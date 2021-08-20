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В Кабуле находится шесть тысяч американских военных, заявил Байден
В Кабуле находится шесть тысяч американских военных, заявил Байден - РИА Новости, 20.08.2021
В Кабуле находится шесть тысяч американских военных, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что с понедельника достигнут прогресс в аэропорту Афганистана, он защищен. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T21:16
2021-08-20T21:26
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
россия
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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что с понедельника достигнут прогресс в аэропорту Афганистана, он защищен.Байден заявил, что в аэропорту афганской столицы Кабула находится примерно 6 тысяч американских военных.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт."Сейчас на месте у нас находится почти 6 тысяч военных, включая 82-ю дивизию, которая обеспечивает безопасность на ВПП при вылете", - заявил Байден в ходе обращения.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, россия
21:16 20.08.2021 (обновлено: 21:26 20.08.2021)
 
В Кабуле находится шесть тысяч американских военных, заявил Байден

Президент США Джо Байден: в аэропорту Кабула находится шесть тысяч американских военных

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что с понедельника достигнут прогресс в аэропорту Афганистана, он защищен.
"С тех пор, как я обращался к вам в понедельник, мы добились значительного прогресса. Мы обеспечили защиту аэропорта, что позволило возобновить полеты", - заявил Байден в ходе обращения.
Байден заявил, что в аэропорту афганской столицы Кабула находится примерно 6 тысяч американских военных.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.
"Сейчас на месте у нас находится почти 6 тысяч военных, включая 82-ю дивизию, которая обеспечивает безопасность на ВПП при вылете", - заявил Байден в ходе обращения.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреСШАТалибанАфганистанДжо БайденРоссия
 
 
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