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Новое оружие России
https://ria.ru/20210820/drony-1746482067.html
Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76 - РИА Новости, 20.08.2021
Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
Самолет-носитель роя ударных и разведывательных дронов беспилотной системы "Молния" планируется создать на базе тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76,... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T03:45
2021-08-20T11:16
новое оружие россии
безопасность
технологии
москва
кронштадт
россия
форум "армия — 2021"
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Самолет-носитель роя ударных и разведывательных дронов беспилотной системы "Молния" планируется создать на базе тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков в преддверии форума "Армия-2021"."Кронштадт" разрабатывает беспилотный комплекс группового применения "Молния". Комплекс будет включать ударные и разведывательные аппараты, а также беспилотники радиоэлектронной борьбы. Предполагается, что они будут запускаться с самолёта-носителя.Он добавил, что беспилотники "Молния" также планируется применять на однодвигательном истребителей 5-го поколения Checkmate, макет которого был представлен на авиасалоне МАКС-2021.Богатиков уточнил, что в настоящее время "Кронштадт" готовит материалы для участия в конкурсе на выполнение эскизного проекта роевой системы "Молния". Он уточнил, что реальные аппараты будущего комплекса могут отличаться от макетов, которые были ранее представлены руководству военного ведомства."То, что было ранее продемонстрировано, - это пока аванпроект, некий общий концепт, который мы предлагаем. Был продемонстрирован макет аппарата, но в реальности будет несколько другое – это зависит от тех тактико-технических заданий, которые выдаст на систему Минобороны", - отметил глава компании.Он добавил, что "Кронштадт" подготовил ряд предложений по беспилотным аппаратам, которые могут входить в состав "Молнии", - разной размерности, с разными техническими решениями.Читайте полный текст интервью Сергея Богатикова &gt;&gt;
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безопасность, технологии, москва, кронштадт, россия, форум "армия — 2021"
03:45 20.08.2021 (обновлено: 11:16 20.08.2021)
 
Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76

Глава компании "Кронштадт" Богатиков рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДемонстрационный показ беспилотных летательных аппаратов
Демонстрационный показ беспилотных летательных аппаратов - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Самолет-носитель роя ударных и разведывательных дронов беспилотной системы "Молния" планируется создать на базе тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков в преддверии форума "Армия-2021".
"Кронштадт" разрабатывает беспилотный комплекс группового применения "Молния". Комплекс будет включать ударные и разведывательные аппараты, а также беспилотники радиоэлектронной борьбы. Предполагается, что они будут запускаться с самолёта-носителя.
"Основная идея состоит в том, что это будет действительно воздушный старт. Предусматривается возможность базирования "Молний" на Ил-76", - сообщил Богатиков, отвечая на вопрос о будущих носителях дронов из состава системы.
Он добавил, что беспилотники "Молния" также планируется применять на однодвигательном истребителей 5-го поколения Checkmate, макет которого был представлен на авиасалоне МАКС-2021.
Богатиков уточнил, что в настоящее время "Кронштадт" готовит материалы для участия в конкурсе на выполнение эскизного проекта роевой системы "Молния". Он уточнил, что реальные аппараты будущего комплекса могут отличаться от макетов, которые были ранее представлены руководству военного ведомства.
"То, что было ранее продемонстрировано, - это пока аванпроект, некий общий концепт, который мы предлагаем. Был продемонстрирован макет аппарата, но в реальности будет несколько другое – это зависит от тех тактико-технических заданий, которые выдаст на систему Минобороны", - отметил глава компании.
Он добавил, что "Кронштадт" подготовил ряд предложений по беспилотным аппаратам, которые могут входить в состав "Молнии", - разной размерности, с разными техническими решениями.
Читайте полный текст интервью Сергея Богатикова >>
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