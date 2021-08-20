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В Сарове вновь ввели режим ЧС из-за пожара в Мордовии

В Сарове вновь ввели режим ЧС из-за пожара в Мордовии - РИА Новости, 20.08.2021

В Сарове вновь ввели режим ЧС из-за пожара в Мордовии

Режим ЧС повторно введен на территории закрытого города Сарова из-за пожара в Мордовском заповеднике, сообщает пресс-служба Российского федерального ядерного... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T07:36

2021-08-20T07:36

2021-08-20T07:36

происшествия

саров

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижний новгород

ми-8

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Режим ЧС повторно введен на территории закрытого города Сарова из-за пожара в Мордовском заповеднике, сообщает пресс-служба Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).Отмечается, что несколько очагов возгорания находятся в периметре города. "Основные работы развернуты в районе 3 завода, чтобы не подпустить огонь к промышленной зоне. К бригадам Специального Управления федеральной противопожарной службы №4 МЧС России (г.Саров) идет наращивание сил и средств. Работают два пожарных поезда. Подключена авиация: Ил-76 Росгвардии и вертолет Ми-8", - подчеркивается в сообщении.От МЧС направлена дополнительная группировка в составе 32 человек и 22 единиц техники. Прибывает подвижный пункт управления губернатора Нижегородской области. Поезд из Сарова не выехал в Москву.Пожар, который с 3 августа тушат в Мордовском заповеднике, 7 августа распространился на территорию Нижегородской области, после чего в городе Сарове, где расположен ядерный центр, был введен режим чрезвычайной ситуации. Восьмого августа пожар перешел на городскую зону, однако очаги возгорания были быстро локализованы, 9 августа было объявлено, что очагов возгорания в пределах Сарова нет, после чего режим ЧС был отменен.

саров

москва

нижний новгород

россия

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Тушение лесного пожара в Марий Эл Природный пожар в Респулике Марий Эл локализован* На защите населённого пункта Сосновый Бор от лесного пожара работает группировка сил и средств ГУ МЧС России по Республике Марий Эл в составе 21 человека и 5 единиц техники. В настоящее время пожар находится в 3-километровой зоне от посёлка. В превентивных целях была проведена эвакуация проживающих и персонала санатория Сосновый бор в количестве 168 человек на 5 автобусах. Для защиты людей и домов была произведена опашка населенного пункта. Жители посёлка (около 300 человек) были подготовлены к эвакуации. Оперативные действия пожарно-спасательных подразделений позволили снять угрозу населённому пункту. В 17.00 пожар был локализован на площади 120 га. Координацию деятельности пожарно-спасательных подразделений осуществляют специалисты оперативного штаба, развёрнутого на базе Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл. 2021-08-20T07:36 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саров, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород, ми-8, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия