21:16 20.08.2021 (обновлено: 21:26 20.08.2021)
В Кабуле находится шесть тысяч американских военных, заявил Байден
Президент США Джо Байден: в аэропорту Кабула находится шесть тысяч американских военных
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что с понедельника достигнут прогресс в аэропорту Афганистана, он защищен.
"С тех пор, как я обращался к вам в понедельник, мы добились значительного прогресса. Мы обеспечили защиту аэропорта, что позволило возобновить полеты", - заявил Байден в ходе обращения.
Байден заявил, что в аэропорту афганской столицы Кабула находится примерно 6 тысяч американских военных.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.
"Сейчас на месте у нас находится почти 6 тысяч военных, включая 82-ю дивизию, которая обеспечивает безопасность на ВПП при вылете", - заявил Байден в ходе обращения.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.