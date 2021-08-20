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Меркель призвала придать больше жизни "нормандскому формату"
Меркель призвала придать больше жизни "нормандскому формату" - РИА Новости, 20.08.2021
Меркель призвала придать больше жизни "нормандскому формату"
В работе нормандского формата по урегулированию ситуации в Донбассе наблюдается некоторый застой, нужно придать ему больше жизни, заявила канцлер ФРГ Ангела... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:38
2021-08-20T19:26
в мире
украина
германия
франция
владимир путин
ангела меркель
донбасс
"нормандская четверка"
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В работе нормандского формата по урегулированию ситуации в Донбассе наблюдается некоторый застой, нужно придать ему больше жизни, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с президентом России Владимиром Путиным."Мы также говорили о ситуации на Украине. Нормандский формат - единственный политический формат, который у нас имеется в наличии для обсуждения спорных тем. В данный момент есть некий застой. К сожалению, гибнут вдоль линии разграничения украинские военнослужащие, и я очень выступала за то, чтобы возобновить, придать больше жизни этому формату" , - заявила она на пресс-конференции после переговоров.
украина
германия
франция
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РИА Новости
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353
60
"На данный момент есть некий застой" – Меркель о нормандском формате
В работе нормандского формата по урегулированию ситуации в Донбассе наблюдается некоторый застой, нужно придать ему больше жизни, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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в мире, украина, германия, франция, владимир путин, ангела меркель, донбасс, "нормандская четверка", россия
17:38 20.08.2021 (обновлено: 19:26 20.08.2021)
 
Меркель призвала придать больше жизни "нормандскому формату"

Канцлер Германии Меркель: в работе "нормандского формата" наблюдается застой, надо придать ему жизни

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В работе нормандского формата по урегулированию ситуации в Донбассе наблюдается некоторый застой, нужно придать ему больше жизни, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы также говорили о ситуации на Украине. Нормандский формат - единственный политический формат, который у нас имеется в наличии для обсуждения спорных тем. В данный момент есть некий застой. К сожалению, гибнут вдоль линии разграничения украинские военнослужащие, и я очень выступала за то, чтобы возобновить, придать больше жизни этому формату" , - заявила она на пресс-конференции после переговоров.
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