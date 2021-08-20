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Меркель призвала придать больше жизни "нормандскому формату"

Меркель призвала придать больше жизни "нормандскому формату" - РИА Новости, 20.08.2021

Меркель призвала придать больше жизни "нормандскому формату"

В работе нормандского формата по урегулированию ситуации в Донбассе наблюдается некоторый застой, нужно придать ему больше жизни, заявила канцлер ФРГ Ангела... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:38

2021-08-20T17:38

2021-08-20T19:26

в мире

украина

германия

франция

владимир путин

ангела меркель

донбасс

"нормандская четверка"

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В работе нормандского формата по урегулированию ситуации в Донбассе наблюдается некоторый застой, нужно придать ему больше жизни, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с президентом России Владимиром Путиным."Мы также говорили о ситуации на Украине. Нормандский формат - единственный политический формат, который у нас имеется в наличии для обсуждения спорных тем. В данный момент есть некий застой. К сожалению, гибнут вдоль линии разграничения украинские военнослужащие, и я очень выступала за то, чтобы возобновить, придать больше жизни этому формату" , - заявила она на пресс-конференции после переговоров.

украина

германия

франция

донбасс

россия

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2021

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"На данный момент есть некий застой" – Меркель о нормандском формате В работе нормандского формата по урегулированию ситуации в Донбассе наблюдается некоторый застой, нужно придать ему больше жизни, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. 2021-08-20T17:38 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, германия, франция, владимир путин, ангела меркель, донбасс, "нормандская четверка", россия