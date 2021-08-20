https://ria.ru/20210820/bespilotnik-1746495217.html

Беспилотники "Орион" оснастят системами радиоэлектронной борьбы

Беспилотники "Орион" оснастят системами радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 20.08.2021

Беспилотники "Орион" оснастят системами радиоэлектронной борьбы

Ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Орион" оснастят системами радиоэлектронной борьбы, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T09:53

2021-08-20T09:53

2021-08-20T11:10

новое оружие россии

общество

безопасность

кронштадт

форум "армия — 2021"

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Орион" оснастят системами радиоэлектронной борьбы, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков в преддверии форума "Армия-2021"."Вопрос бортового комплекса обороны или радиоэлектронной борьбы для "Ориона" является одним из приоритетных. Мы сейчас прорабатываем разные варианты по критерию "цена – эффективность", - сказал Богатиков.Он уточнил, что в перспективе "Орион" будет располагать средствами радиоэлектронной борьбы – "как защищаться сам от направленных в него ракет, так и подавлять какие-либо системы противника в интересах других единиц на поле боя". "Это одна из важнейших функций любого военного беспилотного комплекса на сегодняшний день, и мы стараемся быть в тренде", - подчеркнул гендиректор "Кронштадта"."Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета – 7 километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Размах крыла беспилотника – 16 метров, длина – 8 метров. Максимальная масса боевой нагрузки дрона - 200 килограмм.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20201028/orion-1581914508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, безопасность, кронштадт, форум "армия — 2021"