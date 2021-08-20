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От хулигана до романтика: как менялся Дима Билан
От хулигана до романтика: как менялся Дима Билан - РИА Новости, 20.08.2021
От хулигана до романтика: как менялся Дима Билан
Вечером на конкурсе "Новая волна" состоится творческий вечер Димы Билана "39,8". За свою карьеру Дима получил множество престижных премий, победил на... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T07:01
2021-08-20T07:01
2021-08-20T10:45
шоубиз
дима билан (виктор белан)
новая волна
звезды
знаменитости
стиль жизни
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Вечером на конкурсе "Новая волна" состоится творческий вечер Димы Билана "39,8". За свою карьеру Дима получил множество престижных премий, победил на Евровидении и стал наставником в популярном шоу "Голос". Как певец изменился за прошедшие годы — в материале РИА Новости. Совсем не хулиган, а вдумчивый и романтичный молодой человек — таким был герой Димы в его первом клипе. Продюсером будущей поп-звезды тогда была Елена Кан. Ролик на трек "Осень" попал в ротацию на MTV Russia в 2000 году, однако большой славы молодому певцу не принес.Впрочем, уже через пару лет о Билане будет знать едва ли не каждый. Вооруженный водяным пистолетом его герой из видео на песню "Ночной хулиган" угонит с заправки авто и отправится в клуб — покорять сердце симпатичной блондинки. "Ну и что, ну и что. Сильный-смелый зато. Загорелый зато. И хожу в пальто", — прочно засело в головах слушателей. Композиция вошла в одноименный альбом Билана, который он записывал уже с новым продюсером — Юрием Айзеншписом. Подвергся пыткам, станцевал и похвастался прессом Дима в клипе на трек "Я ошибся, я попал", вышедшем в 2003 году. Билан все еще оставался в образе парня с соседнего подъезда, но уже страдал… от нападок женщины-вамп с черной помадой. Откровенные танцы и хулиганистые замашки остались с Биланом и в клипе на песню "Мулатка" с его второго студийного альбома. Однако для новой пластинки создали и романтичное видео. Ролик на композицию "На берегу неба" снимали в Венеции. Голуби, каналы, узкие улицы-лабиринты и старинные дворцы и соборы в кадре — Билан медленно сбрасывал амплуа миловидного разбойника.В феврале 2005-го Дима предпринял первую попытку штурма Евровидения — неудачную. На национальном отборе с песней "Not That Simple" он занял второе место. От России на конкурс отправилась Наталья Подольская. Двадцатого сентября того же года умер Юрий Шмильевич. В 2006 певец разорвал контракт с компанией, перешедшей вдове Айзеншписа. Его новый продюсер — Яна Рудковская.В 2006-м Билану удалось прорваться на Евровидение с песней "Never Let You Go". Победу он уступил только финской группе Lordi, участники которой выступали в пугающих масках монстров. Покорять Европу Билан отправился с балериной, спрятанной в рояле. На сцену он вышел в белой майке и джинсах. К слову, его прыжок из конкурсного номера после смотра не пытался повторить разве что ленивый.Заметно повзрослел и замахнулся на серьезную тему Билан в ролике 2007 года. "Горе, горе-зима. Ты так хотела сама, чтоб я к тебе остыл", — пел Дима, а его герой все гадал — изменяет ему девушка или нет. Спойлер: еще как изменяет.В 2008-м Билан вновь отправился на Евровидение. И не один, а с фигуристом Евгением Плющенко и скрипачом Эдвином Мартоном. Европа не устояла. Песня "Believe" стала лучшей на конкурсе. После Билан записал несколько песней на английском и дуэт с Анастейшей — композиция называется "Safety". Сотрудничество со звездами мирового уровня на совместном треке с американской исполнительницей не прекратилось. В клипе на композицию "Неделимые" снялась модель Эмили Ратаковски, а в видео на "Слепую любовь" появился звезда "Дневников вампира" Йен Сомерхолдер. Долгое время ходили слухи о конфликте между Биланом и другим участником Евровидения — Сергеем Лазаревым. В 2017-м они выпустили совместную песню "Прости меня". Фанаты от их дуэта пришли в восторг. "Когда два титана соединяются, получается шедевр!" — комментируют пользователи клип на композицию.В 2019-м Дима погрузился в ностальгию и выпустил несколько песен, в которых легко прослеживается влияние музыки конца 80-х — начала 90-х. Билан спел "Про белые розы", покатался на "Полуночном такси" и сыграл свадьбу в клипах на композиции из альбома "Перезагрузка".Недавно Дима посвятил песню и клип на нее российским спортсменам, поехавшим на Олимпиаду. "Я знаю, как важна поддержка, единение между людьми, страной, особенно, когда ты выступаешь на международной арене и если твоя цель — это победа!" — писал исполнитель в личном микроблоге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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дима билан (виктор белан), новая волна, звезды, знаменитости, стиль жизни
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Вечером на конкурсе "Новая волна" состоится творческий вечер Димы Билана "39,8". За свою карьеру Дима получил множество престижных премий, победил на Евровидении и стал
наставником в популярном шоу "Голос". Как певец изменился за прошедшие годы — в материале РИА Новости.
Совсем не хулиган, а вдумчивый и романтичный молодой человек — таким был герой Димы в его первом клипе. Продюсером будущей поп-звезды тогда была Елена Кан. Ролик на трек "Осень" попал в ротацию на MTV Russia в 2000 году, однако большой славы молодому певцу не принес.
