https://ria.ru/20210820/bilan-1745981173.html

От хулигана до романтика: как менялся Дима Билан

От хулигана до романтика: как менялся Дима Билан - РИА Новости, 20.08.2021

От хулигана до романтика: как менялся Дима Билан

Вечером на конкурсе "Новая волна" состоится творческий вечер Димы Билана "39,8". За свою карьеру Дима получил множество престижных премий, победил на... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T07:01

2021-08-20T07:01

2021-08-20T10:45

шоубиз

дима билан (виктор белан)

новая волна

звезды

знаменитости

стиль жизни

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736999876_0:172:1654:1102_1920x0_80_0_0_72e2692fd5be271215fadb5738e98bdf.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Вечером на конкурсе "Новая волна" состоится творческий вечер Димы Билана "39,8". За свою карьеру Дима получил множество престижных премий, победил на Евровидении и стал наставником в популярном шоу "Голос". Как певец изменился за прошедшие годы — в материале РИА Новости. Совсем не хулиган, а вдумчивый и романтичный молодой человек — таким был герой Димы в его первом клипе. Продюсером будущей поп-звезды тогда была Елена Кан. Ролик на трек "Осень" попал в ротацию на MTV Russia в 2000 году, однако большой славы молодому певцу не принес.Впрочем, уже через пару лет о Билане будет знать едва ли не каждый. Вооруженный водяным пистолетом его герой из видео на песню "Ночной хулиган" угонит с заправки авто и отправится в клуб — покорять сердце симпатичной блондинки. "Ну и что, ну и что. Сильный-смелый зато. Загорелый зато. И хожу в пальто", — прочно засело в головах слушателей. Композиция вошла в одноименный альбом Билана, который он записывал уже с новым продюсером — Юрием Айзеншписом. Подвергся пыткам, станцевал и похвастался прессом Дима в клипе на трек "Я ошибся, я попал", вышедшем в 2003 году. Билан все еще оставался в образе парня с соседнего подъезда, но уже страдал… от нападок женщины-вамп с черной помадой. Откровенные танцы и хулиганистые замашки остались с Биланом и в клипе на песню "Мулатка" с его второго студийного альбома. Однако для новой пластинки создали и романтичное видео. Ролик на композицию "На берегу неба" снимали в Венеции. Голуби, каналы, узкие улицы-лабиринты и старинные дворцы и соборы в кадре — Билан медленно сбрасывал амплуа миловидного разбойника.В феврале 2005-го Дима предпринял первую попытку штурма Евровидения — неудачную. На национальном отборе с песней "Not That Simple" он занял второе место. От России на конкурс отправилась Наталья Подольская. Двадцатого сентября того же года умер Юрий Шмильевич. В 2006 певец разорвал контракт с компанией, перешедшей вдове Айзеншписа. Его новый продюсер — Яна Рудковская.В 2006-м Билану удалось прорваться на Евровидение с песней "Never Let You Go". Победу он уступил только финской группе Lordi, участники которой выступали в пугающих масках монстров. Покорять Европу Билан отправился с балериной, спрятанной в рояле. На сцену он вышел в белой майке и джинсах. К слову, его прыжок из конкурсного номера после смотра не пытался повторить разве что ленивый.Заметно повзрослел и замахнулся на серьезную тему Билан в ролике 2007 года. "Горе, горе-зима. Ты так хотела сама, чтоб я к тебе остыл", — пел Дима, а его герой все гадал — изменяет ему девушка или нет. Спойлер: еще как изменяет.В 2008-м Билан вновь отправился на Евровидение. И не один, а с фигуристом Евгением Плющенко и скрипачом Эдвином Мартоном. Европа не устояла. Песня "Believe" стала лучшей на конкурсе. После Билан записал несколько песней на английском и дуэт с Анастейшей — композиция называется "Safety". Сотрудничество со звездами мирового уровня на совместном треке с американской исполнительницей не прекратилось. В клипе на композицию "Неделимые" снялась модель Эмили Ратаковски, а в видео на "Слепую любовь" появился звезда "Дневников вампира" Йен Сомерхолдер. Долгое время ходили слухи о конфликте между Биланом и другим участником Евровидения — Сергеем Лазаревым. В 2017-м они выпустили совместную песню "Прости меня". Фанаты от их дуэта пришли в восторг. "Когда два титана соединяются, получается шедевр!" — комментируют пользователи клип на композицию.В 2019-м Дима погрузился в ностальгию и выпустил несколько песен, в которых легко прослеживается влияние музыки конца 80-х — начала 90-х. Билан спел "Про белые розы", покатался на "Полуночном такси" и сыграл свадьбу в клипах на композиции из альбома "Перезагрузка".Недавно Дима посвятил песню и клип на нее российским спортсменам, поехавшим на Олимпиаду. "Я знаю, как важна поддержка, единение между людьми, страной, особенно, когда ты выступаешь на международной арене и если твоя цель — это победа!" — писал исполнитель в личном микроблоге.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дима билан (виктор белан), новая волна, звезды, знаменитости, стиль жизни