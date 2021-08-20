https://ria.ru/20210820/dtp-1746559421.html

В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП на трассе

В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП на трассе - РИА Новости, 20.08.2021

В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП на трассе

Четыре человека, включая ребенка, погибли в пятницу в результате столкновения легкового автомобиля с двумя грузовиками на трассе в Саратовской области, сообщили РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T15:43

2021-08-20T15:43

2021-08-20T15:55

происшествия

дтп

саратовская область

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САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости. Четыре человека, включая ребенка, погибли в пятницу в результате столкновения легкового автомобиля с двумя грузовиками на трассе в Саратовской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло в 15.10 (14.10 мск) на 155-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград в Вольском районе Саратовской области."По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Ларгус" при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с автомобилем "КамАЗ", после чего "Ларгус" вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым Volvo. В результате ДТП две женщины, мужчина и несовершеннолетний ребенок от полученных травм скончались на месте. Пятилетняя пассажирка "Ларгуса" с травмами доставлена в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе.ГИБДД по данному факту проводит проверку, все обстоятельства ДТП выясняются.

саратовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, саратовская область