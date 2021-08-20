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В России разрабатывают дроны, способные возвращаться на самолет-носитель
В России разрабатывают дроны, способные возвращаться на самолет-носитель - РИА Новости, 20.08.2021
В России разрабатывают дроны, способные возвращаться на самолет-носитель
Российская компания "Кронштадт" разрабатывает беспилотные летательные аппараты с воздушным стартом, которые смогут возвращаться на самолет, сообщил в интервью... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T09:05
2021-08-20T11:14
общество
безопасность
кронштадт
россия
форум "армия — 2021"
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российская компания "Кронштадт" разрабатывает беспилотные летательные аппараты с воздушным стартом, которые смогут возвращаться на самолет, сообщил в интервью РИА Новости ее генеральный директор Сергей Богатиков в преддверии форума "Армия-2021".Речь идет о системе дронов "Молния". При этом собеседник агентства отметил, что не все типы беспилотников из ее состава можно будет вернуть на носитель."Надо понимать, что исполнение аппаратов из состава "Молнии" может быть в нескольких версиях — разведывательные, ударные и дроны радиоэлектронной борьбы. Возвращение разведывательных аппаратов и беспилотников РЭБ подразумевается, ударных — очевидно нет, так как их возвращать будет просто опасно, даже если они не были реализованы по каким-то целям", — пояснил Богатиков.В качестве одного из базовых самолетов-носителей дронов в "Кронштадте" рассматривают тяжелый военно-транспортный Ил-76.Международный военно-технический форум "Армия-2021" пройдет с 22 по 28 августа в Московской области. Читайте полный текст интервью Сергея Богатикова &gt;&gt;
https://ria.ru/20210401/dron-1603724111.html
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общество, безопасность, кронштадт, россия, форум "армия — 2021"
09:05 20.08.2021 (обновлено: 11:14 20.08.2021)
 
В России разрабатывают дроны, способные возвращаться на самолет-носитель

"Кронштадт" разрабатывает дроны с воздушным стартом, которые смогут возвращаться на самолет-носитель

© Фото : "Кронштадт"Генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков
Генеральный директор компании Кронштадт Сергей Богатиков - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Фото : "Кронштадт"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российская компания "Кронштадт" разрабатывает беспилотные летательные аппараты с воздушным стартом, которые смогут возвращаться на самолет, сообщил в интервью РИА Новости ее генеральный директор Сергей Богатиков в преддверии форума "Армия-2021".
Речь идет о системе дронов "Молния". При этом собеседник агентства отметил, что не все типы беспилотников из ее состава можно будет вернуть на носитель.
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"Надо понимать, что исполнение аппаратов из состава "Молнии" может быть в нескольких версиях — разведывательные, ударные и дроны радиоэлектронной борьбы. Возвращение разведывательных аппаратов и беспилотников РЭБ подразумевается, ударных — очевидно нет, так как их возвращать будет просто опасно, даже если они не были реализованы по каким-то целям", — пояснил Богатиков.
В качестве одного из базовых самолетов-носителей дронов в "Кронштадте" рассматривают тяжелый военно-транспортный Ил-76.
Международный военно-технический форум "Армия-2021" пройдет с 22 по 28 августа в Московской области.
Читайте полный текст интервью Сергея Богатикова >>
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ОбществоБезопасностьКронштадтРоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
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