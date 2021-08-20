https://ria.ru/20210820/bayden-1746628313.html

В Кабуле находится шесть тысяч американских военных, заявил Байден

В Кабуле находится шесть тысяч американских военных, заявил Байден - РИА Новости, 20.08.2021

В Кабуле находится шесть тысяч американских военных, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что с понедельника достигнут прогресс в аэропорту Афганистана, он защищен. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T21:16

2021-08-20T21:16

2021-08-20T21:26

в мире

сша

талибан

афганистан

джо байден

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746312502_291:84:2513:1334_1920x0_80_0_0_75296704268d60b92e80e29921841920.jpg

ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что с понедельника достигнут прогресс в аэропорту Афганистана, он защищен.Байден заявил, что в аэропорту афганской столицы Кабула находится примерно 6 тысяч американских военных.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт."Сейчас на месте у нас находится почти 6 тысяч военных, включая 82-ю дивизию, которая обеспечивает безопасность на ВПП при вылете", - заявил Байден в ходе обращения.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210820/afganistan-1746512995.html

сша

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, россия