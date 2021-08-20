https://ria.ru/20210820/artist-1746566946.html

Умер заслуженный артист РСФСР Сиин-оол Оюн

Умер заслуженный артист РСФСР Сиин-оол Оюн - РИА Новости, 20.08.2021

Умер заслуженный артист РСФСР Сиин-оол Оюн

Заслуженный артист РСФСР, Тувинской АССР, первый профессиональный театральный режиссер Тувы, театральный педагог Сиин-оол Оюн скончался на 87-м году жизни,... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T16:17

2021-08-20T16:17

2021-08-20T16:17

культура

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рсфср

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владислав ховалыг

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КРАСНОЯРСК, 20 авг - РИА Новости. Заслуженный артист РСФСР, Тувинской АССР, первый профессиональный театральный режиссер Тувы, театральный педагог Сиин-оол Оюн скончался на 87-м году жизни, сообщается на сайте национального театра республики."Администрация, главный режиссер и артисты Национального театра Республики Тыва, а также театральные деятели и многочисленные сотрудники театральной сцены приносят соболезнования родным и близким Сиин-оола Лакпаевича в связи с его уходом из жизни", - говорится в сообщении.Врио главы республики Владислав Ховалыг выразил соболезнования родным и близким Оюна.Оюн родился 10 сентября 1934 года в Москве. Через три года переехал в республику. После окончания в 1955 году Ленинградского театрального института им. А. Островского молодой актер начал работу в Тувинском музыкально-драматическом театре. С 1958 года – первый профессиональный театральный режиссер Тувы. Исполнитель роли главного героя Адара в фильме "Люди голубых рек" – первой художественной картине, в которой снялись тувинские актеры. С 1968 по 1983 год являлся главным режиссером Тувинского музыкально-драматического театра. В 1992 году создал в гимназии № 9 детский театр "Тос-Карак". В 2011 году основал в Туве Федерацию фехтования.

https://ria.ru/20210819/rezhisser-1746349167.html

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общество, республика тыва, рсфср, россия, культура, владислав ховалыг