https://ria.ru/20210820/anapa-1746521352.html
В Анапе начали выплачивать компенсации пострадавшим в результате ЧС
В Анапе начали выплачивать компенсации пострадавшим в результате ЧС - РИА Новости, 20.08.2021
В Анапе начали выплачивать компенсации пострадавшим в результате ЧС
Власти Анапы, пострадавшей от августовских подтоплений, начали производить выплаты пострадавшим, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T12:30
2021-08-20T12:30
2021-08-20T12:42
общество
краснодарский край
анапа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745653822_0:150:1080:758_1920x0_80_0_0_5c9543e4b14db6be8dc741375bbcc502.jpg
КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. Власти Анапы, пострадавшей от августовских подтоплений, начали производить выплаты пострадавшим, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Азово-Черноморское побережье Кубани с воскресенья находится в зоне действия мезоциклона. В результате прохождения циклона в 33 населенных пунктах Кубани было подтоплено более двух тысяч домовладений и 3,5 тысячи придомовых территорий, шесть социально значимых объектов, а также участки краевых и федеральных автодорог. По данным ГУМЧС на утро пятницы, всего с момента захода мезоциклона на территорию региона полностью освобождены от воды 25 населенных пунктов в Темрюкском, Новороссийском, Анапском и Славянском районах. В 8 населенных пунктах остаются подтопленными 250 частных домовладений и 610 придомовых территорий.Отмечается, что в пострадавших населенных пунктах продолжает работать 41 оценочная комиссия. Обследовано 1082 дома, составлено 910 актов.По данным властей, в Анапе продолжается откачка воды и уборка территорий, водоснабжение восстановлено в полном объеме, однако без энергоснабжения остаются около одной тысячи человек.
краснодарский край
анапа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745653822_0:4:1080:814_1920x0_80_0_0_0c74c569478bccba8211b6f478cc91de.jpg
Реки из берегов: последствия проливных дождей в Анапе
Ситуации с непогодой, подобной нынешнему, в Анапе не было десятки лет, заявили в региональном МЧС
2021-08-20T12:30
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, анапа, видео
12:30 20.08.2021 (обновлено: 12:42 20.08.2021)
В Анапе начали выплачивать компенсации пострадавшим в результате ЧС
Власти Анапы начали выплаты компенсаций пострадавшим от подтоплений
КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости.
Власти Анапы
, пострадавшей от августовских подтоплений, начали производить выплаты пострадавшим, сообщает оперативный штаб Краснодарского края
.
Азово-Черноморское побережье Кубани с воскресенья находится в зоне действия мезоциклона. В результате прохождения циклона в 33 населенных пунктах Кубани было подтоплено более двух тысяч домовладений и 3,5 тысячи придомовых территорий, шесть социально значимых объектов, а также участки краевых и федеральных автодорог. По данным ГУМЧС на утро пятницы, всего с момента захода мезоциклона на территорию региона полностью освобождены от воды 25 населенных пунктов в Темрюкском, Новороссийском, Анапском и Славянском районах. В 8 населенных пунктах остаются подтопленными 250 частных домовладений и 610 придомовых территорий.
"В Анапе приступили к выплатам пострадавшим в результате ЧС. В городе-курорте продолжат ликвидировать последствия ЧС. Из-за дождей пострадало шесть населенных пунктов. Вода зашла в 328 домов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в пострадавших населенных пунктах продолжает работать 41 оценочная комиссия. Обследовано 1082 дома, составлено 910 актов.
По данным властей, в Анапе продолжается откачка воды и уборка территорий, водоснабжение восстановлено в полном объеме, однако без энергоснабжения остаются около одной тысячи человек.