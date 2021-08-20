https://ria.ru/20210820/dtp-1746485237.html

При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек

При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек - РИА Новости, 20.08.2021

При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек

Десять человек, в том числе два ребенка пострадали при опрокидывании микроавтобуса во Владивостоке, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T06:15

2021-08-20T06:15

2021-08-20T06:24

происшествия

дтп

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Десять человек, в том числе два ребенка пострадали при опрокидывании микроавтобуса во Владивостоке, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.ДТП произошло на улице Чапаева.Стаж вождения водителя – 31 год, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2021 году его не привлекали. Состояние опьянения не установлено, отмечают в полиции.Авария произошла в темное время суток на участке с освещением, на сухом асфальтобетонном дорожном покрытии. Участок дороги очагом аварийности не является.По факту ДТП проводится проверка. Устанавливается, кем пострадавшие приходятся водителю и куда они направлялись.Возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".

https://ria.ru/20210820/postradavshie-1746484546.html

приморский край

владивосток

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происшествия, дтп, приморский край, владивосток