https://ria.ru/20210820/dron-1746490756.html

В России разрабатывают дроны, способные возвращаться на самолет-носитель

В России разрабатывают дроны, способные возвращаться на самолет-носитель - РИА Новости, 20.08.2021

В России разрабатывают дроны, способные возвращаться на самолет-носитель

Российская компания "Кронштадт" разрабатывает беспилотные летательные аппараты с воздушным стартом, которые смогут возвращаться на самолет, сообщил в интервью... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T09:05

2021-08-20T09:05

2021-08-20T11:14

общество

безопасность

кронштадт

россия

форум "армия — 2021"

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российская компания "Кронштадт" разрабатывает беспилотные летательные аппараты с воздушным стартом, которые смогут возвращаться на самолет, сообщил в интервью РИА Новости ее генеральный директор Сергей Богатиков в преддверии форума "Армия-2021".Речь идет о системе дронов "Молния". При этом собеседник агентства отметил, что не все типы беспилотников из ее состава можно будет вернуть на носитель."Надо понимать, что исполнение аппаратов из состава "Молнии" может быть в нескольких версиях — разведывательные, ударные и дроны радиоэлектронной борьбы. Возвращение разведывательных аппаратов и беспилотников РЭБ подразумевается, ударных — очевидно нет, так как их возвращать будет просто опасно, даже если они не были реализованы по каким-то целям", — пояснил Богатиков.В качестве одного из базовых самолетов-носителей дронов в "Кронштадте" рассматривают тяжелый военно-транспортный Ил-76.Международный военно-технический форум "Армия-2021" пройдет с 22 по 28 августа в Московской области. Читайте полный текст интервью Сергея Богатикова >>

https://ria.ru/20210401/dron-1603724111.html

https://ria.ru/20210210/volk-1596757932.html

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общество, безопасность, кронштадт, россия, форум "армия — 2021"