https://ria.ru/20210820/dtp-1746630403.html

В Ростовской области произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие

В Ростовской области произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.08.2021

В Ростовской области произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие

Микроавтобус столкнулся с легковушкой в Ростовской области, пострадали 12 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T21:20

2021-08-20T21:20

2021-08-20T21:23

происшествия

ростовская область

сальский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746626191_57:0:1280:688_1920x0_80_0_0_727306eda19bcb065bb0089ed6f04a4a.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с легковушкой в Ростовской области, пострадали 12 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Ростовская область, Сальский район, ДТП с участием вахтового микроавтобуса и легкового автомобиля, пострадали 12 человек, направлены в лечебное учреждение для обследования", - говорится в сообщении.

ростовская область

сальский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ростовская область, сальский район