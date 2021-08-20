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Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ)

Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) - РИА Новости, 20.08.2021

Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ)

Массовая оборонно-патриотическая организация граждан для подготовки трудящихся, молодежи к защите Отечества – Всесоюзное добровольное общество содействия армии, РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T04:17

2021-08-20T04:17

2021-08-20T04:17

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россия

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Массовая оборонно-патриотическая организация граждан для подготовки трудящихся, молодежи к защите Отечества – Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР) было образовано постановлением Совета министров СССР от 20 августа 1951 года. Предшественниками ДОСААФ были массовые оборонные организации, созданные в 1920-х годах. В их задачу входило распространение среди трудящихся военных знаний и содействие укреплению обороны страны. Первой добровольной оборонной организацией стало Военно-научное общество (ВНО), созданное в 1920 году. 27 июля 1926 года его переименовали в Общество содействия обороне СССР (ОСО). В марте 1923 года было образовано массовое добровольное общество друзей Воздушного флота (ОДВФ), которое ставило перед собой задачу активно содействовать развитию отечественной авиации. Вскоре появилась еще одна оборонно-массовая организация – Добровольное общество друзей химической обороны и промышленности (Доброхим СССР). Поскольку практическая деятельность ОДВФ и Доброхима была тесно связана, то уже в мае 1925 года они объединились в одну организацию – Авиахим. В кружках военных знаний население овладевало стрелковым оружием, изучало ручную гранату, основы тактики. В кружках военно-технической направленности велось изучение артиллерийского, пулеметного вооружения, устройство танка, телеграфного аппарата, бронемашины, средств защиты от химического оружия. Успешно работали военно-морские клубы, кружки планеристов, летные школы. На совместном заседании 23 января 1927 года делегатов Всесоюзного съезда Авиахима и участников пленума ОСО произошло их объединение в Общество содействия обороне, авиации и химическому строительству в СССР (ОСОАВИАХИМ), которое своей целью ставило патриотическое воспитание своих членов и подготовку их защите Родины. С первых дней своего существования организация развернула широкую авиационную пропаганду. Лозунг ОСОАВИАХИМа "От модели – к планеру, от планера – на самолет!" стал путеводной звездой для тысяч юношей и девушек. С кружка планеристов и учебы в летной школе ОСОАВИАХИМа начинали свой творческий путь авиаконструкторы Александр Яковлев и Олег Антонов – создатели "Яков", "Антеев" и "Русланов", а также конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев. При участии членов оборонного общества инженеров Николая Камова и Николая Скржинского был создан и испытан первый в стране вертолет. ОСОАВИАХИМ находился в числе пионеров в деле создания первых отечественных дирижаблей и стратостатов, техники для изучения верхних слоев атмосферы.Всего с 1930 года по 1941 год ОСОАВИАХИМ подготовил 121 тысячу летчиков, 27 тысяч планеристов и 122 тысячи парашютистов, а во время Великой Отечественной войны (1941-1945) в его кружках и школах прошли обучение более девяти миллионов человек, в том числе 63 тысячи моряков, 93 тысячи авиационных специалистов, 139 тысяч снайперов, 266 тысяч истребителей танков, более миллиона автоматчиков и пулеметчиков, ставших в строй защитников Отечества. ОСОАВИАХИМ внес весомый вклад в развертывание партизанского движения в тылу врага. Организации оборонного общества участвовали в создании партизанских групп и отрядов в 88 районах, временно оккупированных врагом. В них сражалось более 15 тысяч активистов общества.В послевоенный период главными направлениями деятельности оборонного общества стали военно-техническое обучение призывной молодежи, пропаганда военных знаний и навыков противохимической и противовоздушной обороны, организация спортивной работы, подготовка стрелков, радистов, автомобилистов.В январе 1948 года ОСОАВИАХИМ был разделен на три самостоятельные оборонные организации: Всесоюзное добровольное общество содействия армии (ДОСАРМ), Всесоюзное добровольное общество содействия авиации (ДОСАВ), Всесоюзное добровольное общество содействия флоту (ДОСФЛОТ). Наличие нескольких оборонных организаций приводило к параллелизму в военно-патриотической работе, поэтому 20 августа 1951 года Совет министров СССР постановил объединить ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ во Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР). Организационное оформление общества произошло 26-29 декабря 1953 года на первой Всесоюзной конференции ДОСААФ, облеченной правами съезда, где был утвержден устав организации и избраны руководящие органы. Вновь образованное общество имело в своем составе 240 тысяч первичных организаций и около 11,5 миллиона членов. Строилось ДОСААФ по территориально-производственному признаку, его основу составляли первичные (учебные, учебно-методические, спортивно-технические, спортивные и другие) организации, которые