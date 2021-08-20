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В Англии полиция перекрыла дорогу и мост из-за угрозы взрыва
В Англии полиция перекрыла дорогу и мост из-за угрозы взрыва - РИА Новости, 20.08.2021
В Англии полиция перекрыла дорогу и мост из-за угрозы взрыва
Полицейские перекрыли дорогу и мост на западе Англии из-за обнаружения, возможно, взрывчатого вещества, сообщила полиция Западной Мерсии. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:31
2021-08-20T17:31
2021-08-20T17:31
в мире
англия
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ЛОНДОН, 20 авг - РИА Новости. Полицейские перекрыли дорогу и мост на западе Англии из-за обнаружения, возможно, взрывчатого вещества, сообщила полиция Западной Мерсии."Офицеры присутствуют на Риверсайд-Норт в Бьюдли, имея дело с потенциально взрывчатым веществом. Дорога и близлежащий мост закрыты для движения транспорта. Специалисты из отдела по обезвреживанию боеприпасов (EOD) вскоре прибудут на место", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Отмечается, что вокруг района установлен 100-метровый кордон, а местные жители эвакуируются в целях безопасности. Полицейские просят население использовать альтернативные маршруты передвижения.
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в мире, англия
В Англии полиция перекрыла дорогу и мост из-за угрозы взрыва
На западе Англии полиция перекрыла дорогу и мост из-за угрозы взрыва