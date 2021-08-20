https://ria.ru/20210820/beremennye-1746608751.html
Голикова призвала беременных вакцинироваться от коронавируса
Голикова призвала беременных вакцинироваться от коронавируса - РИА Новости, 20.08.2021
Голикова призвала беременных вакцинироваться от коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что вакцинация беременных от COVID-19 спасает жизни и матери, и ребенка. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:51
2021-08-20T18:51
2021-08-20T18:51
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АРХАНГЕЛЬСК, 20 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что вакцинация беременных от COVID-19 спасает жизни и матери, и ребенка.Она отметила, что в большинстве случаев болезнь у вакцинированных протекает бессимптомно или в легкой форме, это касается и беременных. По словам вице-премьера, к прививкам для беременных подходили очень осторожно."Сейчас мы абсолютно видим, что в сравнении результатов - если человек заболел и не привился и привился и заболел - это две совершенно разные вещи. Вакцинация - это спасение жизни для беременной и себя, и своего ребенка и избежание тех последствий негативных, которые мы видим после перенесенного ковида", - сказала Голикова журналистам.
https://ria.ru/20210811/sputnik-1745294957.html
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Голикова призвала беременных вакцинироваться от коронавируса
Вице-премьер Голикова: вакцинация от COVID-19 беременных спасает жизни и матери, и ребенка