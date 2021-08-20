https://ria.ru/20210820/aviakrylo-1746440777.html

"Это все изменит". Пентагон испытывает новое оружие для авианосцев

"Это все изменит". Пентагон испытывает новое оружие для авианосцев - РИА Новости, 20.08.2021

"Это все изменит". Пентагон испытывает новое оружие для авианосцев

Американцы усиливают "плавучие аэродромы" — на учениях Large Scale Exercise ВМС США авианосец "Карл Винсон" впервые взял на борт экспериментальный состав... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T08:00

2021-08-20T08:00

2021-08-20T08:06

безопасность

f-35

министерство обороны сша

нимиц

карл винсон (авианосец)

f-22

f/a-18

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы усиливают "плавучие аэродромы" — на учениях Large Scale Exercise ВМС США авианосец "Карл Винсон" впервые взял на борт экспериментальный состав летательных аппаратов. Опыт признали успешным. В будущем авиагруппы переформируют и на других кораблях. О новой военно-морской тактике Пентагона — в материале РИА Новости.Новые и старые истребителиСогласно последнему докладу Международного института стратегических исследований (IISS) TheMilitary Balance, вымпелы класса "Нимиц" несут по 55 истребителей-бомбардировщиков F/A-18 "Супер Хорнет", пять самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G "Гроулер", четыре борта дальнего радиолокационного обнаружения (ДЛРО) E-2C/D "Хокай" и шесть поисково-спасательных вертолетов H-60 "Си Хок".Такой состав долгие годы считался эталоном и позволял авианосным ударным группам решать широкий круг задач — от борьбы с кораблями и авиацией противника в море до поддержки десанта на побережье.Главная ударная сила "плавучих аэродромов" — палубники F/A-18 "Супер Хорнет". Каждый из более чем тысячи имеющихся у флота штурмовиков берет на борт восемь тонн боевой нагрузки и действует в радиусе 700 километров. Сегодня эти самолеты больше не производят — им на смену пришли более современные.Как сообщил журналистам контр-адмирал Дэн Мартин, командовавший экспериментальной АУГ, "Карл Винсон" — первый авианосец, получивший палубные истребители пятого поколения F-35C. В корабельной 147-й эскадрилье (VFA-147) "Аргонавты" их пока десять. У остальных трех истребительных подразделений — привычные F/A-18.Истребители F-35C достигли так называемой начальной боевой готовности (Initial Operational Capability) сравнительно недавно — в феврале 2019-го. Вслед за "Карлом Винсоном" их получат "Авраам Линкольн" и "Джордж Вашингтон". Ключевые отличия "тридцать пятых" от ветеранов F/A-18 — малозаметность для радаров, повышенные разведывательные характеристики и возможности обмена информацией в реальном времени.Срезать лишнееДругое важное нововведение — на борту теперь больше самолетов поддержки. В частности, "Карл Винсон" взял в море семь машин РЭБ EA-18G "Гроулер" вместо пяти, а также пять ДЛРО E-2С/D "Хокай" вместо четырех. По мнению американских аналитиков, это значительно расширит боевой радиус авиагруппы и повысит ее устойчивость к системам ПВО."Самолеты EA-18G "Гроулер" — основное средство некинетических воздушных электронных атак всей группы, — рассказал журналистам капитан Томми Лок, начальник военно-морской авиабазы Фэллон, где проходило боевое слаживание обновленного авиакрыла. — Однако их никогда не бывает много. Чем больше этих бортов над полем боя, тем выше наши шансы на успех. И даже всего два дополнительных "Гроулера" дают авианосцу совершенно иные ударные возможности".Наконец, последнее новшество "авиагруппы будущего" — конвертопланы CMV-22B. Две таких машины будут доставлять на корабль личный состав, припасы и запчасти. Раньше этим занимались устаревшие палубные C-2A "Грейхаунд". Преимущество CMV-22 B — можно установить такой же двигатель, как на истребителях F-35C.Чтобы разместить обновленное авиакрыло на авианосце, с корабля сняли все, что не касается боевой службы. В частности, спортинвентарь из тренажерного зала и системы для обучения экипажей.В испытательном походе "Карл Винсон" впервые действовал в составе усиленной АУГ. В эскорте авианосца шли сразу шесть ракетных эсминцев "Арли Берк" и крейсер "Тикондерога", способные обрушить на противника несколько сотен крылатых ракет "Томагавк" и обеспечить надежную противовоздушную, а также противолодочную оборону флагмана.Ниже ватерлинииПо словам Томми Лока, дополнительные самолеты РЭБ в сочетании с "невидимками" F-35 позволят наносить удары по противнику фактически безнаказанно.Согласно новой концепции предполагается, что сначала крейсеры и эсминцы ордера массированным налетом крылатых ракет поражают заранее разведанные стратегические объекты и командные пункты. Затем истребители F-35C, а также самолеты РЭБ нейтрализуют систему противовоздушной обороны. Третьей волной в прорыв идут звенья "Хорнетов", сокрушая бомбами и ракетами все, что уцелело, и расчищая плацдарм для десанта морской пехоты.Интервал между тремя налетами — десять-двадцать минут. Действия авиации координируют самолеты ДРЛО и разведывательные беспилотники. Стратеги Пентагона таким образом рассчитывают полностью разгромить противника. Однако в реальности, очевидно, все пройдет далеко не так гладко."Истребители F-35C сильно переоценены, — отметил в беседе с РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. — Это раскрученный бренд, который США активно впаривают союзникам. Радикально потенциал американских АУГ самолет не повысит: боевой радиус "тридцать пятых" примерно соответствует возможностям "восемнадцатых". К тому же доказано, что F-35 не способны эффективно воевать в воздухе без прикрытия "старших братьев" — истребителей F-22, которых в морской конфигурации пока не выпускали".Эксперт подчеркнул, что палубная авиация США уже не столь надежное и грозное оружие, как было раньше. Так, напомнил он, американские крупные корабли серьезно уязвимы перед российским гиперзвуковым оружием. Одной ракеты, попавшей ниже ватерлинии, достаточно, чтобы авианосец дал крен, после чего садиться и взлетать с него самолеты не смогут. При этом ПКР стоит в сотни раз дешевле "плавучего аэродрома" и размещенной на нем техники.

https://ria.ru/20210724/korabli-1742574032.html

https://ria.ru/20210818/protivorakety-1746121845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, f-35, министерство обороны сша, нимиц, карл винсон (авианосец), f-22, f/a-18