https://ria.ru/20210820/antonov-1746640881.html

Антонов заявил о попытках США "подорвать" отношения с Россией

Антонов заявил о попытках США "подорвать" отношения с Россией - РИА Новости, 21.08.2021

Антонов заявил о попытках США "подорвать" отношения с Россией

Новые санкции США в отношении России показывают, что у Вашингтона нет воли воплотить в жизнь то, о чем договорились президенты двух стран Владимир Путин и Джо... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-20T23:51

2021-08-20T23:51

2021-08-21T00:11

сша

россия

в мире

вашингтон (город)

владимир путин

джо байден

анатолий антонов

северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Новые санкции США в отношении России показывают, что у Вашингтона нет воли воплотить в жизнь то, о чем договорились президенты двух стран Владимир Путин и Джо Байден, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.По словам посла, "вряд ли неконструктивные шаги Вашингтона помогут укрепить глобальную стабильность в столь непростое время для всех государств". Как заявил дипломат, "сегодняшние антироссийские выпады демонстрируют отсутствие у Вашингтона воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты между президентами двух стран на июньском саммите в Женеве".Он добавил, что "Вашингтон с самого начала стремился не допустить развития нормального энергосотрудничества России с Европой", односторонние действия американцев в связи со строительством газопровода "Северный поток — 2" "нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений"."Это не что иное, как попытка получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива и технологий", - подчеркнул посол."Считаем, что формат использования газопровода должны определять в Европе, прежде всего, в Германии, а не в США", - добавил он.Антонов назвал надуманным предлог для санкций, введенных в связи с делом Алексея Навального. "Никаких доказательств применения нами боевых отравляющих веществ предоставлено не было. Более того, Россия в отличие от США еще в 2017 году полностью ликвидировала все свои запасы химоружия, что подтверждено ОЗХО", - подчеркнул посол.

https://ria.ru/20210820/sanktsii-1746616644.html

https://ria.ru/20210814/antonov-1745718231.html

сша

россия

вашингтон (город)

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сша, россия, в мире, вашингтон (город), владимир путин, джо байден, анатолий антонов, северный поток — 2