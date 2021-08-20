https://ria.ru/20210820/avariya-1746504201.html

В Керчи четыре человека пострадали в ДТП со скорой

В Керчи четыре человека пострадали в ДТП со скорой - РИА Новости, 20.08.2021

В Керчи четыре человека пострадали в ДТП со скорой

Четыре человека, которые находились в автомобиле скорой помощи, пострадали в ДТП в Керчи, сообщила пресс-служба ГУМВД по Крыму. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:00

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происшествия

горький

volkswagen group

керчь

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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 20 авг - РИА Новости. Четыре человека, которые находились в автомобиле скорой помощи, пострадали в ДТП в Керчи, сообщила пресс-служба ГУМВД по Крыму."В Керчи около 8 часов утра произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и автомобиля скорой помощи. Предварительно, в результате ДТП четыре человека пострадали (все в спецавтомобиле)", - сообщили в ведомстве.По предварительной информации, спецавтомобиль двигался по улице Горького в направлении улицы генерала Петрова с включенными спецсигналами. На перекрестке улиц Пошивальникова и генерала Петрова произошло столкновение автомобилей, в результате чего автомобиль скорой медицинской помощи перевернулся. Обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка.Как сообщили РИА Новости в минздраве республики, пострадали два медицинских работника, пациент и сопровождающее лицо, все они получили травмы средней степени тяжести, госпитализированы в Керченскую больницу №1 им. Н.И. Пирогова.

https://ria.ru/20210820/dtp-1746485237.html

горький

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Cкорая помощь перевернулась после ДТП в Керчи Автомобиль «скорой» столкнулся с легковушкой в Керчи, в результате пострадали четыре человека в спецавтомобиле. Видео из соцсетей. 2021-08-20T11:00 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, горький, volkswagen group, керчь