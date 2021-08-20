Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210820/aviakrylo-1746440777.html
"Это все изменит". Пентагон испытывает новое оружие для авианосцев
"Это все изменит". Пентагон испытывает новое оружие для авианосцев - РИА Новости, 20.08.2021
"Это все изменит". Пентагон испытывает новое оружие для авианосцев
Американцы усиливают "плавучие аэродромы" — на учениях Large Scale Exercise ВМС США авианосец "Карл Винсон" впервые взял на борт экспериментальный состав... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T08:00
2021-08-20T08:06
безопасность
f-35
министерство обороны сша
нимиц
карл винсон (авианосец)
f-22
f/a-18
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149325/52/1493255208_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_b324ecc19da464e3a71e4ea0f4453e04.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы усиливают "плавучие аэродромы" — на учениях Large Scale Exercise ВМС США авианосец "Карл Винсон" впервые взял на борт экспериментальный состав летательных аппаратов. Опыт признали успешным. В будущем авиагруппы переформируют и на других кораблях. О новой военно-морской тактике Пентагона — в материале РИА Новости.Новые и старые истребителиСогласно последнему докладу Международного института стратегических исследований (IISS) TheMilitary Balance, вымпелы класса "Нимиц" несут по 55 истребителей-бомбардировщиков F/A-18 "Супер Хорнет", пять самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G "Гроулер", четыре борта дальнего радиолокационного обнаружения (ДЛРО) E-2C/D "Хокай" и шесть поисково-спасательных вертолетов H-60 "Си Хок".Такой состав долгие годы считался эталоном и позволял авианосным ударным группам решать широкий круг задач — от борьбы с кораблями и авиацией противника в море до поддержки десанта на побережье.Главная ударная сила "плавучих аэродромов" — палубники F/A-18 "Супер Хорнет". Каждый из более чем тысячи имеющихся у флота штурмовиков берет на борт восемь тонн боевой нагрузки и действует в радиусе 700 километров. Сегодня эти самолеты больше не производят — им на смену пришли более современные.Как сообщил журналистам контр-адмирал Дэн Мартин, командовавший экспериментальной АУГ, "Карл Винсон" — первый авианосец, получивший палубные истребители пятого поколения F-35C. В корабельной 147-й эскадрилье (VFA-147) "Аргонавты" их пока десять. У остальных трех истребительных подразделений — привычные F/A-18.Истребители F-35C достигли так называемой начальной боевой готовности (Initial Operational Capability) сравнительно недавно — в феврале 2019-го. Вслед за "Карлом Винсоном" их получат "Авраам Линкольн" и "Джордж Вашингтон". Ключевые отличия "тридцать пятых" от ветеранов F/A-18 — малозаметность для радаров, повышенные разведывательные характеристики и возможности обмена информацией в реальном времени.Срезать лишнееДругое важное нововведение — на борту теперь больше самолетов поддержки. В частности, "Карл Винсон" взял в море семь машин РЭБ EA-18G "Гроулер" вместо пяти, а также пять ДЛРО E-2С/D "Хокай" вместо четырех. По мнению американских аналитиков, это значительно расширит боевой радиус авиагруппы и повысит ее устойчивость к системам ПВО."