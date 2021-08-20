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Путин назвал диалог с Меркель содержательным

Путин назвал диалог с Меркель содержательным - РИА Новости, 20.08.2021

Путин назвал диалог с Меркель содержательным

Президент РФ Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что их взгляды не всегда совпадали, но диалог всегда был нацелен на... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:43

2021-08-20T17:43

2021-08-20T17:43

в мире

германия

владимир путин

ангела меркель

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что их взгляды не всегда совпадали, но диалог всегда был нацелен на результат и поиск компромисса."Конечно, наши взгляды не всегда совпадали, но диалог между нами был откровенный, содержательный, нацеленный на поиск компромиссов, на решение самых сложных вопросов", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров.

германия

россия

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в мире, германия, владимир путин, ангела меркель, россия