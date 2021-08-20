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Четыре человека погибли при авиаударах Израиля по Сирии, сообщил источник
Четыре человека погибли при авиаударах Израиля по Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 20.08.2021
Четыре человека погибли при авиаударах Израиля по Сирии, сообщил источник
Авиаудары израильских ВВС по окрестностям столицы Сирии Дамаска в ночь на пятницу привели к гибели четверых мирных жителей, ранены еще четверо, сообщил РИА... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T16:48
2021-08-20T16:48
в мире
израиль
дамаск (город)
сирия
хомс (город)
ввс израиля
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ДАМАСК, 20 авг – РИА Новости. Авиаудары израильских ВВС по окрестностям столицы Сирии Дамаска в ночь на пятницу привели к гибели четверых мирных жителей, ранены еще четверо, сообщил РИА Новости источник в службах безопасности.Минобороны Сирии сообщило ранее, что самолеты ВВС Израиля нанесли удары из воздушного пространства Ливана по объектам в пригороде Дамаска и Хомса. Отмечается, что большую часть ракет сбили средства ПВО Сирии.По его словам, три ракеты упали в трех точках в городе Кара на севере провинции Дамаск."Все ракеты упали на дома мирных жителей, два дома разрушены, близлежащие здания повреждены", - сообщил источник.
https://ria.ru/20210817/siriya-1746150190.html
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в мире, израиль, дамаск (город), сирия, хомс (город), ввс израиля
16:48 20.08.2021
 
Четыре человека погибли при авиаударах Израиля по Сирии, сообщил источник

Источник: авиаудары Израиля по окрестностям Дамаска привели к гибели четырех человек

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами
Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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ДАМАСК, 20 авг – РИА Новости. Авиаудары израильских ВВС по окрестностям столицы Сирии Дамаска в ночь на пятницу привели к гибели четверых мирных жителей, ранены еще четверо, сообщил РИА Новости источник в службах безопасности.
Минобороны Сирии сообщило ранее, что самолеты ВВС Израиля нанесли удары из воздушного пространства Ливана по объектам в пригороде Дамаска и Хомса. Отмечается, что большую часть ракет сбили средства ПВО Сирии.
"Авиаудары привели к гибели четверых, жертвам от 20 до 50 лет. Четверо раненых госпитализированы в больницу Дейр-Аттыя, их состояние не тяжелое", - сообщил источник.
По его словам, три ракеты упали в трех точках в городе Кара на севере провинции Дамаск.
"Все ракеты упали на дома мирных жителей, два дома разрушены, близлежащие здания повреждены", - сообщил источник.
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В миреИзраильДамаск (город)СирияХомс (город)ВВС Израиля
 
 
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