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В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП на трассе
В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП на трассе - РИА Новости, 20.08.2021
В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП на трассе
Четыре человека, включая ребенка, погибли в пятницу в результате столкновения легкового автомобиля с двумя грузовиками на трассе в Саратовской области, сообщили РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T15:43
2021-08-20T15:43
2021-08-20T15:55
происшествия
дтп
саратовская область
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САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости. Четыре человека, включая ребенка, погибли в пятницу в результате столкновения легкового автомобиля с двумя грузовиками на трассе в Саратовской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло в 15.10 (14.10 мск) на 155-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград в Вольском районе Саратовской области."По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Ларгус" при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с автомобилем "КамАЗ", после чего "Ларгус" вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым Volvo. В результате ДТП две женщины, мужчина и несовершеннолетний ребенок от полученных травм скончались на месте. Пятилетняя пассажирка "Ларгуса" с травмами доставлена в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе.ГИБДД по данному факту проводит проверку, все обстоятельства ДТП выясняются.
саратовская область
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происшествия, дтп, саратовская область
15:43 20.08.2021 (обновлено: 15:55 20.08.2021)
В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП на трассе
Четыре человека, включая ребенка, погибли в ДТП с тремя машинами на трассе в Саратовской области