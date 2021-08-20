https://ria.ru/20210820/drony-1746482067.html

Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76

Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76 - РИА Новости, 20.08.2021

Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76

Самолет-носитель роя ударных и разведывательных дронов беспилотной системы "Молния" планируется создать на базе тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76,... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T03:45

2021-08-20T03:45

2021-08-20T11:16

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форум "армия — 2021"

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Самолет-носитель роя ударных и разведывательных дронов беспилотной системы "Молния" планируется создать на базе тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков в преддверии форума "Армия-2021"."Кронштадт" разрабатывает беспилотный комплекс группового применения "Молния". Комплекс будет включать ударные и разведывательные аппараты, а также беспилотники радиоэлектронной борьбы. Предполагается, что они будут запускаться с самолёта-носителя.Он добавил, что беспилотники "Молния" также планируется применять на однодвигательном истребителей 5-го поколения Checkmate, макет которого был представлен на авиасалоне МАКС-2021.Богатиков уточнил, что в настоящее время "Кронштадт" готовит материалы для участия в конкурсе на выполнение эскизного проекта роевой системы "Молния". Он уточнил, что реальные аппараты будущего комплекса могут отличаться от макетов, которые были ранее представлены руководству военного ведомства."То, что было ранее продемонстрировано, - это пока аванпроект, некий общий концепт, который мы предлагаем. Был продемонстрирован макет аппарата, но в реальности будет несколько другое – это зависит от тех тактико-технических заданий, которые выдаст на систему Минобороны", - отметил глава компании.Он добавил, что "Кронштадт" подготовил ряд предложений по беспилотным аппаратам, которые могут входить в состав "Молнии", - разной размерности, с разными техническими решениями.Читайте полный текст интервью Сергея Богатикова >>

https://ria.ru/20210802/istrebitel-1743645047.html

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безопасность, технологии, москва, кронштадт, россия, форум "армия — 2021"