Впрочем, уже через пару лет о Билане будет знать едва ли не каждый. Вооруженный водяным пистолетом его герой из видео на песню "Ночной хулиган" угонит
с заправки авто и отправится в клуб — покорять сердце симпатичной блондинки.
"Ну и что, ну и что. Сильный-смелый зато. Загорелый зато. И хожу в пальто", — прочно засело в головах слушателей.
Композиция вошла в одноименный альбом Билана, который он записывал уже с новым продюсером — Юрием Айзеншписом.
1 из 3
Кадр из клипа Димы Билана "Ночной хулиган"
2 из 3
Кадр из клипа Димы Билана "Ночной хулиган"
3 из 3
Кадр из клипа Димы Билана "Ночной хулиган"
1 из 3
Кадр из клипа Димы Билана "Ночной хулиган"
2 из 3
Кадр из клипа Димы Билана "Ночной хулиган"
3 из 3
Кадр из клипа Димы Билана "Ночной хулиган"
Подвергся пыткам, станцевал и похвастался прессом Дима в клипе на трек "Я ошибся, я попал", вышедшем в 2003 году. Билан все еще оставался в образе парня с соседнего подъезда, но уже страдал… от нападок женщины-вамп с черной помадой.
Откровенные танцы и хулиганистые замашки остались с Биланом и в клипе на песню "Мулатка" с его второго студийного альбома. Однако для новой пластинки создали и романтичное видео. Ролик на композицию "На берегу неба" снимали в Венеции. Голуби, каналы, узкие улицы-лабиринты и старинные дворцы и соборы в кадре — Билан медленно сбрасывал амплуа миловидного разбойника.
В феврале 2005-го Дима предпринял первую попытку штурма Евровидения — неудачную. На национальном отборе с песней "Not That Simple" он занял второе место. От России на конкурс отправилась Наталья Подольская.
Двадцатого сентября того же года умер Юрий Шмильевич. В 2006 певец разорвал контракт с компанией, перешедшей вдове Айзеншписа. Его новый продюсер — Яна Рудковская.
В 2006-м Билану удалось прорваться на Евровидение с песней "Never Let You Go". Победу он уступил только финской группе Lordi, участники которой выступали в пугающих масках монстров.
Покорять Европу Билан отправился с балериной, спрятанной в рояле. На сцену он вышел в белой майке и джинсах. К слову, его прыжок из конкурсного номера после смотра не пытался повторить разве что ленивый.
Заметно повзрослел и замахнулся на серьезную тему Билан в ролике 2007 года. "Горе, горе-зима. Ты так хотела сама, чтоб я к тебе остыл", — пел Дима, а его герой все гадал
— изменяет ему девушка или нет. Спойлер: еще как изменяет.
1 из 4
Кадр из клипа Димы Билана "Горе зима"
2 из 4
Кадр из клипа Димы Билана "Горе зима"
3 из 4
Кадр из клипа Димы Билана "Горе зима"
4 из 4
Кадр из клипа Димы Билана "Горе зима"
1 из 4
Кадр из клипа Димы Билана "Горе зима"
2 из 4
Кадр из клипа Димы Билана "Горе зима"
3 из 4
Кадр из клипа Димы Билана "Горе зима"
4 из 4
Кадр из клипа Димы Билана "Горе зима"
В 2008-м Билан вновь отправился на Евровидение. И не один, а с фигуристом Евгением Плющенко и скрипачом Эдвином Мартоном. Европа не устояла. Песня "Believe" стала лучшей на конкурсе.
После Билан записал несколько песней на английском и дуэт с Анастейшей — композиция называется "Safety". Сотрудничество со звездами мирового уровня на совместном треке с американской исполнительницей не прекратилось. В клипе на композицию "Неделимые" снялась модель Эмили Ратаковски, а в видео на "Слепую любовь" появился звезда "Дневников вампира" Йен Сомерхолдер.
Долгое время ходили слухи о конфликте между Биланом и другим участником Евровидения — Сергеем Лазаревым. В 2017-м они выпустили совместную песню "Прости меня".
Фанаты от их дуэта пришли в восторг. "Когда два титана соединяются, получается шедевр!" — комментируют
пользователи клип на композицию.
В 2019-м Дима погрузился
в ностальгию и выпустил несколько песен, в которых легко прослеживается влияние музыки конца 80-х — начала 90-х. Билан спел "Про белые розы", покатался на "Полуночном такси" и сыграл свадьбу в клипах на композиции из альбома "Перезагрузка".
1 из 4
Кадр из клипа Димы Билана "Полуночное такси"
2 из 4
Кадр из клипа Димы Билана "Полуночное такси"
3 из 4
Кадр из клипа Димы Билана "Полуночное такси"
4 из 4
Кадр из клипа Димы Билана "Полуночное такси"
1 из 4
Кадр из клипа Димы Билана "Полуночное такси"
2 из 4
Кадр из клипа Димы Билана "Полуночное такси"
3 из 4
Кадр из клипа Димы Билана "Полуночное такси"
4 из 4
Кадр из клипа Димы Билана "Полуночное такси"
Недавно Дима посвятил песню и клип на нее российским спортсменам, поехавшим на Олимпиаду. "Я знаю, как важна поддержка, единение между людьми, страной, особенно, когда ты выступаешь на международной арене и если твоя цель — это победа!" — писал
исполнитель в личном микроблоге.