создавались по месту работы, учебы или жительства его членов и объединялись в районные, городские, окружные, областные, краевые и республиканские организации. Членом общества мог быть любой гражданин СССР, достигший 14-летнего возраста. ДОСААФ вел работу по следующим направлениям: военно-патриотическое и интернациональное воспитание трудящейся и учащейся молодежи; подготовка специалистов для Вооруженных сил и кадров массовых технических профессий (водителей различных транспортных средств, мотористов, радистов, электриков и др.) для народного хозяйства; содействие мероприятиям гражданской обороны, развитие технических и прикладных видов спорта. Подготовка кадров массовых технических профессий велась ДОСААФ в его школах, на курсах, в спортивно-технических клубах. За время существования (1953-1991) в ДОСААФ получили технические специальности и повысили свою квалификацию около 20 миллионов человек, действовали 172 детско-юношеские спортивно-технические школы, воспитавшие свыше 480 мастеров спорта международного класса, которые установили свыше 590 мировых рекордов по техническим и прикладным видам спорта. На космическую орбиту были выведены созданные радиолюбителями-конструкторами ДОСААФ искусственные спутники Земли РС-10, РС-11, РС-12 и РС-13.За большой вклад в укрепление обороноспособности страны ДОСААФ СССР было награждено орденами Красного Знамени (1947) и Ленина (1977). В связи с реорганизацией ДОСААФ 25 сентября 1991 года конференция представителей республиканских, краевых и областных организаций общества, действовавших на территории РСФСР, приняла постановление об образовании Российского добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, переименованного в дальнейшем в Российскую оборонную спортивно-техническую организацию (РОСТО), которая стала правопреемником ДОСААФ СССР.15 октября 2003 года на четвертом съезде РОСТО с учетом общественного мнения и решения функциональных задач было принято решение добавить к аббревиатуре РОСТО прежнюю исторически значимую – ДОСААФ. Оборонное общество стало называться РОСТО (ДОСААФ). В соответствии с государственным оборонным заказом организация ежегодно готовила десятки тысяч военно-обученных специалистов и сотни тысяч кадров массовых технических профессий. Их обучение осуществлялось на базе свыше 100 авиационных спортивно-технических подразделений, Калужского авиационного летно-технического училища, более 450 учебных организаций (автомобильных, морских, радиотехнических и объединенных технических школ). Спортивные организации РОСТО (ДОСААФ) насчитывали более двух тысяч спортивно-технических, авиационно-спортивных и стрелковых клубов, детско­юношеских спортивных школ. При учебных и спортивных организациях функционировали более тысячи детских и юношеских клубов "Юный моряк", "Юный автомобилист", "Юный десантник", "Юный летчик" и другие, поисковые отряды и группы, военно-патриотические объединения и организации. РОСТО (ДОСААФ) на основании постановления правительства РФ от 28 ноября 2009 года было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную организацию "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ России). 17 декабря 2009 года на внеочередном (преобразовательном) девятом съезде РОСТО (ДОСААФ) – первом съезде ДОСААФ России был утвержден новый организационно-правовой статус и определены стратегические перспективы дальнейшего развития ДОСААФ страны как общественно-государственной организации. Основными целями ДОСААФ России являются содействие укреплению обороноспособности страны, национальной безопасности и решению социальных проблем. Оборонное общество осуществляет свою деятельность во всех субъектах Российской Федерации за исключением Ненецкого и Чукотского автономных округов. Оно готовит россиян по военно-учетным специальностям, организует поисковые экспедиции, ремонтирует авиационную и другую технику. Кроме этого, оборонное общество остается лидером по подготовке водителей грузовых автомобилей.Новым направлением для ДОСААФ России с 2018 года стало участие в электронных торгах по подготовке водительским специальностям военнослужащих, проходящих службу по контракту.Главенствующей государственной задачей, которую решает ДОСААФ России, является патриотическое (военно-патриотическое) воспитание молодежи. В качестве приоритета в этой работе оборонное общество рассматривает юнармейское движение. В деятельности юнармейского движения активно участвует Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ, объединяющая более 30 тысяч юнармейцев. На протяжении последних нескольких лет парадные расчеты юнармейцев из военно-патриотических клубов ДОСААФ России принимают участие в парадах Победы и праздничных шествиях войск, проводимых по планам Минобороны России на территориях многих субъектов РФ.В декабре 2019 года на пятом съезде ДОСААФ России была утверждена стратегия развития оборонного общества на 2020-2024 годы. В настоящее время идет ее реализация. Количество граждан, участвовавших в мероприятиях ДОСААФ, с 2014 года возросло с 4,9 до 7,4 миллиона человек.Председателем ДОСААФ России с 2014 года является генерал-полковник Александр Колмаков, который в 2007-2010 годах являлся первым заместителем министра обороны Российской Федерации. В 2010 году он был уволен в запас. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, досааф, россия