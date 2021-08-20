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ВМФ представит на "Армии-2021" новый боевой модуль и беспилотник
ВМФ представит на "Армии-2021" новый боевой модуль и беспилотник - РИА Новости, 20.08.2021
ВМФ представит на "Армии-2021" новый боевой модуль и беспилотник
Военно-морской флот России представит на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" новый боевой модуль и перспективный беспилотный летательный... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T19:12
2021-08-20T19:12
безопасность
космос - риа наука
николай евменов
россия
форум "армия — 2021"
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ПАРК ПАТРИОТ (Кубинка, Московская область), 20 авг - РИА Новости. Военно-морской флот России представит на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" новый боевой модуль и перспективный беспилотный летательный аппарат, сообщил журналистам главком ВМФ адмирал Николай Евменов.По его словам, в рамках кластера ВМФ на форуме будут показаны новейшие технические разработки для Военно-морского флота, модели современных и перспективных надводных кораблей и подводных лодок."Будет представлен ряд полноразмерных макетов перспективных образцов вооружения и техники, из них: модуль корабельный дистанционно-управляемый "Нарвал" с возможностью дистанционного управления 12,7-мм пулеметом, а также автоматического сопровождения цели и выработки данных для стрельбы", - рассказал Евменов.Кроме того, отметил адмирал, будет показан перспективный беспилотный летательный аппарат нетрадиционной схемы, преимуществом которого является повышенная безопасность эксплуатации и маневренность.Главком добавил, что в рамках кластера ВМФ стоит отметить стенд Главного командования ВМФ, расположенный в павильоне "С" и исполненный в виде командирского мостика надводного корабля – фрегата проекта 22350 – с визуализацией пусковых шахт ракетных комплексов, оснащенный учебно-тренировочными средствами имитации с выводом изображения на видеоэкран.
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безопасность, космос - риа наука, николай евменов, россия, форум "армия — 2021"
19:12 20.08.2021
 
ВМФ представит на "Армии-2021" новый боевой модуль и беспилотник

Адмирал Евменов: ВМФ представит на "Армии-2021" новый боевой модуль и перспективный беспилотник

© РИА Новости / Александр ГальперинГлавнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ПАРК ПАТРИОТ (Кубинка, Московская область), 20 авг - РИА Новости. Военно-морской флот России представит на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" новый боевой модуль и перспективный беспилотный летательный аппарат, сообщил журналистам главком ВМФ адмирал Николай Евменов.
По его словам, в рамках кластера ВМФ на форуме будут показаны новейшие технические разработки для Военно-морского флота, модели современных и перспективных надводных кораблей и подводных лодок.
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"Будет представлен ряд полноразмерных макетов перспективных образцов вооружения и техники, из них: модуль корабельный дистанционно-управляемый "Нарвал" с возможностью дистанционного управления 12,7-мм пулеметом, а также автоматического сопровождения цели и выработки данных для стрельбы", - рассказал Евменов.
Кроме того, отметил адмирал, будет показан перспективный беспилотный летательный аппарат нетрадиционной схемы, преимуществом которого является повышенная безопасность эксплуатации и маневренность.
Главком добавил, что в рамках кластера ВМФ стоит отметить стенд Главного командования ВМФ, расположенный в павильоне "С" и исполненный в виде командирского мостика надводного корабля – фрегата проекта 22350 – с визуализацией пусковых шахт ракетных комплексов, оснащенный учебно-тренировочными средствами имитации с выводом изображения на видеоэкран.
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