Россия с 27 августа увеличит число регулярных авиарейсов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан, сообщили журналистам ранее в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Как уточняли ранее в штабе, речь, в частности, идёт об увеличении до 15 рейсов в неделю с пяти на маршрутах Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх; появятся рейсы и из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в те же Хургаду и Шарм-эш-Шейх с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.Как отметил дипломат, возобновление регулярного авиасообщения между двумя странами будет служить развитию отношений Каира и Москвы а также важно для экономик обеих стран, потому что туризм создает новые рабочие места. По его словам, после возобновления авиасообщение между странами будет ежедневным.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

https://ria.ru/20210809/egipet-1744713644.html

египет

шарм-эш-шейх

хургада

синайский полуостров

красное море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, египет, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, синайский полуостров, красное море, туризм, ихаб талаат наср, россия, коронавирус covid-19