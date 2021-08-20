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В Керчи четыре человека пострадали в ДТП со скорой
В Керчи четыре человека пострадали в ДТП со скорой - РИА Новости, 20.08.2021
В Керчи четыре человека пострадали в ДТП со скорой
Четыре человека, которые находились в автомобиле скорой помощи, пострадали в ДТП в Керчи, сообщила пресс-служба ГУМВД по Крыму. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:00
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происшествия
горький
volkswagen group
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 20 авг - РИА Новости. Четыре человека, которые находились в автомобиле скорой помощи, пострадали в ДТП в Керчи, сообщила пресс-служба ГУМВД по Крыму."В Керчи около 8 часов утра произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и автомобиля скорой помощи. Предварительно, в результате ДТП четыре человека пострадали (все в спецавтомобиле)", - сообщили в ведомстве.По предварительной информации, спецавтомобиль двигался по улице Горького в направлении улицы генерала Петрова с включенными спецсигналами. На перекрестке улиц Пошивальникова и генерала Петрова произошло столкновение автомобилей, в результате чего автомобиль скорой медицинской помощи перевернулся. Обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка.Как сообщили РИА Новости в минздраве республики, пострадали два медицинских работника, пациент и сопровождающее лицо, все они получили травмы средней степени тяжести, госпитализированы в Керченскую больницу №1 им. Н.И. Пирогова.
https://ria.ru/20210820/dtp-1746485237.html
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60
Cкорая помощь перевернулась после ДТП в Керчи
Автомобиль «скорой» столкнулся с легковушкой в Керчи, в результате пострадали четыре человека в спецавтомобиле. Видео из соцсетей.
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происшествия, горький, volkswagen group, керчь
11:00 20.08.2021 (обновлено: 11:56 20.08.2021)
 
В Керчи четыре человека пострадали в ДТП со скорой

Четыре человека, которые находились в автомобиле скорой помощи, пострадали в ДТП в Керчи

Читать ria.ru в
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 20 авг - РИА Новости. Четыре человека, которые находились в автомобиле скорой помощи, пострадали в ДТП в Керчи, сообщила пресс-служба ГУМВД по Крыму.
"В Керчи около 8 часов утра произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и автомобиля скорой помощи. Предварительно, в результате ДТП четыре человека пострадали (все в спецавтомобиле)", - сообщили в ведомстве.
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По предварительной информации, спецавтомобиль двигался по улице Горького в направлении улицы генерала Петрова с включенными спецсигналами. На перекрестке улиц Пошивальникова и генерала Петрова произошло столкновение автомобилей, в результате чего автомобиль скорой медицинской помощи перевернулся. Обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка.
Как сообщили РИА Новости в минздраве республики, пострадали два медицинских работника, пациент и сопровождающее лицо, все они получили травмы средней степени тяжести, госпитализированы в Керченскую больницу №1 им. Н.И. Пирогова.
 
ПроисшествияГорькийVolkswagen GroupКерчь
 
 
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