https://ria.ru/20210820/cheburashka-1746589987.html

В "Союзмультпарке" на ВДНХ отметили 55-летие Чебурашки

В "Союзмультпарке" на ВДНХ отметили 55-летие Чебурашки - РИА Новости, 20.08.2021

В "Союзмультпарке" на ВДНХ отметили 55-летие Чебурашки

Герой классической ленты о приключениях крокодила Гены, вымышленный персонаж с большими ушами, известный всем и каждому под именем Чебурашка, в пятницу отметил... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T18:26

2021-08-20T18:26

2021-08-20T18:26

культура

эдуард успенский

союзмультфильм

чебурашка

борис машковцев

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Герой классической ленты о приключениях крокодила Гены, вымышленный персонаж с большими ушами, известный всем и каждому под именем Чебурашка, в пятницу отметил свое 55-летие в "Союзмультпарке" на ВДНХ в Москве, передает корреспондент РИА Новости."На самом деле Чебурашка – очень молодой персонаж. Никогда не скажешь, что ему исполнилось 55 лет. Это удивительное свойство именно анимационных героев, они некогда не стареют. Существует даже такое понятие в анимации – "вечнозеленый персонаж", - сказал гендиректор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.Поздравления Чебурашка принимал с 10 утра и сам активно дарил подарки: каждый посетитель парка в пятницу получил от мультяшного героя по апельсину, в ящике с которым, согласно истории, Чебурашка и обнаруживается в самом начале мультфильма. Посетителям также представили ту самую куклу Чебурашки, которая и принимала участие в съемках мультфильма.Чебурашка – персонаж, придуманный писателем Эдуардом Успенским в 1966 году в качестве одного из главных героев книги "Крокодил Гена и его друзья" и ее продолжений. Широкую известность получил после выхода мультфильма, созданного на "Союзмультфильме" в 1971 году Романом Качановым, персонажа нарисовал знаменитый мультипликатор Леонид Шварцман.

https://ria.ru/20201007/cheburashka-1578593135.html

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эдуард успенский, союзмультфильм, чебурашка, борис машковцев, новости культуры, кино и сериалы