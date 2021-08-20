https://ria.ru/20210820/aviaudar-1746576478.html

Четыре человека погибли при авиаударах Израиля по Сирии, сообщил источник

Четыре человека погибли при авиаударах Израиля по Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 20.08.2021

Четыре человека погибли при авиаударах Израиля по Сирии, сообщил источник

Авиаудары израильских ВВС по окрестностям столицы Сирии Дамаска в ночь на пятницу привели к гибели четверых мирных жителей, ранены еще четверо, сообщил РИА... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T16:48

2021-08-20T16:48

2021-08-20T16:48

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ДАМАСК, 20 авг – РИА Новости. Авиаудары израильских ВВС по окрестностям столицы Сирии Дамаска в ночь на пятницу привели к гибели четверых мирных жителей, ранены еще четверо, сообщил РИА Новости источник в службах безопасности.Минобороны Сирии сообщило ранее, что самолеты ВВС Израиля нанесли удары из воздушного пространства Ливана по объектам в пригороде Дамаска и Хомса. Отмечается, что большую часть ракет сбили средства ПВО Сирии.По его словам, три ракеты упали в трех точках в городе Кара на севере провинции Дамаск."Все ракеты упали на дома мирных жителей, два дома разрушены, близлежащие здания повреждены", - сообщил источник.

https://ria.ru/20210817/siriya-1746150190.html

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дамаск (город)

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хомс (город)

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в мире, израиль, дамаск (город), сирия, хомс (город), ввс израиля