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Антонов заявил о попытках США "подорвать" отношения с Россией
Антонов заявил о попытках США "подорвать" отношения с Россией - РИА Новости, 21.08.2021
Антонов заявил о попытках США "подорвать" отношения с Россией
Новые санкции США в отношении России показывают, что у Вашингтона нет воли воплотить в жизнь то, о чем договорились президенты двух стран Владимир Путин и Джо... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-20T23:51
2021-08-21T00:11
сша
россия
в мире
вашингтон (город)
владимир путин
джо байден
анатолий антонов
северный поток — 2
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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Новые санкции США в отношении России показывают, что у Вашингтона нет воли воплотить в жизнь то, о чем договорились президенты двух стран Владимир Путин и Джо Байден, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.По словам посла, "вряд ли неконструктивные шаги Вашингтона помогут укрепить глобальную стабильность в столь непростое время для всех государств". Как заявил дипломат, "сегодняшние антироссийские выпады демонстрируют отсутствие у Вашингтона воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты между президентами двух стран на июньском саммите в Женеве".Он добавил, что "Вашингтон с самого начала стремился не допустить развития нормального энергосотрудничества России с Европой", односторонние действия американцев в связи со строительством газопровода "Северный поток — 2" "нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений"."Это не что иное, как попытка получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива и технологий", - подчеркнул посол."Считаем, что формат использования газопровода должны определять в Европе, прежде всего, в Германии, а не в США", - добавил он.Антонов назвал надуманным предлог для санкций, введенных в связи с делом Алексея Навального. "Никаких доказательств применения нами боевых отравляющих веществ предоставлено не было. Более того, Россия в отличие от США еще в 2017 году полностью ликвидировала все свои запасы химоружия, что подтверждено ОЗХО", - подчеркнул посол.
https://ria.ru/20210820/sanktsii-1746616644.html
https://ria.ru/20210814/antonov-1745718231.html
сша
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сша, россия, в мире, вашингтон (город), владимир путин, джо байден, анатолий антонов, северный поток — 2
23:51 20.08.2021 (обновлено: 00:11 21.08.2021)
 
Антонов заявил о попытках США "подорвать" отношения с Россией

Посол Антонов: США продолжают слепо следовать курсу на "подрыв" отношений с Россией

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Новые санкции США в отношении России показывают, что у Вашингтона нет воли воплотить в жизнь то, о чем договорились президенты двух стран Владимир Путин и Джо Байден, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Действия американской стороны подтверждают, что администрация продолжает слепо следовать курсу на дальнейший "подрыв" отношений с Россией. Не задумывается о последствиях. Вместо того чтобы сфокусироваться на реальных угрозах и проблемах всеобщей безопасности, занимается нравоучениями, стремясь уцепиться за псевдолидирующую роль страны в вопросах демократии и международного права", - написал он в Facebook

По словам посла, "вряд ли неконструктивные шаги Вашингтона помогут укрепить глобальную стабильность в столь непростое время для всех государств". Как заявил дипломат, "сегодняшние антироссийские выпады демонстрируют отсутствие у Вашингтона воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты между президентами двух стран на июньском саммите в Женеве".
Он добавил, что "Вашингтон с самого начала стремился не допустить развития нормального энергосотрудничества России с Европой", односторонние действия американцев в связи со строительством газопровода "Северный поток — 2" "нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений".
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 19:38
США ввели новые санкции из-за "Северного потока — 2"
"Это не что иное, как попытка получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива и технологий", - подчеркнул посол.
"Считаем, что формат использования газопровода должны определять в Европе, прежде всего, в Германии, а не в США", - добавил он.
Антонов назвал надуманным предлог для санкций, введенных в связи с делом Алексея Навального. "Никаких доказательств применения нами боевых отравляющих веществ предоставлено не было. Более того, Россия в отличие от США еще в 2017 году полностью ликвидировала все свои запасы химоружия, что подтверждено ОЗХО", - подчеркнул посол.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 03:58
США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
 
СШАРоссияВ миреВашингтон (город)Владимир ПутинДжо БайденАнатолий АнтоновСеверный поток — 2
 
 
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