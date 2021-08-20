https://ria.ru/20210820/borba-1746511987.html

Киев зря надеется на помощь США в борьбе с Россией, заявили в Госдуме

Киев зря надеется на помощь США в борьбе с Россией, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.08.2021

Киев зря надеется на помощь США в борьбе с Россией, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что Киеву вряд ли стоит рассчитывать на помощь американцев в "противодействии" России, и напомнил, что США не удалось... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:33

2021-08-20T11:33

2021-08-20T11:33

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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что Киеву вряд ли стоит рассчитывать на помощь американцев в "противодействии" России, и напомнил, что США не удалось улучшить ситуацию в Афганистане.Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин написал в Facebook, что Киев сможет "остановить Россию" только с помощью США, и проанализировал ситуацию в Афганистане: по его мнению, американцы борьбу за "новый Афганистан" проиграли, на Украине же смогли выиграть в борьбе за то, чтобы "остановить" Россию, хотя сделать страну частью Запада пока не удалось.Как заявил РИА Новости Белик, США уже показали всему миру, как "остановили" талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ)."Разрозненные группировки, вооруженные стрелковым оружием, насыпали перцу на хвост самой технологичной армии мира так, что те едва ноги унесли, а Климкину все нипочем, знай себе твердит, как будет с американцами с РФ бороться. Экс-министр либо несведущ в военных вопросах, либо откровенно врет. Так что не эксперт он в подобных вопросах, а скорее обманщик и самого себя, и окружающих. Для РФ Климкин даже не персона нон грата, а в принципе не персона", - заявил депутат.По его словам, Климкин создал "тотем с гербом США" и поклоняется ему, "прося помощи у истукана".* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/urok-1745834873.html

https://ria.ru/20210715/pereotsenka-1741405633.html

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в мире, украина, сша, госдума рф, дмитрий белик, павел климкин, россия