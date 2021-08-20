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Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров
Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров - РИА Новости, 20.08.2021
Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров
Президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прибыла в Россию, вручил ей букет цветов. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T14:41
2021-08-20T14:41
политика
москва
владимир путин
ангела меркель
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прибыла в Россию, вручил ей букет цветов.Меркель в пятницу приехала в Москву с визитом, который, по всей видимости, станет ее последней поездкой в Россию в этом статусе. В сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать. После встречи с Путиным Меркель 22 августа посетит Киев. Среди вопросов, которые планируется обсудить в ходе визита, - экономика, энергетика, безопасность и актуальные международные проблемы.Путин преподнес Меркель букет в бело-розовых тонах. Переговоры президента РФ и канцлера ФРГ начались в Москве в 14.07.Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД РФ Сергея Лаврова, который также присутствует на переговорах. "Добрый день", - обратилась она к Лаврову.Путин в мае 2018 года проводил переговоры с Меркель в Сочи. Немецкий таблоид Bild опубликовал статью, автор которой посчитал "неким сигналом" жест Путина, подарившего цветы Меркель - по мнению журналиста, в серьезных политических кругах не заведено дарить цветы при встрече, принято обходиться рукопожатием. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил тогда в связи с этим, что дарить женщинам цветы в России является признаком хорошего тона, это традиции, на которые ориентировался Путин.
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политика, москва, владимир путин, ангела меркель, россия
14:41 20.08.2021
 
Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров

Президент России Путин вручил букет цветов канцлеру Германии Меркель перед началом переговоров

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прибыла в Россию, вручил ей букет цветов.
Меркель в пятницу приехала в Москву с визитом, который, по всей видимости, станет ее последней поездкой в Россию в этом статусе. В сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать. После встречи с Путиным Меркель 22 августа посетит Киев. Среди вопросов, которые планируется обсудить в ходе визита, - экономика, энергетика, безопасность и актуальные международные проблемы.
Путин преподнес Меркель букет в бело-розовых тонах. Переговоры президента РФ и канцлера ФРГ начались в Москве в 14.07.
Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД РФ Сергея Лаврова, который также присутствует на переговорах. "Добрый день", - обратилась она к Лаврову.
Путин в мае 2018 года проводил переговоры с Меркель в Сочи. Немецкий таблоид Bild опубликовал статью, автор которой посчитал "неким сигналом" жест Путина, подарившего цветы Меркель - по мнению журналиста, в серьезных политических кругах не заведено дарить цветы при встрече, принято обходиться рукопожатием. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил тогда в связи с этим, что дарить женщинам цветы в России является признаком хорошего тона, это традиции, на которые ориентировался Путин.
 
ПолитикаМоскваВладимир ПутинАнгела МеркельРоссия
 
 
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