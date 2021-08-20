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При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек - РИА Новости, 20.08.2021
При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
Десять человек, в том числе два ребенка пострадали при опрокидывании микроавтобуса во Владивостоке, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T06:15
2021-08-20T06:24
происшествия
дтп
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Десять человек, в том числе два ребенка пострадали при опрокидывании микроавтобуса во Владивостоке, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.ДТП произошло на улице Чапаева.Стаж вождения водителя – 31 год, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2021 году его не привлекали. Состояние опьянения не установлено, отмечают в полиции.Авария произошла в темное время суток на участке с освещением, на сухом асфальтобетонном дорожном покрытии. Участок дороги очагом аварийности не является.По факту ДТП проводится проверка. Устанавливается, кем пострадавшие приходятся водителю и куда они направлялись.Возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".
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происшествия, дтп, приморский край, владивосток
06:15 20.08.2021 (обновлено: 06:24 20.08.2021)
 
При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек

При опрокидывании микроавтобуса во Владивостоке пострадали десять человек, в том числе двое детей

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Десять человек, в том числе два ребенка пострадали при опрокидывании микроавтобуса во Владивостоке, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
ДТП произошло на улице Чапаева.
"По предварительной информации, 51-летний мужчина за рулем микроавтобуса Toyota Hiace, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получил водитель, а также его пассажиры: женщины в возрасте 42, 54, 62, 66 лет, мужчины в возрасте 41, 66 лет, а также две девочки в возрасте 9 и 15 лет", - говорится в сообщении.
Стаж вождения водителя – 31 год, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2021 году его не привлекали. Состояние опьянения не установлено, отмечают в полиции.
Авария произошла в темное время суток на участке с освещением, на сухом асфальтобетонном дорожном покрытии. Участок дороги очагом аварийности не является.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливается, кем пострадавшие приходятся водителю и куда они направлялись.
Возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".
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ПроисшествияДТППриморский крайВладивосток
 
 
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