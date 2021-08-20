23:51 20.08.2021 (обновлено: 00:11 21.08.2021)
Антонов заявил о попытках США "подорвать" отношения с Россией
Посол Антонов: США продолжают слепо следовать курсу на "подрыв" отношений с Россией
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Новые санкции США в отношении России показывают, что у Вашингтона нет воли воплотить в жизнь то, о чем договорились президенты двух стран Владимир Путин и Джо Байден, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Действия американской стороны подтверждают, что администрация продолжает слепо следовать курсу на дальнейший "подрыв" отношений с Россией. Не задумывается о последствиях. Вместо того чтобы сфокусироваться на реальных угрозах и проблемах всеобщей безопасности, занимается нравоучениями, стремясь уцепиться за псевдолидирующую роль страны в вопросах демократии и международного права", - написал он в Facebook
По словам посла, "вряд ли неконструктивные шаги Вашингтона помогут укрепить глобальную стабильность в столь непростое время для всех государств". Как заявил дипломат, "сегодняшние антироссийские выпады демонстрируют отсутствие у Вашингтона воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты между президентами двух стран на июньском саммите в Женеве".
Он добавил, что "Вашингтон с самого начала стремился не допустить развития нормального энергосотрудничества России с Европой", односторонние действия американцев в связи со строительством газопровода "Северный поток — 2" "нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений".
"Это не что иное, как попытка получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива и технологий", - подчеркнул посол.
Антонов назвал надуманным предлог для санкций, введенных в связи с делом Алексея Навального. "Никаких доказательств применения нами боевых отравляющих веществ предоставлено не было. Более того, Россия в отличие от США еще в 2017 году полностью ликвидировала все свои запасы химоружия, что подтверждено ОЗХО", - подчеркнул посол.
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