Самолеты EA-18G "Гроулер" — основное средство некинетических воздушных электронных атак всей группы, — рассказал журналистам капитан Томми Лок, начальник военно-морской авиабазы Фэллон, где проходило боевое слаживание обновленного авиакрыла. — Однако их никогда не бывает много. Чем больше этих бортов над полем боя, тем выше наши шансы на успех. И даже всего два дополнительных "Гроулера" дают авианосцу совершенно иные ударные возможности".Наконец, последнее новшество "авиагруппы будущего" — конвертопланы CMV-22B. Две таких машины будут доставлять на корабль личный состав, припасы и запчасти. Раньше этим занимались устаревшие палубные C-2A "Грейхаунд". Преимущество CMV-22 B — можно установить такой же двигатель, как на истребителях F-35C.Чтобы разместить обновленное авиакрыло на авианосце, с корабля сняли все, что не касается боевой службы. В частности, спортинвентарь из тренажерного зала и системы для обучения экипажей.В испытательном походе "Карл Винсон" впервые действовал в составе усиленной АУГ. В эскорте авианосца шли сразу шесть ракетных эсминцев "Арли Берк" и крейсер "Тикондерога", способные обрушить на противника несколько сотен крылатых ракет "Томагавк" и обеспечить надежную противовоздушную, а также противолодочную оборону флагмана.Ниже ватерлинииПо словам Томми Лока, дополнительные самолеты РЭБ в сочетании с "невидимками" F-35 позволят наносить удары по противнику фактически безнаказанно.Согласно новой концепции предполагается, что сначала крейсеры и эсминцы ордера массированным налетом крылатых ракет поражают заранее разведанные стратегические объекты и командные пункты. Затем истребители F-35C, а также самолеты РЭБ нейтрализуют систему противовоздушной обороны. Третьей волной в прорыв идут звенья "Хорнетов", сокрушая бомбами и ракетами все, что уцелело, и расчищая плацдарм для десанта морской пехоты.Интервал между тремя налетами — десять-двадцать минут. Действия авиации координируют самолеты ДРЛО и разведывательные беспилотники. Стратеги Пентагона таким образом рассчитывают полностью разгромить противника. Однако в реальности, очевидно, все пройдет далеко не так гладко."Истребители F-35C сильно переоценены, — отметил в беседе с РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. — Это раскрученный бренд, который США активно впаривают союзникам. Радикально потенциал американских АУГ самолет не повысит: боевой радиус "тридцать пятых" примерно соответствует возможностям "восемнадцатых". К тому же доказано, что F-35 не способны эффективно воевать в воздухе без прикрытия "старших братьев" — истребителей F-22, которых в морской конфигурации пока не выпускали".Эксперт подчеркнул, что палубная авиация США уже не столь надежное и грозное оружие, как было раньше. Так, напомнил он, американские крупные корабли серьезно уязвимы перед российским гиперзвуковым оружием. Одной ракеты, попавшей ниже ватерлинии, достаточно, чтобы авианосец дал крен, после чего садиться и взлетать с него самолеты не смогут. При этом ПКР стоит в сотни раз дешевле "плавучего аэродрома" и размещенной на нем техники.
https://ria.ru/20210724/korabli-1742574032.html
https://ria.ru/20210818/protivorakety-1746121845.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149325/52/1493255208_227:168:1783:1335_1920x0_80_0_0_7b3753d7302a3f128db9b29e103f71af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, f-35, министерство обороны сша, нимиц, карл винсон (авианосец), f-22, f/a-18
08:00 20.08.2021 (обновлено: 08:06 20.08.2021)
 

