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В Сарове вновь ввели режим ЧС из-за пожара в Мордовии
В Сарове вновь ввели режим ЧС из-за пожара в Мордовии - РИА Новости, 20.08.2021
В Сарове вновь ввели режим ЧС из-за пожара в Мордовии
Режим ЧС повторно введен на территории закрытого города Сарова из-за пожара в Мордовском заповеднике, сообщает пресс-служба Российского федерального ядерного... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T07:36
2021-08-20T07:36
происшествия
саров
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижний новгород
ми-8
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Режим ЧС повторно введен на территории закрытого города Сарова из-за пожара в Мордовском заповеднике, сообщает пресс-служба Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).Отмечается, что несколько очагов возгорания находятся в периметре города. "Основные работы развернуты в районе 3 завода, чтобы не подпустить огонь к промышленной зоне. К бригадам Специального Управления федеральной противопожарной службы №4 МЧС России (г.Саров) идет наращивание сил и средств. Работают два пожарных поезда. Подключена авиация: Ил-76 Росгвардии и вертолет Ми-8", - подчеркивается в сообщении.От МЧС направлена дополнительная группировка в составе 32 человек и 22 единиц техники. Прибывает подвижный пункт управления губернатора Нижегородской области. Поезд из Сарова не выехал в Москву.Пожар, который с 3 августа тушат в Мордовском заповеднике, 7 августа распространился на территорию Нижегородской области, после чего в городе Сарове, где расположен ядерный центр, был введен режим чрезвычайной ситуации. Восьмого августа пожар перешел на городскую зону, однако очаги возгорания были быстро локализованы, 9 августа было объявлено, что очагов возгорания в пределах Сарова нет, после чего режим ЧС был отменен.
саров
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Тушение лесного пожара в Марий Эл
Природный пожар в Респулике Марий Эл локализован* На защите населённого пункта Сосновый Бор от лесного пожара работает группировка сил и средств ГУ МЧС России по Республике Марий Эл в составе 21 человека и 5 единиц техники. В настоящее время пожар находится в 3-километровой зоне от посёлка. В превентивных целях была проведена эвакуация проживающих и персонала санатория Сосновый бор в количестве 168 человек на 5 автобусах. Для защиты людей и домов была произведена опашка населенного пункта. Жители посёлка (около 300 человек) были подготовлены к эвакуации. Оперативные действия пожарно-спасательных подразделений позволили снять угрозу населённому пункту. В 17.00 пожар был локализован на площади 120 га. Координацию деятельности пожарно-спасательных подразделений осуществляют специалисты оперативного штаба, развёрнутого на базе Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл.
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происшествия, саров, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород, ми-8, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
07:36 20.08.2021
 
В Сарове вновь ввели режим ЧС из-за пожара в Мордовии

В закрытом городе Саров вновь ввели режим ЧС из-за пожара в в Мордовском заповеднике

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Режим ЧС повторно введен на территории закрытого города Сарова из-за пожара в Мордовском заповеднике, сообщает пресс-служба Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
"По информации оперативного штаба, 19 августа из-за высокой температуры и порывистого ветра огонь с территории Мордовского заповедника распространился на территорию ЗАТО Саров. Глава Сарова Алексей Сафонов ввел режим ЧС для привлечения дополнительных ресурсов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что несколько очагов возгорания находятся в периметре города. "Основные работы развернуты в районе 3 завода, чтобы не подпустить огонь к промышленной зоне. К бригадам Специального Управления федеральной противопожарной службы №4 МЧС России (г.Саров) идет наращивание сил и средств. Работают два пожарных поезда. Подключена авиация: Ил-76 Росгвардии и вертолет Ми-8", - подчеркивается в сообщении.
От МЧС направлена дополнительная группировка в составе 32 человек и 22 единиц техники. Прибывает подвижный пункт управления губернатора Нижегородской области. Поезд из Сарова не выехал в Москву.
Пожар, который с 3 августа тушат в Мордовском заповеднике, 7 августа распространился на территорию Нижегородской области, после чего в городе Сарове, где расположен ядерный центр, был введен режим чрезвычайной ситуации. Восьмого августа пожар перешел на городскую зону, однако очаги возгорания были быстро локализованы, 9 августа было объявлено, что очагов возгорания в пределах Сарова нет, после чего режим ЧС был отменен.
 
ПроисшествияСаровМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижний НовгородМи-8Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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