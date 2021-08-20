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В Анапе начали выплачивать компенсации пострадавшим в результате ЧС
В Анапе начали выплачивать компенсации пострадавшим в результате ЧС - РИА Новости, 20.08.2021
В Анапе начали выплачивать компенсации пострадавшим в результате ЧС
Власти Анапы, пострадавшей от августовских подтоплений, начали производить выплаты пострадавшим, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T12:30
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общество
краснодарский край
анапа
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КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. Власти Анапы, пострадавшей от августовских подтоплений, начали производить выплаты пострадавшим, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Азово-Черноморское побережье Кубани с воскресенья находится в зоне действия мезоциклона. В результате прохождения циклона в 33 населенных пунктах Кубани было подтоплено более двух тысяч домовладений и 3,5 тысячи придомовых территорий, шесть социально значимых объектов, а также участки краевых и федеральных автодорог. По данным ГУМЧС на утро пятницы, всего с момента захода мезоциклона на территорию региона полностью освобождены от воды 25 населенных пунктов в Темрюкском, Новороссийском, Анапском и Славянском районах. В 8 населенных пунктах остаются подтопленными 250 частных домовладений и 610 придомовых территорий.Отмечается, что в пострадавших населенных пунктах продолжает работать 41 оценочная комиссия. Обследовано 1082 дома, составлено 910 актов.По данным властей, в Анапе продолжается откачка воды и уборка территорий, водоснабжение восстановлено в полном объеме, однако без энергоснабжения остаются около одной тысячи человек.
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Реки из берегов: последствия проливных дождей в Анапе
Ситуации с непогодой, подобной нынешнему, в Анапе не было десятки лет, заявили в региональном МЧС
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общество, краснодарский край, анапа, видео
В Анапе начали выплачивать компенсации пострадавшим в результате ЧС
КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. Власти Анапы, пострадавшей от августовских подтоплений, начали производить выплаты пострадавшим, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
2021-08-20T12:30
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12:30 20.08.2021 (обновлено: 12:42 20.08.2021)
 
В Анапе начали выплачивать компенсации пострадавшим в результате ЧС

Власти Анапы начали выплаты компенсаций пострадавшим от подтоплений

© Фото : @admanapa/InstagramПоследствия ливня в муниципальном округе Анапа
Последствия ливня в муниципальном округе Анапа - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Фото : @admanapa/Instagram
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КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. Власти Анапы, пострадавшей от августовских подтоплений, начали производить выплаты пострадавшим, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Азово-Черноморское побережье Кубани с воскресенья находится в зоне действия мезоциклона. В результате прохождения циклона в 33 населенных пунктах Кубани было подтоплено более двух тысяч домовладений и 3,5 тысячи придомовых территорий, шесть социально значимых объектов, а также участки краевых и федеральных автодорог. По данным ГУМЧС на утро пятницы, всего с момента захода мезоциклона на территорию региона полностью освобождены от воды 25 населенных пунктов в Темрюкском, Новороссийском, Анапском и Славянском районах. В 8 населенных пунктах остаются подтопленными 250 частных домовладений и 610 придомовых территорий.
"В Анапе приступили к выплатам пострадавшим в результате ЧС. В городе-курорте продолжат ликвидировать последствия ЧС. Из-за дождей пострадало шесть населенных пунктов. Вода зашла в 328 домов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в пострадавших населенных пунктах продолжает работать 41 оценочная комиссия. Обследовано 1082 дома, составлено 910 актов.
По данным властей, в Анапе продолжается откачка воды и уборка территорий, водоснабжение восстановлено в полном объеме, однако без энергоснабжения остаются около одной тысячи человек.
 
ОбществоКраснодарский крайАнапа
 
 
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