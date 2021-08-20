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В Москве автомобиль на большой скорости въехал в остановку
В Москве автомобиль на большой скорости въехал в остановку - РИА Новости, 20.08.2021
В Москве автомобиль на большой скорости въехал в остановку
Машина въехала в остановку на Беговой улице в Москве, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T01:12
2021-08-20T01:12
2021-08-20T01:12
происшествия
дтп
москва
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Машина въехала в остановку на Беговой улице в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.Отмечается, что пострадал водитель. Движение на участке не затруднено.
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происшествия, дтп, москва, россия
В Москве автомобиль на большой скорости въехал в остановку
На Беговой улице в Москве автомобиль въехал в остановку, водитель пострадал