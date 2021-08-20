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В Ростовской области произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие
В Ростовской области произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.08.2021
В Ростовской области произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие
Микроавтобус столкнулся с легковушкой в Ростовской области, пострадали 12 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T21:20
2021-08-20T21:20
2021-08-20T21:23
происшествия
ростовская область
сальский район
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с легковушкой в Ростовской области, пострадали 12 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Ростовская область, Сальский район, ДТП с участием вахтового микроавтобуса и легкового автомобиля, пострадали 12 человек, направлены в лечебное учреждение для обследования", - говорится в сообщении.
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происшествия, ростовская область, сальский район
21:20 20.08.2021 (обновлено: 21:23 20.08.2021)
В Ростовской области произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие
В Ростовской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, пострадали 12 человек