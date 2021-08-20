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Ремонт "Адмирала Кузнецова" сдвигается на год, сообщил источник
Ремонт "Адмирала Кузнецова" сдвигается на год, сообщил источник - РИА Новости, 20.08.2021
Ремонт "Адмирала Кузнецова" сдвигается на год, сообщил источник
Сухой док на 35-м судоремонтном заводе будет готов к докованию авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" к концу 2021 года, но из-за погодных условий эту... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T19:23
2021-08-20T19:30
безопасность
вмф рф
североморск
мурманск
объединенная судостроительная корпорация
тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Сухой док на 35-м судоремонтном заводе будет готов к докованию авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" к концу 2021 года, но из-за погодных условий эту технологическую операцию проведут в середине 2022-го, сообщил РИА Новости в пятницу источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу.Как сообщал РИА Новости ранее глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, корпорация планирует начать докование авианосца летом 2021-го и сдать корабль флоту в оговоренные контрактом сроки – в 2022-м."Готовность к докованию будет обеспечена к концу текущего года. Но с учетом погодных условий докование произойдёт, скорее всего, в теплое время следующего года", - сказал собеседник агентства.Авианосец "Адмирал Кузнецов" является единственным кораблем подобного типа в ВМФ России. В настоящее время он проходит ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе (Североморск).Ранее с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", находящемся на ремонте, произошло несколько инцидентов. В октябре 2018 года при спуске корабля на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы."Адмирала Кузнецова" затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение, где было разлито топливо. Два человека погибли, более десятка пострадали.Кроме того, ОСК пришлось расторгнуть контракт с компанией, которая строила новый сухой док на заводе в Мурманске. Работы продвигались в десять раз медленнее того, что было прописано в контракте. Кроме того, подрядчик не смог отчитаться по авансу в 2,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210725/vmf-1742740974.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210518/avianosets-1732737572.html
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безопасность, вмф рф, североморск, мурманск, объединенная судостроительная корпорация, тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"
19:23 20.08.2021 (обновлено: 19:30 20.08.2021)
 
Ремонт "Адмирала Кузнецова" сдвигается на год, сообщил источник

Источник: постановка в док единственного авианосца ВМФ России сдвигается с 2021 года на 2022 год

© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании / Перейти в фотобанкРоссийский тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Российский тяжёлый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Сухой док на 35-м судоремонтном заводе будет готов к докованию авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" к концу 2021 года, но из-за погодных условий эту технологическую операцию проведут в середине 2022-го, сообщил РИА Новости в пятницу источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу.
Как сообщал РИА Новости ранее глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, корпорация планирует начать докование авианосца летом 2021-го и сдать корабль флоту в оговоренные контрактом сроки – в 2022-м.
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"Готовность к докованию будет обеспечена к концу текущего года. Но с учетом погодных условий докование произойдёт, скорее всего, в теплое время следующего года", - сказал собеседник агентства.
Авианосец "Адмирал Кузнецов" является единственным кораблем подобного типа в ВМФ России. В настоящее время он проходит ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе (Североморск).
Ранее с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", находящемся на ремонте, произошло несколько инцидентов. В октябре 2018 года при спуске корабля на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы.
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"Адмирала Кузнецова" затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение, где было разлито топливо. Два человека погибли, более десятка пострадали.
Кроме того, ОСК пришлось расторгнуть контракт с компанией, которая строила новый сухой док на заводе в Мурманске. Работы продвигались в десять раз медленнее того, что было прописано в контракте. Кроме того, подрядчик не смог отчитаться по авансу в 2,6 миллиарда рублей.
 
БезопасностьВМФ РФСевероморскМурманскОбъединенная судостроительная корпорацияТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
 
 
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