https://ria.ru/20210820/beremennye-1746608751.html

Голикова призвала беременных вакцинироваться от коронавируса

Голикова призвала беременных вакцинироваться от коронавируса - РИА Новости, 20.08.2021

Голикова призвала беременных вакцинироваться от коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что вакцинация беременных от COVID-19 спасает жизни и матери, и ребенка. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T18:51

2021-08-20T18:51

2021-08-20T18:51

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АРХАНГЕЛЬСК, 20 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что вакцинация беременных от COVID-19 спасает жизни и матери, и ребенка.Она отметила, что в большинстве случаев болезнь у вакцинированных протекает бессимптомно или в легкой форме, это касается и беременных. По словам вице-премьера, к прививкам для беременных подходили очень осторожно."Сейчас мы абсолютно видим, что в сравнении результатов - если человек заболел и не привился и привился и заболел - это две совершенно разные вещи. Вакцинация - это спасение жизни для беременной и себя, и своего ребенка и избежание тех последствий негативных, которые мы видим после перенесенного ковида", - сказала Голикова журналистам.

https://ria.ru/20210811/sputnik-1745294957.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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