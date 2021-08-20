Киев зря надеется на помощь США в борьбе с Россией, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы Белик: Киев зря надеется на помощь США в борьбе с Россией, есть пример Афганистана
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g / Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g /
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что Киеву вряд ли стоит рассчитывать на помощь американцев в "противодействии" России, и напомнил, что США не удалось улучшить ситуацию в Афганистане.
Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин написал в Facebook, что Киев сможет "остановить Россию" только с помощью США, и проанализировал ситуацию в Афганистане: по его мнению, американцы борьбу за "новый Афганистан" проиграли, на Украине же смогли выиграть в борьбе за то, чтобы "остановить" Россию, хотя сделать страну частью Запада пока не удалось.
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Как заявил РИА Новости Белик, США уже показали всему миру, как "остановили" талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ).
"Разрозненные группировки, вооруженные стрелковым оружием, насыпали перцу на хвост самой технологичной армии мира так, что те едва ноги унесли, а Климкину все нипочем, знай себе твердит, как будет с американцами с РФ бороться. Экс-министр либо несведущ в военных вопросах, либо откровенно врет. Так что не эксперт он в подобных вопросах, а скорее обманщик и самого себя, и окружающих. Для РФ Климкин даже не персона нон грата, а в принципе не персона", - заявил депутат.
По его словам, Климкин создал "тотем с гербом США" и поклоняется ему, "прося помощи у истукана".
* Террористическая организация, запрещенная в России