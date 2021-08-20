https://ria.ru/20210820/avianosets-1746613865.html

Ремонт "Адмирала Кузнецова" сдвигается на год, сообщил источник

Ремонт "Адмирала Кузнецова" сдвигается на год, сообщил источник - РИА Новости, 20.08.2021

Ремонт "Адмирала Кузнецова" сдвигается на год, сообщил источник

Сухой док на 35-м судоремонтном заводе будет готов к докованию авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" к концу 2021 года, но из-за погодных условий эту... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T19:23

2021-08-20T19:23

2021-08-20T19:30

безопасность

вмф рф

североморск

мурманск

объединенная судостроительная корпорация

тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/148758/39/1487583906_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_114ae33f0200765a973b055c017d0ac5.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Сухой док на 35-м судоремонтном заводе будет готов к докованию авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" к концу 2021 года, но из-за погодных условий эту технологическую операцию проведут в середине 2022-го, сообщил РИА Новости в пятницу источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу.Как сообщал РИА Новости ранее глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, корпорация планирует начать докование авианосца летом 2021-го и сдать корабль флоту в оговоренные контрактом сроки – в 2022-м."Готовность к докованию будет обеспечена к концу текущего года. Но с учетом погодных условий докование произойдёт, скорее всего, в теплое время следующего года", - сказал собеседник агентства.Авианосец "Адмирал Кузнецов" является единственным кораблем подобного типа в ВМФ России. В настоящее время он проходит ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе (Североморск).Ранее с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", находящемся на ремонте, произошло несколько инцидентов. В октябре 2018 года при спуске корабля на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы."Адмирала Кузнецова" затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение, где было разлито топливо. Два человека погибли, более десятка пострадали.Кроме того, ОСК пришлось расторгнуть контракт с компанией, которая строила новый сухой док на заводе в Мурманске. Работы продвигались в десять раз медленнее того, что было прописано в контракте. Кроме того, подрядчик не смог отчитаться по авансу в 2,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210725/vmf-1742740974.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210518/avianosets-1732737572.html

североморск

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, вмф рф, североморск, мурманск, объединенная судостроительная корпорация, тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"