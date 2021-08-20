https://ria.ru/20210820/bespilotniki-1746512225.html

Строящиеся в Крыму вертолетоносцы могут оснастить ударными беспилотниками

Строящиеся в Крыму вертолетоносцы могут оснастить ударными беспилотниками - РИА Новости, 20.08.2021

Строящиеся в Крыму вертолетоносцы могут оснастить ударными беспилотниками

Строящиеся в Крыму первые российские универсальные десантные корабли (УДК) могут быть оснащены ударными беспилотными вертолетами компании "Кронштадт", сообщил в РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:33

2021-08-20T11:33

2021-08-20T11:33

новое оружие россии

безопасность

кронштадт

россия

форум "армия — 2021"

сергей богатиков

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Строящиеся в Крыму первые российские универсальные десантные корабли (УДК) могут быть оснащены ударными беспилотными вертолетами компании "Кронштадт", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков в преддверии форума "Армия-2021".На заводе компании в Дубне будут производиться беспилотные вертолеты, разработанные компанией НПП "Стрела", которую приобрел "Кронштадт". Как отметил Богатиков, "они в том числе смогут нести вооружение и выполнять ударные функции".Глава "Кронштадта" добавил, что если когда-то Россия будет заниматься авианосцами, то в первую очередь нужно ориентироваться на беспилотную авиацию."Хотя бы потому, что они легче и проще обеспечивают взлет/посадку с палубы авианосца. Кроме того, они меньше по габаритам, соответственно, меньше будут занимать места в ангаре авианесущего корабля", - пояснил он.Два универсальных десантных корабля – аналога неполученных когда-то Россией французских "Мистралей" - были заложены на судостроительном заводе в Керчи 20 июля 2020 года. Корабли получили название "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". Головной корабль серии сойдет со стапелей не позднее 2027 года. На УДК смогут базироваться вертолеты Ка-52К "Катран", Ка-27, Ка-29 и Ка-31.Читайте полный текст интервью Сергея Богатикова >>

https://ria.ru/20210313/udk-1600726400.html

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безопасность, кронштадт, россия, форум "армия — 2021", сергей богатиков