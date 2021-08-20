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Россия выступит на конкурсе "Авиадартс-2021" на улучшенных Су-34
Россия выступит на конкурсе "Авиадартс-2021" на улучшенных Су-34 - РИА Новости, 21.08.2021
Россия выступит на конкурсе "Авиадартс-2021" на улучшенных Су-34
Россия на конкурсе "Авиадартс" Международных армейских игр (АрМИ-2021) впервые выступит на улучшенных фронтовых бомбардировщиках Су-34 НВО ("новые... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-20T17:50
2021-08-21T13:41
безопасность
су-34
воздушно-космические силы россии
россия
армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 20 авг - РИА Новости. Россия на конкурсе "Авиадартс" Международных армейских игр (АрМИ-2021) впервые выступит на улучшенных фронтовых бомбардировщиках Су-34 НВО ("новые возможности"), сообщил журналистам на брифинге замглавкома Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ генерал-полковник Юрий Грехов.Он напомнил, что международный этап конкурса состоится в Рязанской области, в нём участвуют команды России, Белоруссии и Китая - порядка 60 экипажей."Наши экипажи выступают на самолетах Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34 НВО, Су-35С, Ту-22М3, Ил-76МД", - сказал Грехов.По его словам, команда из Белоруссии будет выступать на штурмовиках Су-25, летчики из Китая участвуют на своих самолетах: истребителях Цзянь-10, Цзянь-16 (аналог Су-35), транспортных Юнь-9 (аналог Ан-12), Юнь-20 (аналог Ил-76) и самолетах дальней авиации Хун-6 (аналог Ту-16). Экипажи вертолетов будут участвовать в конкурсе на Ми-8, Ми-24, Ми-28н и Ка-52.Как сообщалось ранее, на Су-34 НВО улучшено бортовое радиоэлектронное оборудование, что позволяет ускорить сроки ввода полетного задания в авиационные средства поражения в три раза. Эти характеристики были подтверждены в Сирии.
https://ria.ru/20210721/bombardirovschik-1742173055.html
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Первые тренировочные полеты участников конкурса "Авиадартс-2021"
Летчики из России, Республики Беларусь и Китая, участвующие в международном конкурсе «Авиадартс-2021» АрМИ-2021, выполнили первые полеты на полигоне Дубровичи в Рязанской области. Экипажи ознакомились с районом проведения полетов, маршрутами, мишенной обстановкой. Каждая из команд прибыла на конкурс на своей технике.
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безопасность, су-34, воздушно-космические силы россии, россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
17:50 20.08.2021 (обновлено: 13:41 21.08.2021)
 
Россия выступит на конкурсе "Авиадартс-2021" на улучшенных Су-34

Россия на конкурсе "Авиадартс" впервые выступит на улучшенных фронтовых бомбардировщиках Су-34 НВО

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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 20 авг - РИА Новости. Россия на конкурсе "Авиадартс" Международных армейских игр (АрМИ-2021) впервые выступит на улучшенных фронтовых бомбардировщиках Су-34 НВО ("новые возможности"), сообщил журналистам на брифинге замглавкома Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ генерал-полковник Юрий Грехов.
Он напомнил, что международный этап конкурса состоится в Рязанской области, в нём участвуют команды России, Белоруссии и Китая - порядка 60 экипажей.
"Наши экипажи выступают на самолетах Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34 НВО, Су-35С, Ту-22М3, Ил-76МД", - сказал Грехов.
По его словам, команда из Белоруссии будет выступать на штурмовиках Су-25, летчики из Китая участвуют на своих самолетах: истребителях Цзянь-10, Цзянь-16 (аналог Су-35), транспортных Юнь-9 (аналог Ан-12), Юнь-20 (аналог Ил-76) и самолетах дальней авиации Хун-6 (аналог Ту-16). Экипажи вертолетов будут участвовать в конкурсе на Ми-8, Ми-24, Ми-28н и Ка-52.
"Уже состоялись первые тренировочные полеты, экипажи ознакомились с районом проведения полетов, маршрутами, мишенной обстановкой. Каждая из команд прибыла на конкурс на своей технике", - отметил Грехов.
Как сообщалось ранее, на Су-34 НВО улучшено бортовое радиоэлектронное оборудование, что позволяет ускорить сроки ввода полетного задания в авиационные средства поражения в три раза. Эти характеристики были подтверждены в Сирии.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 11:35
В "Рособоронэкспорте" рассказали о поставках Су-34 за рубеж
 
БезопасностьСу-34Воздушно-космические силы РоссииРоссияАрмейские международные игры — 2021 (АрМИ-2021)
 
 
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