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Новое оружие России
https://ria.ru/20210820/bespilotnik-1746495217.html
Беспилотники "Орион" оснастят системами радиоэлектронной борьбы
Беспилотники "Орион" оснастят системами радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 20.08.2021
Беспилотники "Орион" оснастят системами радиоэлектронной борьбы
Ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Орион" оснастят системами радиоэлектронной борьбы, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T09:53
2021-08-20T11:10
новое оружие россии
общество
безопасность
кронштадт
форум "армия — 2021"
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Орион" оснастят системами радиоэлектронной борьбы, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков в преддверии форума "Армия-2021"."Вопрос бортового комплекса обороны или радиоэлектронной борьбы для "Ориона" является одним из приоритетных. Мы сейчас прорабатываем разные варианты по критерию "цена – эффективность", - сказал Богатиков.Он уточнил, что в перспективе "Орион" будет располагать средствами радиоэлектронной борьбы – "как защищаться сам от направленных в него ракет, так и подавлять какие-либо системы противника в интересах других единиц на поле боя". "Это одна из важнейших функций любого военного беспилотного комплекса на сегодняшний день, и мы стараемся быть в тренде", - подчеркнул гендиректор "Кронштадта"."Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета – 7 километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Размах крыла беспилотника – 16 метров, длина – 8 метров. Максимальная масса боевой нагрузки дрона - 200 килограмм.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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общество, безопасность, кронштадт, форум "армия — 2021"
09:53 20.08.2021 (обновлено: 11:10 20.08.2021)
 
Беспилотники "Орион" оснастят системами радиоэлектронной борьбы

Директор "Кронштадта" Богатиков: беспилотники "Орион" оснастят системами радиоэлектронной борьбы

© Фото : Группа Компаний КронштадтБеспилотный летательный аппарат "Орион"
Беспилотный летательный аппарат Орион - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Фото : Группа Компаний Кронштадт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Орион" оснастят системами радиоэлектронной борьбы, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков в преддверии форума "Армия-2021".
"Вопрос бортового комплекса обороны или радиоэлектронной борьбы для "Ориона" является одним из приоритетных. Мы сейчас прорабатываем разные варианты по критерию "цена – эффективность", - сказал Богатиков.
Он уточнил, что в перспективе "Орион" будет располагать средствами радиоэлектронной борьбы – "как защищаться сам от направленных в него ракет, так и подавлять какие-либо системы противника в интересах других единиц на поле боя". "Это одна из важнейших функций любого военного беспилотного комплекса на сегодняшний день, и мы стараемся быть в тренде", - подчеркнул гендиректор "Кронштадта".
"Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета – 7 километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Размах крыла беспилотника – 16 метров, длина – 8 метров. Максимальная масса боевой нагрузки дрона - 200 килограмм.
Читайте полный текст интервью >>>
Российский многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета на базе КВР Орион-Э - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 13:23
Эксперт: беспилотник "Орион" повысит мощь армейской авиации России
 
Новое оружие РоссииОбществоБезопасностьКронштадтФорум "Армия — 2021"
 
 
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