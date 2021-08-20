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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210820/ansambl-1746581557.html
Уральский джазовый ансамбль рассказал об ожиданиях от Koktebel Jazz Party
Уральский джазовый ансамбль рассказал об ожиданиях от Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 20.08.2021
Уральский джазовый ансамбль рассказал об ожиданиях от Koktebel Jazz Party
Участники старейшего джазового российского ансамбля "Уральский диксиленд Игоря Бурко" рассказали РИА Новости о своих ожиданиях от выступления на Koktebel Jazz... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:11
2021-08-20T17:11
культура
коктебель
фестиваль koktebel jazz party
кoktebel jazz party
koktebel jazz party — 2021
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 20 авг - РИА Новости. Участники старейшего джазового российского ансамбля "Уральский диксиленд Игоря Бурко" рассказали РИА Новости о своих ожиданиях от выступления на Koktebel Jazz Party в Крыму."Уральский диксиленд" откроет джазовый фестиваль в Коктебеле в пятницу в 19:00. Ансамбль был основан в 1969 году. На Koktebel Jazz Party коллектив выступит впервые."От сегодняшнего выступления ожидания только самые положительные", - сказал художественный руководитель ансамбля Валерий Сундарев.Директор ансамбля, ведущая Наталья Риккер в свою очередь восхитилась энергетикой Коктебеля."В нем много традиций, он дышит искусством Серебряного века. При этом тут кипит жизнь. Для меня, например, такая атмосфера очень уютная. Я люблю оказываться в городах, которые похожи на муравейник, потому что ты сразу понимаешь дыхание жизни и настроение мотивированных людей, которые приехали слушать музыку. Это всегда очень вдохновляет", - отметила она.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте (koktebel-jazz.ru) и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".
https://ria.ru/20210820/festival-1746550984.html
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96
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коктебель, фестиваль koktebel jazz party, кoktebel jazz party, koktebel jazz party — 2021
17:11 20.08.2021
 
Уральский джазовый ансамбль рассказал об ожиданиях от Koktebel Jazz Party

Участники "Уральского диксиленда" рассказали об ожиданиях от выступления на Koktebel Jazz Party

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНародный артист России, джазовый пианист Даниил Крамер во время проверки звука, настройки звукового оборудования (Саундчекинг) на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму.
Народный артист России, джазовый пианист Даниил Крамер во время проверки звука, настройки звукового оборудования (Саундчекинг) на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму. - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 20 авг - РИА Новости. Участники старейшего джазового российского ансамбля "Уральский диксиленд Игоря Бурко" рассказали РИА Новости о своих ожиданиях от выступления на Koktebel Jazz Party в Крыму.
"Уральский диксиленд" откроет джазовый фестиваль в Коктебеле в пятницу в 19:00. Ансамбль был основан в 1969 году. На Koktebel Jazz Party коллектив выступит впервые.
"От сегодняшнего выступления ожидания только самые положительные", - сказал художественный руководитель ансамбля Валерий Сундарев.
Директор ансамбля, ведущая Наталья Риккер в свою очередь восхитилась энергетикой Коктебеля.
"В нем много традиций, он дышит искусством Серебряного века. При этом тут кипит жизнь. Для меня, например, такая атмосфера очень уютная. Я люблю оказываться в городах, которые похожи на муравейник, потому что ты сразу понимаешь дыхание жизни и настроение мотивированных людей, которые приехали слушать музыку. Это всегда очень вдохновляет", - отметила она.
Певица Екатерина Готлиб (Шемякина), музыкант Александр Гершман, певцы Майя Сайк и Лаванс Колли (слева направо) на пресс-конференции музыкального коллектива Sasha's Block в рамках открытия Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму. - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 14:59Культура
Американские вокалисты отметили приветливую атмосферу Koktebel Jazz Party
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.
Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте (koktebel-jazz.ru) и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).
Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".
Генеральный директор МИА Россия сегодня, основатель Международного фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 13:50Культура
Киселев рассказал, как Koktebel Jazz Party сохраняет культурные мосты
 
КультураКоктебельФестиваль Koktebel Jazz PartyКoktebel Jazz PartyKoktebel Jazz Party — 2021
 
 
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