"Это все изменит". Пентагон испытывает новое оружие для авианосцев

© Фото : U.S. NavyАвианосец ВМС США Карл Винсон
Авианосец ВМС США Карл Винсон - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Фото : U.S. Navy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы усиливают "плавучие аэродромы" — на учениях Large Scale Exercise ВМС США авианосец "Карл Винсон" впервые взял на борт экспериментальный состав летательных аппаратов. Опыт признали успешным. В будущем авиагруппы переформируют и на других кораблях. О новой военно-морской тактике Пентагона — в материале РИА Новости.

Новые и старые истребители

Согласно последнему докладу Международного института стратегических исследований (IISS) TheMilitary Balance, вымпелы класса "Нимиц" несут по 55 истребителей-бомбардировщиков F/A-18 "Супер Хорнет", пять самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G "Гроулер", четыре борта дальнего радиолокационного обнаружения (ДЛРО) E-2C/D "Хокай" и шесть поисково-спасательных вертолетов H-60 "Си Хок".
© Flickr / U.S. Navy/ Z.A. LandersАвианосец ВМС США "Карл Винсон" в Южно-Китайском море. Март 2017
Авианосец ВМС США Карл Винсон в Южно-Китайском море. Март 2017 - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Flickr / U.S. Navy/ Z.A. Landers
Авианосец ВМС США "Карл Винсон" в Южно-Китайском море. Март 2017
Такой состав долгие годы считался эталоном и позволял авианосным ударным группам решать широкий круг задач — от борьбы с кораблями и авиацией противника в море до поддержки десанта на побережье.
Главная ударная сила "плавучих аэродромов" — палубники F/A-18 "Супер Хорнет". Каждый из более чем тысячи имеющихся у флота штурмовиков берет на борт восемь тонн боевой нагрузки и действует в радиусе 700 километров. Сегодня эти самолеты больше не производят — им на смену пришли более современные.
Ракетный крейсер Lake Champlain типа Ticonderoga - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 08:00
"Вскрыли слабые места": ВМС США массово списывают боевые корабли
Как сообщил журналистам контр-адмирал Дэн Мартин, командовавший экспериментальной АУГ, "Карл Винсон" — первый авианосец, получивший палубные истребители пятого поколения F-35C. В корабельной 147-й эскадрилье (VFA-147) "Аргонавты" их пока десять. У остальных трех истребительных подразделений — привычные F/A-18.
Истребители F-35C достигли так называемой начальной боевой готовности (Initial Operational Capability) сравнительно недавно — в феврале 2019-го. Вслед за "Карлом Винсоном" их получат "Авраам Линкольн" и "Джордж Вашингтон". Ключевые отличия "тридцать пятых" от ветеранов F/A-18 — малозаметность для радаров, повышенные разведывательные характеристики и возможности обмена информацией в реальном времени.

Срезать лишнее

Другое важное нововведение — на борту теперь больше самолетов поддержки. В частности, "Карл Винсон" взял в море семь машин РЭБ EA-18G "Гроулер" вместо пяти, а также пять ДЛРО E-2С/D "Хокай" вместо четырех. По мнению американских аналитиков, это значительно расширит боевой радиус авиагруппы и повысит ее устойчивость к системам ПВО.
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Brian StephensСамолет E-2C Hawkeye на борту американского авианосца "Джордж Буш"
Самолет E-2C Hawkeye на борту американского авианосца Джордж Буш - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Brian Stephens
Самолет E-2C Hawkeye на борту американского авианосца "Джордж Буш"
"Самолеты EA-18G "Гроулер" — основное средство некинетических воздушных электронных атак всей группы, — рассказал журналистам капитан Томми Лок, начальник военно-морской авиабазы Фэллон, где проходило боевое слаживание обновленного авиакрыла. — Однако их никогда не бывает много. Чем больше этих бортов над полем боя, тем выше наши шансы на успех. И даже всего два дополнительных "Гроулера" дают авианосцу совершенно иные ударные возможности".
Наконец, последнее новшество "авиагруппы будущего" — конвертопланы CMV-22B. Две таких машины будут доставлять на корабль личный состав, припасы и запчасти. Раньше этим занимались устаревшие палубные C-2A "Грейхаунд". Преимущество CMV-22 B — можно установить такой же двигатель, как на истребителях F-35C.
© U.S. Army / Staff Sgt. Matthew BrittonКонвертоплан ВВС США CV-22 Osprey
Конвертоплан ВВС США CV-22 Osprey
© U.S. Army / Staff Sgt. Matthew Britton
Конвертоплан ВВС США CV-22 Osprey
Чтобы разместить обновленное авиакрыло на авианосце, с корабля сняли все, что не касается боевой службы. В частности, спортинвентарь из тренажерного зала и системы для обучения экипажей.
В испытательном походе "Карл Винсон" впервые действовал в составе усиленной АУГ. В эскорте авианосца шли сразу шесть ракетных эсминцев "Арли Берк" и крейсер "Тикондерога", способные обрушить на противника несколько сотен крылатых ракет "Томагавк" и обеспечить надежную противовоздушную, а также противолодочную оборону флагмана.

