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Киев зря надеется на помощь США в борьбе с Россией, заявили в Госдуме
Киев зря надеется на помощь США в борьбе с Россией, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.08.2021
Киев зря надеется на помощь США в борьбе с Россией, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что Киеву вряд ли стоит рассчитывать на помощь американцев в "противодействии" России, и напомнил, что США не удалось... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:33
2021-08-20T11:33
в мире
украина
сша
госдума рф
дмитрий белик
павел климкин
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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что Киеву вряд ли стоит рассчитывать на помощь американцев в "противодействии" России, и напомнил, что США не удалось улучшить ситуацию в Афганистане.Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин написал в Facebook, что Киев сможет "остановить Россию" только с помощью США, и проанализировал ситуацию в Афганистане: по его мнению, американцы борьбу за "новый Афганистан" проиграли, на Украине же смогли выиграть в борьбе за то, чтобы "остановить" Россию, хотя сделать страну частью Запада пока не удалось.Как заявил РИА Новости Белик, США уже показали всему миру, как "остановили" талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ)."Разрозненные группировки, вооруженные стрелковым оружием, насыпали перцу на хвост самой технологичной армии мира так, что те едва ноги унесли, а Климкину все нипочем, знай себе твердит, как будет с американцами с РФ бороться. Экс-министр либо несведущ в военных вопросах, либо откровенно врет. Так что не эксперт он в подобных вопросах, а скорее обманщик и самого себя, и окружающих. Для РФ Климкин даже не персона нон грата, а в принципе не персона", - заявил депутат.По его словам, Климкин создал "тотем с гербом США" и поклоняется ему, "прося помощи у истукана".* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210815/urok-1745834873.html
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в мире, украина, сша, госдума рф, дмитрий белик, павел климкин, россия
11:33 20.08.2021
 
Киев зря надеется на помощь США в борьбе с Россией, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы Белик: Киев зря надеется на помощь США в борьбе с Россией, есть пример Афганистана

CC BY-SA 4.0 / Hermes3g / Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g /
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что Киеву вряд ли стоит рассчитывать на помощь американцев в "противодействии" России, и напомнил, что США не удалось улучшить ситуацию в Афганистане.
Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин написал в Facebook, что Киев сможет "остановить Россию" только с помощью США, и проанализировал ситуацию в Афганистане: по его мнению, американцы борьбу за "новый Афганистан" проиграли, на Украине же смогли выиграть в борьбе за то, чтобы "остановить" Россию, хотя сделать страну частью Запада пока не удалось.
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Как заявил РИА Новости Белик, США уже показали всему миру, как "остановили" талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ).
"Разрозненные группировки, вооруженные стрелковым оружием, насыпали перцу на хвост самой технологичной армии мира так, что те едва ноги унесли, а Климкину все нипочем, знай себе твердит, как будет с американцами с РФ бороться. Экс-министр либо несведущ в военных вопросах, либо откровенно врет. Так что не эксперт он в подобных вопросах, а скорее обманщик и самого себя, и окружающих. Для РФ Климкин даже не персона нон грата, а в принципе не персона", - заявил депутат.
По его словам, Климкин создал "тотем с гербом США" и поклоняется ему, "прося помощи у истукана".
* Террористическая организация, запрещенная в России
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В миреУкраинаСШАГосдума РФДмитрий БеликПавел КлимкинРоссия
 
 
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