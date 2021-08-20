Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210820/devochka-1746565624.html
Полуторагодовалую девочку, которую искали четверо суток, нашли живой
Полуторагодовалую девочку, которую искали четверо суток, нашли живой - РИА Новости, 20.08.2021
Полуторагодовалую девочку, которую искали четверо суток, нашли живой
Пропавшую несколько дней назад в Смоленской области полуторагодовалую девочку нашли живой, сообщила РИА Новости представитель регионального СК Наталья... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T16:12
2021-08-20T23:28
происшествия
смоленская область
следственный комитет россии (ск рф)
хорошие новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746623869_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_2ea749b5e6976be5e15934460977c3ef.jpg
БРЯНСК, 20 авг — РИА Новости. Пропавшую несколько дней назад в Смоленской области полуторагодовалую девочку нашли живой, сообщила РИА Новости представитель регионального СК Наталья Холодкова.В Следственном комитете уточнили, что девочка была в сознании и сама отозвалась на голос.Ребенка передали врачам скорой помощи, сообщил РИА Новости глава Темкинского района Сергей Гуляев. Из Смоленска к месту поисков выехал реанимобиль.Гуляев рассказал, что девочку нашли в четырех километрах от дома в очень труднодоступном месте - в чаще, среди бурелома. Ей пришлось пережить две ночи в лесу, где прошел ливень и похолодало. Ребенок исчез во вторник утром из дома на территории Шелукова урочища Темкинского района. В непосредственной близости от этого места есть лес и водные объекты. Для организации полномасштабного розыска следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Девочку искали около 400 человек. Глава района уточнил, что на следующий день на поиски должны были выйти уже 500 человек. "На месте работали и волонтеры, и поисковики трех поисковых отрядов "Сальвар", "Лиза Алерт", "Сова", полиция и вооруженные силы, водолазы и конники, местность обследовал и гарнизонный вертолет. Хочу поблагодарить всех, кто помогал в поисках. Все у нас будет хорошо, когда есть такой народ!" - сказал Сергей Гуляев.
https://radiosputnik.ria.ru/20210525/1733776465.html
https://ria.ru/20210721/volontery-1742221061.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746623869_0:0:1023:767_1920x0_80_0_0_180ba87c831e0ddd4e16b4a8c8c4e478.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф)
16:12 20.08.2021 (обновлено: 23:28 20.08.2021)
 
Полуторагодовалую девочку, которую искали четверо суток, нашли живой

Пропавшую под Смоленском девочку нашли живой

© Фото : СУСК по Смоленской областиГодовалая девочка, пропавшая в Темкинском районе
Годовалая девочка, пропавшая в Темкинском районе - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Фото : СУСК по Смоленской области
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 20 авг — РИА Новости. Пропавшую несколько дней назад в Смоленской области полуторагодовалую девочку нашли живой, сообщила РИА Новости представитель регионального СК Наталья Холодкова.

"Ее искали с 17 августа, почти четверо суток", — сказала собеседница агентства.

В Следственном комитете уточнили, что девочка была в сознании и сама отозвалась на голос.
Ребенка передали врачам скорой помощи, сообщил РИА Новости глава Темкинского района Сергей Гуляев. Из Смоленска к месту поисков выехал реанимобиль.
Помочь может каждый: как находят пропавших детей - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 10:33Прямой эфир
Помочь может каждый: как находят пропавших детей
Гуляев рассказал, что девочку нашли в четырех километрах от дома в очень труднодоступном месте - в чаще, среди бурелома. Ей пришлось пережить две ночи в лесу, где прошел ливень и похолодало.
Ребенок исчез во вторник утром из дома на территории Шелукова урочища Темкинского района. В непосредственной близости от этого места есть лес и водные объекты. Для организации полномасштабного розыска следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
Девочку искали около 400 человек. Глава района уточнил, что на следующий день на поиски должны были выйти уже 500 человек. "На месте работали и волонтеры, и поисковики трех поисковых отрядов "Сальвар", "Лиза Алерт", "Сова", полиция и вооруженные силы, водолазы и конники, местность обследовал и гарнизонный вертолет. Хочу поблагодарить всех, кто помогал в поисках. Все у нас будет хорошо, когда есть такой народ!" - сказал Сергей Гуляев.
Поисковый отряд ЛизаАлерт Тульской области
21 июля, 15:12Хорошие новости
Пропавшую в тульском лесу 84-летнюю женщину нашли живой
 
Хорошие новостиПроисшествияСмоленская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
04:44В Конгресс США внесли проект резолюции об импичменте Байдену
04:10Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
04:06Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией
03:37Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"
03:35СМИ: в Афганистане талибы избили британца и его жену
03:25В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19
03:13Кинолог рассказал, что нельзя делать при виде бродячей собаки
03:13Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак
02:55В Словакии заявили, что президент страны не поедет на "Крымскую платформу"
02:41Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
02:12Россиянам напомнили о "скрытых" налогах
02:10Биолог рассказал, когда смертность от COVID-19 пойдет вниз
01:41Полицейского, застрелившего ветерана ВВС в Капитолии, оправдали
01:24Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО
01:11Эксперт предупредил о "вредных" условиях кредитного договора
00:50В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
00:36Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb
00:28В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу
00:24В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку
Лента новостейМолния