Ниже ватерлинии

По словам Томми Лока, дополнительные самолеты РЭБ в сочетании с "невидимками" F-35 позволят наносить удары по противнику фактически безнаказанно.
Согласно новой концепции предполагается, что сначала крейсеры и эсминцы ордера массированным налетом крылатых ракет поражают заранее разведанные стратегические объекты и командные пункты. Затем истребители F-35C, а также самолеты РЭБ нейтрализуют систему противовоздушной обороны. Третьей волной в прорыв идут звенья "Хорнетов", сокрушая бомбами и ракетами все, что уцелело, и расчищая плацдарм для десанта морской пехоты.
Американский противоракетный комплекс системы THAAD - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 08:00
"Это провал". Пентагон обнаружил уязвимость системы ПРО
Интервал между тремя налетами — десять-двадцать минут. Действия авиации координируют самолеты ДРЛО и разведывательные беспилотники. Стратеги Пентагона таким образом рассчитывают полностью разгромить противника. Однако в реальности, очевидно, все пройдет далеко не так гладко.
"Истребители F-35C сильно переоценены, — отметил в беседе с РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. — Это раскрученный бренд, который США активно впаривают союзникам. Радикально потенциал американских АУГ самолет не повысит: боевой радиус "тридцать пятых" примерно соответствует возможностям "восемнадцатых". К тому же доказано, что F-35 не способны эффективно воевать в воздухе без прикрытия "старших братьев" — истребителей F-22, которых в морской конфигурации пока не выпускали".
© Фото : United States government work/Lockheed Marti/Darin RussellНаземный истребитель F-35A Lightning II, AF-4 во время испытаний, проводимых группой F-35 Integrated Test Force на базе ВВС Эдвардс, Кали
Наземный истребитель F-35A Lightning II, AF-4 во время испытаний, проводимых группой F-35 Integrated Test Force на базе ВВС Эдвардс, Кали - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Фото : United States government work/Lockheed Marti/Darin Russell
Наземный истребитель F-35A Lightning II, AF-4 во время испытаний, проводимых группой F-35 Integrated Test Force на базе ВВС Эдвардс, Кали
Эксперт подчеркнул, что палубная авиация США уже не столь надежное и грозное оружие, как было раньше. Так, напомнил он, американские крупные корабли серьезно уязвимы перед российским гиперзвуковым оружием. Одной ракеты, попавшей ниже ватерлинии, достаточно, чтобы авианосец дал крен, после чего садиться и взлетать с него самолеты не смогут. При этом ПКР стоит в сотни раз дешевле "плавучего аэродрома" и размещенной на нем техники.
 
БезопасностьF-35Министерство обороны СШАНимицКарл Винсон (авианосец)F-22F/A-18
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:42В МИД возмутились обвинениям Японии в оккупации южных Курил
14:41В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай
14:41Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров
14:37"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к сайтам России
14:36Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"
14:36Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину
14:31Телефон Меркель зазвонил прямо во время начала переговоров с Путиным
14:30Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко
14:29В Госдуме назвали цель "Крымской платформы"
14:17Путин назвал визит Меркель конструктивным
14:15Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным
14:14Россия и Германия намерены говорить друг с другом, заявила Меркель
14:13Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией
14:10Путин назвал Германию одним из основных партнеров для России
14:09Путин и Меркель начали переговоры в Кремле
14:08Житель Якутии зарезал жену и поджег дом
14:07В Госдуме назвали слова Кулебы о Крымском мосте завистью
14:06Ученые-атомщики Советского Союза сохранили мир на планете, заявил Лихачев
14:00Египет гарантирует полную безопасность российских туристов, заявил посол
14:00Восемь тысяч хасидов приехали на Украину ради еврейского нового года
Лента новостейМолния