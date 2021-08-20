Строящиеся в Крыму вертолетоносцы могут оснастить ударными беспилотниками
Гендиректор "Кронштадта" Богатиков: строящиеся в Крыму вертолетоносцы могут оснастить ударными БПЛА
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Строящиеся в Крыму первые российские универсальные десантные корабли (УДК) могут быть оснащены ударными беспилотными вертолетами компании "Кронштадт", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков в преддверии форума "Армия-2021".
На заводе компании в Дубне будут производиться беспилотные вертолеты, разработанные компанией НПП "Стрела", которую приобрел "Кронштадт". Как отметил Богатиков, "они в том числе смогут нести вооружение и выполнять ударные функции".
"Вопрос применения беспилотных вертолетов с УДК мы с судостроителями обсуждали. На мой взгляд, те перспективные беспилотники, которые есть сейчас у "Кронштадта", они точно обеспечат вертолетоносцы", - сообщил генеральный директор.
Глава "Кронштадта" добавил, что если когда-то Россия будет заниматься авианосцами, то в первую очередь нужно ориентироваться на беспилотную авиацию.
"Хотя бы потому, что они легче и проще обеспечивают взлет/посадку с палубы авианосца. Кроме того, они меньше по габаритам, соответственно, меньше будут занимать места в ангаре авианесущего корабля", - пояснил он.
Два универсальных десантных корабля – аналога неполученных когда-то Россией французских "Мистралей" - были заложены на судостроительном заводе в Керчи 20 июля 2020 года. Корабли получили название "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". Головной корабль серии сойдет со стапелей не позднее 2027 года. На УДК смогут базироваться вертолеты Ка-52К "Катран", Ка-27, Ка-29 и Ка-31.
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