https://ria.ru/20210820/aviadarts-1746671025.html

Россия выступит на конкурсе "Авиадартс-2021" на улучшенных Су-34

Россия выступит на конкурсе "Авиадартс-2021" на улучшенных Су-34 - РИА Новости, 21.08.2021

Россия выступит на конкурсе "Авиадартс-2021" на улучшенных Су-34

Россия на конкурсе "Авиадартс" Международных армейских игр (АрМИ-2021) впервые выступит на улучшенных фронтовых бомбардировщиках Су-34 НВО ("новые... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-20T17:50

2021-08-20T17:50

2021-08-21T13:41

безопасность

су-34

воздушно-космические силы россии

россия

армейские международные игры — 2021 (арми-2021)

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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 20 авг - РИА Новости. Россия на конкурсе "Авиадартс" Международных армейских игр (АрМИ-2021) впервые выступит на улучшенных фронтовых бомбардировщиках Су-34 НВО ("новые возможности"), сообщил журналистам на брифинге замглавкома Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ генерал-полковник Юрий Грехов.Он напомнил, что международный этап конкурса состоится в Рязанской области, в нём участвуют команды России, Белоруссии и Китая - порядка 60 экипажей."Наши экипажи выступают на самолетах Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34 НВО, Су-35С, Ту-22М3, Ил-76МД", - сказал Грехов.По его словам, команда из Белоруссии будет выступать на штурмовиках Су-25, летчики из Китая участвуют на своих самолетах: истребителях Цзянь-10, Цзянь-16 (аналог Су-35), транспортных Юнь-9 (аналог Ан-12), Юнь-20 (аналог Ил-76) и самолетах дальней авиации Хун-6 (аналог Ту-16). Экипажи вертолетов будут участвовать в конкурсе на Ми-8, Ми-24, Ми-28н и Ка-52.Как сообщалось ранее, на Су-34 НВО улучшено бортовое радиоэлектронное оборудование, что позволяет ускорить сроки ввода полетного задания в авиационные средства поражения в три раза. Эти характеристики были подтверждены в Сирии.

https://ria.ru/20210721/bombardirovschik-1742173055.html

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Первые тренировочные полеты участников конкурса "Авиадартс-2021" Летчики из России, Республики Беларусь и Китая, участвующие в международном конкурсе «Авиадартс-2021» АрМИ-2021, выполнили первые полеты на полигоне Дубровичи в Рязанской области. Экипажи ознакомились с районом проведения полетов, маршрутами, мишенной обстановкой. Каждая из команд прибыла на конкурс на своей технике. 2021-08-20T17:50 true PT2M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, су-34, воздушно-космические силы россии, россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)