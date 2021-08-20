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В Анапе начали выплачивать компенсации пострадавшим в результате ЧС

В Анапе начали выплачивать компенсации пострадавшим в результате ЧС - РИА Новости, 20.08.2021

В Анапе начали выплачивать компенсации пострадавшим в результате ЧС

Власти Анапы, пострадавшей от августовских подтоплений, начали производить выплаты пострадавшим, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T12:30

2021-08-20T12:30

2021-08-20T12:42

общество

краснодарский край

анапа

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КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. Власти Анапы, пострадавшей от августовских подтоплений, начали производить выплаты пострадавшим, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Азово-Черноморское побережье Кубани с воскресенья находится в зоне действия мезоциклона. В результате прохождения циклона в 33 населенных пунктах Кубани было подтоплено более двух тысяч домовладений и 3,5 тысячи придомовых территорий, шесть социально значимых объектов, а также участки краевых и федеральных автодорог. По данным ГУМЧС на утро пятницы, всего с момента захода мезоциклона на территорию региона полностью освобождены от воды 25 населенных пунктов в Темрюкском, Новороссийском, Анапском и Славянском районах. В 8 населенных пунктах остаются подтопленными 250 частных домовладений и 610 придомовых территорий.Отмечается, что в пострадавших населенных пунктах продолжает работать 41 оценочная комиссия. Обследовано 1082 дома, составлено 910 актов.По данным властей, в Анапе продолжается откачка воды и уборка территорий, водоснабжение восстановлено в полном объеме, однако без энергоснабжения остаются около одной тысячи человек.

краснодарский край

анапа

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Реки из берегов: последствия проливных дождей в Анапе Ситуации с непогодой, подобной нынешнему, в Анапе не было десятки лет, заявили в региональном МЧС 2021-08-20T12:30 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, краснодарский край, анапа, видео