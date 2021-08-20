Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210820/dtp-1746478217.html
В Москве автомобиль на большой скорости въехал в остановку
В Москве автомобиль на большой скорости въехал в остановку - РИА Новости, 20.08.2021
В Москве автомобиль на большой скорости въехал в остановку
Машина въехала в остановку на Беговой улице в Москве, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T01:12
2021-08-20T01:12
происшествия
дтп
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569899087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52f9ba07510f5397136f9854c5a40a4b.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Машина въехала в остановку на Беговой улице в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.Отмечается, что пострадал водитель. Движение на участке не затруднено.
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569899087_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_19bb04b1d2431bc6f2d1ae29bf2bbdc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, дтп, москва, россия
01:12 20.08.2021
 
В Москве автомобиль на большой скорости въехал в остановку

На Беговой улице в Москве автомобиль въехал в остановку, водитель пострадал

© РИА Новости / Максим БлиновМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Машина въехала в остановку на Беговой улице в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.
Отмечается, что пострадал водитель. Движение на участке не затруднено.
"На Беговой улице в районе дома 11 машина въехала в остановку... Детали ДТП уточняются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.
 
ПроисшествияДТПМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:42В МИД возмутились обвинениями Японии в оккупации южных Курил
14:41В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай
14:41Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров
14:37"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к сайтам России
14:36Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"
14:36Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину
14:31Телефон Меркель зазвонил прямо во время начала переговоров с Путиным
14:30Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко
14:29В Госдуме назвали цель "Крымской платформы"
14:17Путин назвал визит Меркель конструктивным
14:15Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным
14:14Россия и Германия намерены говорить друг с другом, заявила Меркель
14:13Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией
14:10Путин назвал Германию одним из основных партнеров для России
14:09Путин и Меркель начали переговоры в Кремле
14:08Житель Якутии зарезал жену и поджег дом
14:07В Госдуме назвали слова Кулебы о Крымском мосте завистью
14:06Ученые-атомщики Советского Союза сохранили мир на планете, заявил Лихачев
14:00Египет гарантирует полную безопасность российских туристов, заявил посол
14:00Восемь тысяч хасидов приехали на Украину ради еврейского нового года
Лента новостейМолния