https://ria.ru/20210820/dtp-1746478217.html

В Москве автомобиль на большой скорости въехал в остановку

В Москве автомобиль на большой скорости въехал в остановку - РИА Новости, 20.08.2021

В Москве автомобиль на большой скорости въехал в остановку

Машина въехала в остановку на Беговой улице в Москве, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T01:12

2021-08-20T01:12

2021-08-20T01:12

происшествия

дтп

москва

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Машина въехала в остановку на Беговой улице в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.Отмечается, что пострадал водитель. Движение на участке не затруднено.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, москва, россия